Préférence croissante pour les produits alimentaires préparés pour accélérer la croissance du marché de la farine de maïs précuite au cours de la période 2021-2028

The Insight Partners a ajouté le dernier rapport sur le « marché de la farine de maïs précuite jusqu’en 2028». Le rapport de recherche sur le marché de la farine de maïs précuite 2022 comprend principalement la taille, la part, les facteurs de croissance, les ventes, la demande, les revenus, le commerce, les prévisions et l’analyse des entreprises mondiales. Pour offrir plus de clarté concernant l’industrie, le rapport examine de plus près l’état actuel de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les marchés de niche, le canal de distribution, le commerce, l’offre et la demande et la capacité de production dans différents pays. Le marché de la farine de maïs précuite était évalué à 2 918,78 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 3 953,67 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,4 % de 2021 à 2028.

En 2020, l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la farine de maïs précuite et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé et au riche profil nutritionnel offert par les produits préparés à partir de farine de maïs précuite stimule la croissance du marché de la farine de maïs précuite dans la région. De plus, l’augmentation du revenu disponible des personnes et l’augmentation des applications de farine de maïs précuite ont entraîné une demande croissante de farine de maïs précuite. De plus, l’adoption et la consommation croissantes d’aliments mexicains dans des pays comme l’Australie et l’Inde stimulent la demande de farine de maïs précuite.

Une augmentation de la population active a conduit à un style de vie plus occupé, ce qui augmente la demande de produits alimentaires prêts à l’emploi. Les consommateurs perçoivent de plus en plus les collations comme une option plus saine qui fournit un petit regain d’énergie pendant une journée de travail mouvementée. De plus, l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs, la sensibilisation accrue aux aliments sains et la modification des habitudes alimentaires et des habitudes de repas renforcent encore la demande d’aliments prêts à l’emploi. Ainsi, la demande accrue de collations saines a entraîné une utilisation accrue de la farine de maïs précuite, stimulant ainsi la croissance de son marché.

Analyse des meilleurs joueurs – Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, Limagrain (Ingrédients Limagrain), Agricor, Buhler, Favero Antoniop SRL, Molino Peila SpA, SEMO Milling LLC, Bunge Limited, Gruma SAB de CV

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ? Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Farine de maïs précuit au cours de la période de prévision? Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Farine de maïs précuite? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Farine de maïs précuit dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché Farine de maïs précuite? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Farine de maïs précuite

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie agroalimentaire en raison de la fermeture des unités de fabrication, des difficultés d’approvisionnement en matières premières et des restrictions sur les opérations logistiques. Cependant, la demande de farine de maïs précuite a augmenté pendant la pandémie en raison de la tendance aux collations saines. Parallèlement à cela, l’augmentation de la demande de produits alimentaires emballés pendant l’épidémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché de la farine de maïs précuite.

Demande croissante de produits alimentaires sans gluten

Une consommation excessive de gluten peut entraîner de graves problèmes de santé tels que la sensibilité, l’allergie au blé et la maladie coeliaque. Selon l’Organisation mondiale de gastroentérologie (WGO), la maladie coeliaque touche les personnes de tous les groupes d’âge. De plus, selon l’Institute for Functional Medicine, l’incidence de la maladie coeliaque augmente de 7,5 % par an, l’incidence étant la plus élevée chez les femmes et les enfants. La demande accrue de produits alimentaires sans gluten est due au nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé. Ces facteurs stimulent la demande de produits alimentaires sans gluten.

Informations sur les types de produits

En fonction du type de produit, le marché de la farine de maïs précuite est classé en farine de maïs jaune, farine de maïs blanc et autres. En 2020, le segment de la farine de maïs jaune dominait le marché. L’utilisation accrue de farine de maïs jaune dans les applications de boulangerie propulse la demande de farine de maïs précuite. Il est utilisé pour cuire des biscuits en raison de sa texture lisse et de ses bonnes caractéristiques de liaison. De plus, les minéraux et les vitamines contenus dans la farine de maïs jaune favorisent son utilisation dans une vaste gamme de produits alimentaires nutritifs.

Segmentation du marché de la farine de maïs précuite par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

