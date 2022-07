Prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique Acteurs clés du marché, taille, part, demandes, tendance, analyse d’impact et prévisions de Covid-19 

Un rapport influent sur le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique utilise les derniers outils et techniques pour rechercher, analyser et collecter des données et des informations. Les données statistiques et numériques sont représentées sous forme graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres de l’analyse des études de marché. L’exécution des rapports d’études de marché devient très critique pour les entreprises prospères, car elle fournit des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de durabilité. En outre, le rapport ASIA-PACIFIC PREBIOTICS FOR INFANT FORMULA présente les données et les informations pour les informations de marché exploitables, les plus récentes et en temps réel qui facilitent même la prise de décisions commerciales critiques.

Analyse et perspectives du marché : Asie-Pacifique Prébiotiques pour le marché des préparations pour nourrissons

Les prébiotiques pour le marché des préparations pour nourrissons devraient connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Une étude de marché de Data Bridge analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 574,29 USD millions d’ici 2027. L’augmentation de la population infantile et de la capacité d’achat des clients dans les pays en développement accélérera le marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs présentés dans ce rapport sont : Jennewein Biotechnologie GmbH, zuChem Inc., Biosynth Carbosynth, ELICITYL SA, Dextra Laboratories Limited, Glycom A/S, Tereos, Ingredion Incorporated, Royal FrieslandCampina NV, Südzucker AG, Cargill, Incorporated., Fonterra Groupe coopératif, Royal Cosun, COSUCRA, New Francisco (ville de Yunfu) Biotechnology Corporation Limited, Dana Dairy Group, Glycosyn LLC, DUPONT

Les prébiotiques sont la riche source de nutrition qui est donnée aux nourrissons pour leur croissance saine. Les divers prébiotiques comme les oligosaccharides du lait maternel, les galactooligosaccharides (GOS), les fructooligosaccharides (FOS), les mannan-oligosaccharides (MOS) et autres améliorent le système digestif ainsi que le système immunitaire chez les nourrissons. En outre, les nouveaux rapports de recherche indiquent de nouveaux avantages, tels que l’amélioration de la mémoire chez le nourrisson, qui ont déjà été mis en place pour être introduits sur le marché à des niveaux plus élevés. L’automatisation des installations de production, de transport et de stockage est censée rendre l’approvisionnement beaucoup plus rapide et précis.

Les nouveaux lancements nécessitent d’importantes activités de recherche et développement en raison de l’utilisation de prébiotiques dans les préparations pour nourrissons augmentée par la croissance du marché dans les pays asiatiques. Par exemple, en janvier 2019, Nestlé a annoncé l’investissement dans un nouveau centre de R&D en Chine pour le développement de produits de nutrition infantile et maternelle, la Chine détenant la plus forte part de marché pour la nutrition infantile. Selon JD & COFCO, le marché des préparations pour nourrissons en Chine pour l’année 2018 représentait environ 29 600 millions de dollars, ce qui a créé une concurrence féroce entre les acteurs mondiaux et nationaux. Croissance des activités de recherche et développement et engagement de l’entreprise pour le développement du nouveau produit, menant son expansion commerciale dans les pays asiatiques.

Portée du marché et taille du marché des prébiotiques pour préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique

Le marché des prébiotiques pour préparations pour nourrissons est segmenté en fonction du type, de la source, de la qualité, de la forme, du type de produit et de l’âge du nourrisson. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en oligosaccharides du lait maternel (HMOS), galactooligosaccharides (GOS), fructooligosaccharides (FOS), mannane-oligosaccharides (MOS), polydextrose (PDX), lactulose (LOS) et inuline. Les oligosaccharides du lait maternel (HMOS) dominent le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons, car ils agissent comme substitut du lait maternel. Le nombre croissant de bébés prématurés et prématurés dans la région Asie-Pacifique accélère la consommation de préparations pour nourrissons à base de prébiotiques. Par exemple, en février 2018, selon l’article de l’OMS sur la naissance prématurée, l’Inde et la Chine détiennent que les deux pays comptent le plus grand nombre de bébés prématurés. L’Inde détient le décompte de 3 519 100 prématurés suivie de la Chine avec 1 172 300 prématurés,

