Prévision de la taille, de la part, de l’évaluation et des opportunités du marché du lait évaporé 2021-2030

Le marché mondial du lait évaporé détenait une valeur marchande de 957,9 millions USD en 2020 et devrait atteindre 1 162,8 millions USD d’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 2,8% au cours de la période de prévision. Le volume estimé du marché du lait évaporé devrait croître à un TCAC de 2,5 % et atteindre 403 451,8 tonnes d’ici 2027.

Le lait évaporé ou le lait concentré non sucré est un produit de longue conservation fabriqué à partir de lait de vache en conserve. 60% d’eau de ce lait est éliminée. Il est disponible sous forme liquide et a une durée de conservation d’environ 18 à 24 mois. Le marché devrait être tiré par le profil nutritionnel élevé du lait évaporé par rapport au lait ordinaire. En outre, l’industrie alimentaire et des boissons en croissance continue devrait également alimenter la croissance du marché.

La volatilité des prix réguliers du lait devrait entraver négativement la croissance du marché. De plus, le lait évaporé contient plus de protéines de lait et de lactose par volume que le lait ordinaire. Par conséquent, il ne peut pas être consommé par des personnes intolérantes au lactose. Cela limite encore la croissance du marché.

Influenceurs de croissance :

profil nutritionnel élevé par rapport au lait ordinaire

Puisque 60 % de l’eau est éliminée dans le lait évaporé, il s’agit d’un produit laitier riche en nutriments. Selon le Code of Federal Regulations, le lait évaporé, en poids, contient 16,5 % de solides non gras du lait, un minimum de 6,5 % de matières grasses du lait et 23 % de solides du lait totaux. Ce qui suit montre le profil nutritionnel de diverses variétés de lait évaporé, ainsi que de lait ordinaire, selon un article publié par Healthline.

Lait évaporé entier :

338 calories

25 grammes de glucides

25 grammes de sucre

17 grammes de protéines

19 grammes de matières grasses

Lait évaporé à teneur réduite en matières grasses :

232 calories

28 grammes de glucides

28 grammes de sucre

19 grammes de protéines

5 grammes de matières

grasses Lait évaporé sans gras :

197 calories

28 grammes de glucides

28 grammes de sucre

19 grammes de protéines

0,5 gramme de matières grasses

Lait entier de vache :

149 calories

12 grammes de glucides

12 grammes de sucre

8 grammes de protéines

8 Grammes de graisse

Industrie alimentaire et des boissons en croissance

L’industrie de l’alimentation et des boissons connaît une croissance rapide dans le monde entier. Cela stimule également la demande du marché pour des versions plus saines de produits alimentaires ordinaires, y compris le lait. Le lait évaporé a diverses applications dans l’industrie. Il est utilisé dans les smoothies, le café, les soupes crémeuses, les chaudrées, les flocons d’avoine et les sauces salées, entre autres. Toutes ces applications, associées à la croissance de l’industrie des aliments et des boissons, devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Aperçu des segments :

Le marché mondial du lait évaporé est segmenté en fonction du type et de l’application.

Par type,

lait écrémé évaporé Lait

entier évaporé

L’ensemble du segment du lait évaporé devrait détenir la plus grande part de marché en raison de sa large utilisation dans l’industrie de la confiserie. En outre, il est utilisé dans les soupes, les sauces, les sauces, les quiches et autres produits similaires. Le segment du lait évaporé écrémé devrait croître à un taux de croissance de 3,6 % en raison de son utilisation croissante comme alternative au lait ordinaire pour la production de produits laitiers, tels que le yaourt, la crème glacée et d’autres desserts glacés.

Par application,



vente au détail de canettes de service alimentaire

Les canettes de service alimentaire devraient connaître le taux de croissance le plus rapide en raison de la hausse des ventes de canettes de service alimentaire contenant du lait évaporé. Le segment de la vente au détail devrait avoir un volume de marché de 208 196 tonnes en 2020. L’augmentation de la dépendance des consommateurs à l’égard des canaux de vente au détail devrait stimuler la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. Les canaux de vente au détail comprennent les dépanneurs, les supermarchés, les hypermarchés et d’autres détaillants mixtes.

Aperçu régional

Sur une base régionale, le marché mondial du lait évaporé est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La région Europe représentait un volume de marché d’environ 116 416,2 tonnes en 2020. Cela est dû à la demande croissante de produits laitiers à faible teneur en matières grasses et en sucre. En outre, le British Retail Consortium a imposé des contrôles obligatoires sur la consommation d’aliments malsains, ce qui contribue à la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique devrait croître à des taux de croissance significatifs et son volume de ventes sur le marché devrait dépasser 90 000 tonnes d’ici 2027. La demande croissante d’alternatives saines au lait dans les économies en développement telles que la Thaïlande et la Malaisie, entre autres, devrait contribuer à la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du lait évaporé sont Nestlé, Arla, Fraser et Neave, Friesland Campina, Marigold, DMK GROUP, Eagle Family Foods, O-AT-KA Milk Products, Leche Gloria SA, DANA Dairy, Delta Food Industries FZC, Yotsuba Milk Products, Senel Bv, Zhejiang Panda Dairy, Envictus, Alaska Milk et Alokozay Group, entre autres.

La part de marché cumulée des 5 meilleurs acteurs est proche d’environ 48 %. Ces acteurs du marché sont engagés dans des partenariats, des lancements de nouveaux produits, des fusions et acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en juin 2021, Arla Foods a signé un contrat avec Dale Farm, un fournisseur irlandais de protéines de lactosérum. Dale Farm a fourni des concentrés de protéines de lactosérum pour l’activité mondiale d’ingrédients d’Arlas.

Le rapport sur le marché mondial du lait évaporé fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous:

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel: fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits sur le marché mondial du lait évaporé ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport sur le marché mondial du lait évaporé répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial lait évaporé?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial du lait évaporé au cours de la période d’évaluation?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial du lait évaporé?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial du lait évaporé?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial Lait évaporé?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs sur le marché mondial du lait évaporé?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché mondial du lait évaporé?

