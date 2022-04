forte demande pour l’industrie du tabac et les plastifiants, les lancements de produits, l’augmentation des développements stratégiques tels que les partenariats et les accords sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé du marché de la triacétine au cours de la période de.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la triacétine / triacétate de glycéral était évalué à 280,9 millions USD en 2020 et devrait atteindre 391,3 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 4,4%. La triacétine, également connue sous le nom de triacétate de glycéral, est un trimestre de glycérol et d’acide acétique. Il s’agit d’un composé chimique artificiel utilisé dans diverses applications, notamment l’industrie du tabac, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques, les additifs pour carburants, les humectants et les plastifiants, ainsi que comme solvant. Il est également connu sous le nom de triglycéride et de 1, 2, 3-triacétoxypropane.

Le rapport de recherche prévoit une croissance significative des revenus sur le marché avec une évaluation approfondie des principales tendances et dynamiques actuelles et émergentes du marché global pour la période de prévision 2021-2028.

Certains des principaux acteurs concentrés en Chine, en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, tels que Eastman, Lanxess, BASF, Daicel et Jiangsu

Ruijia les excellentes propriétés de la triacétine, telles que sa compatibilité avec le caoutchouc naturel et synthétique et sa résistance à la lumière, ont accru sa demande auprès de l’industrie chimique. En raison de l’approbation récente de la FDA pour être utilisé comme additif alimentaire et même de sa forte demande de plastifiant et d’humectant, il y a donc une expansion des secteurs alimentaire et pharmaceutique. L’utilisation croissante de la triacétine dans les industries du tabac, des aliments et boissons, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et d’autres est le moteur de la croissance du marché de la triacétine / triacétate de glycéral à travers le monde.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Selon British American Tobacco, il y a environ un milliard de fumeurs adultes dans le monde. La consommation croissante de cigarettes à travers le monde stimule la croissance de l’industrie du tabac

Dans l’industrie pharmaceutique, la triacétine est largement utilisée comme agent antifongique et comme plastifiant pour la fabrication de capsules et d’enrobages de capsules. Le développement de médicaments dans l’industrie pharmaceutique et les avantages de la recherche médicale, chimique et biologique ont propulsé la croissance de l’industrie pharmaceutique à travers le monde Le

marché de la triacétine connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 0% en Asie-Pacifique en raison du nombre croissant de population et demande de triacétine pour une utilisation dans diverses industries d’utilisation finale. Les activités continues de R&D et les investissements croissants dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique par divers gouvernements et les principaux acteurs du marché pour le développement de nouveaux produits stimulent également la croissance du marché de la triacétine dans la région Asie-Pacifique.

L’émulsifiant est le deuxième segment de produits en importance car la triacétine est utiliséecomme exhausteur de goût pour rehausser les saveurs comme émulsifiant pour favoriser l’émulsification, et est utilisé dans diverses applications alimentaires, y compris les aliments cuits au four, les produits laitiers et autres. Il est largement utilisé pour ses propriétés texturantes, hydratantes, émulsifiantes et stabilisantes.

Le segment de l’industrie du tabac a le TCAC le plus élevé de 4,8 % et est le segment le plus important avec une taille de marché de 58,6 %, car le principal produit de l’industrie du tabac est la cigarette et la triacétine. utilisé comme plastifiant dans les filtres en acétate de cellulose ou les tiges de filtre de cigarette. Par exemple, la Chine est le premier producteur de tabac, produisant plus de 3 millions de tonnes de feuilles de tabac par an. Selon une étude, la taille du marché de l’industrie du tabac est d’environ 800 milliards de dollars. Cette industrie joue un rôle vital dans les économies de nombreux pays

L’Europe est la deuxième plus grande région avec une part de 27,9 % en raison des nouveaux produits développés par les industries alimentaires et des boissons et pharmaceutiques, qui à leur tour alimentent la croissance de la triacétine/triacétate de glycéral marché dans cette région

Le segment de qualité alimentaire est la deuxième plus grande valeur de segment à 56,8 millions USD en raison de la triacétine de qualité alimentaire est utilisée dans diverses applications dans l’industrie alimentaire et des boissons, telles que les aliments cuits au four, les produits laitiers, les confiseries et autres dans les chewing-gums ou gommes à mâcher. Il est également utilisé comme additif alimentaire dans les bonbons durs.

de glycéral, en raison du besoin croissant de gélules et de comprimés, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Aux fins de l’étude, ces rapports et données ont segmenté le marché mondial de la triacétine / triacétate de glycéral en fonction du grade, du type de produit, de l’utilisateur final et du perspectives régionales :

catégorie (revenu, millions USD ; 2020-2028)

Tabac

Alimentaire

industriel

(revenu, millions USD ; 2020-2028)

Plastifiant

Émulsifiant

Solvant

Humectant

Autres

Utilisateur final (revenu, millions USD ; 2020-2028)

Tabac

Aliments et boissons

Pharmaceutique

Cosmétique

Autres

Perspectives régionales : (Revenu, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Milieu Est et Afrique (MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

