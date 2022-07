Présentation des entreprises de modélisation des informations du bâtiment (Bim), dynamique du marché et selon l’étude La taille du marché de la modélisation des informations du bâtiment (Bim) devrait atteindre 18,84 milliards USD d’ici 2028

Le marché de la modélisation des informations du bâtiment (Bim) donne une analyse complète de la taille du marché mondial, de la classification du marché, de la portée géographique aux niveaux régional et national, de la croissance du segment, de la part de marché, de l’estimation du marché, des obstacles / défis, du paysage concurrentiel, de l’analyse des ventes. , impact des acteurs du marché national et mondial, optimisation de la chaîne de valeur, réglementations commerciales, développements récents, aperçu des activités, analyse SWOT, analyse stratégique de la croissance du marché, lancements de produits et innovations technologiques.

Mondial du marché de la modélisation des informations du bâtiment (Bim) était évaluée à 6,96 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 18,84 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 15,63 % de 2021 à 2028 selon un nouveau rapport de Intellectual Market Insights Research.

Modélisation des informations du bâtiment (Bim) Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché par solution (logiciels, services), par secteurs verticaux (résidentiel, divertissement, éducation, commerce, sports, industrie, soins de santé, autres), par utilisateurs finaux (développeurs, architectes, entrepreneurs, ingénieurs, autres), analyse d’impact COVID-19, perspectives régionales, potentiel de croissance, tendances des prix, part de marché concurrentiel et prévisions, 2022-2028

Pentagon Solutions Ltd.

Tekla Corporation

Beck Technology Ltd.

Autodesk Inc.

Bentley Systems Inc.

AECOM

GRAITEC

Dassault systèmes

autres.

finauxMarché de la modélisation (Bim). Les acteurs de première ligne et leurs stratégies de croissance efficaces sont également enrôlés dans le rapport pour imiter la croissance.

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

– Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et orientale, CEI)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Inde, reste de l’Asie-Pacifique)

– Amérique latine (Brésil, reste de Los Angeles)

– Moyen-Orient et Afrique (Turquie, CCG, reste du Moyen-Orient)

Questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont les perspectives de l’industrie de la modélisation des informations du bâtiment (Bim) ? Ce rapport contient plus d’une douzaine de prévisions de marché (2021 et les 5 prochaines années) sur l’industrie, y compris les ventes totales, un certain nombre d’entreprises, des opportunités d’investissement intéressantes, des dépenses d’exploitation et autres.

Quelles analyses/données existent pour le secteur de la modélisation des informations du bâtiment (Bim) ? Ce rapport couvre les segments et sous-segments clés, les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis du marché et leur impact sur l’industrie de la modélisation des informations du bâtiment (Bim). Jetez un œil à la table des matières ci-dessous pour voir la portée de l’analyse et les données sur l’industrie.

Combien y a-t-il d’entreprises dans le secteur de la modélisation des informations du bâtiment (Bim) ? Ce rapport analyse le nombre historique et prévu d’entreprises, d’emplacements dans l’industrie, et les décompose par taille d’entreprise au fil du temps. Le rapport fournit également le classement de l’entreprise par rapport à ses concurrents en termes de revenus, de comparaison des bénéfices, d’efficacité opérationnelle, de compétitivité des coûts et de capitalisation boursière.

Quelle est la taille du marché de l’industrie de la modélisation des informations du bâtiment (Bim) ? Ce rapport couvre la taille historique du marché de l’industrie (2013-2021) et les prévisions pour 2021 et les 5 prochaines années. La taille du marché comprend les revenus totaux des entreprises.

Quels sont les indicateurs financiers de l’industrie ? Ce rapport couvre de nombreuses mesures financières pour l’industrie, y compris la rentabilité, la chaîne de valeur du marché et les principales tendances ayant un impact sur chaque nœud en ce qui concerne la croissance, les revenus, le retour sur ventes de l’entreprise, etc.

Quels sont les critères de référence les plus importants pour la modélisation des informations du bâtiment ( Bim) industrie ? Certains des repères les plus importants pour l’industrie comprennent la croissance des ventes, la productivité (revenus), la répartition des dépenses d’exploitation, l’étendue du contrôle, la composition organisationnelle. Vous trouverez tout cela dans ce rapport de marché.

Ce rapport couvre en outre l’effet du COVID-19 sur le marché mondial. La pandémie provoquée par le coronavirus (COVID-19) a influencé chaque partie de la vie tout compris, y compris le segment des entreprises. Cela a entraîné plusieurs changements dans les situations économiques.