Sur la base de la source, le marché est segmenté en bactéries, algues, champignons, plantes et légumes et autres. Les plantes et les légumes dominent le marché car ils ont un avantage majeur sur le goût par rapport aux autres sources utilisées pour les prébiotiques. De plus, les prébiotiques provenant des plantes et des légumes sont commercialisés en tant que nutrition végétarienne, ce qui offre un avantage pour le marché. Par exemple, en 2016, selon la société végétalienne, le lancement de produits végétariens en Asie du Sud-Est a augmenté de près de 140 % en le comparant à l’année 2012. Cette acceptation et cette demande de la population stimulent la croissance de ce segment particulier.

Sur la base du grade, le marché est segmenté en inorganique et organique. Les prébiotiques inorganiques pour les préparations pour nourrissons dominent le marché en raison de la baisse des prix et de la large offre par rapport aux préparations pour nourrissons prébiotiques organiques. Les aliments biologiques sont plus chers que les produits inorganiques et, comme la base principale ou la population de la région Asie a une économie moyenne ou faible, les préparations inorganiques pour nourrissons sont plus préférées. Par exemple, en décembre 2018, selon le JD, seule la part des aliments biologiques sur le marché des aliments pour nourrissons n’était que d’environ 3,78 %. Une telle domination claire et une telle emprise des aliments inorganiques dans la région asiatique aident le segment à dominer le marché.

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en poudre et liquide. La poudre domine le marché car la principale base de clients de la région Asie-Pacifique préfère les produits qui ont la dernière période de stockage. La majeure partie de la clientèle a moins de préférence pour la consommation quotidienne de prébiotiques pour leurs nourrissons, qui complètent également la vente de produits en poudre plutôt que liquides.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en formule standard, formule spéciale, formule de suite et formule pour tout-petits. La formule standard domine le marché car il existe une énorme demande pour les préparations pour nourrissons sur le marché chinois à un prix abordable. La structure de soutien et l’initiative visant à augmenter la production de préparations pour nourrissons aident le segment, car les préparations standard conviennent à tous les groupes d’âge des nourrissons et principalement aux nourrissons de 0 à 12 mois. Par exemple, en juin 2019, le planificateur central du pays chinois et plusieurs ministères ont présenté un document visant à atteindre la production de préparations pour nourrissons à environ 60 % par des acteurs nationaux.

Sur la base de l’âge du nourrisson, le marché est segmenté en 0-6 mois, 6-12 mois et 1-3 ans. Le segment des 6 à 12 mois domine le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique, car à cet âge, les parents préfèrent majoritairement les préparations à base de prébiotiques comme aliment complémentaire pour leurs enfants. La région Asie-Pacifique détient une clientèle importante à faible revenu, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et d’autres où le taux de malnutrition est plus élevé. Un tel taux de malnutrition peut être réduit par une nutrition infantile à base de prébiotiques qui aide ce segment à dominer car des organisations comme l’OMS, l’UNICEF et d’autres en font fortement la promotion. Par exemple, selon l’OMS, près de 2 enfants sur 5 appartiennent à une famille à faible revenu.

entre autres Opportunités de marché Augmentation de l’influence des médias sociaux parmi les consommateurs Augmentation des niveaux de revenu des individus dans le monde Augmentation de l’inclinaison vers le tourisme de transformation ou de retraite

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent Évolution des aspects importants du marché Enquête sur les segments de marché à l’échelle de l’industrie Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues Évaluation de la part de marché Étude des secteurs industriels de niche Approches tactiques des leaders du marché Stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Méthodologies utilisées pour évaluer le marché :

Ce rapport de classe mondiale sur le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique explique également la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements sur le marché. Les facteurs clés discutés dans le rapport aideront sûrement l’acheteur à étudier le marché sur l’analyse du paysage concurrentiel des principaux fabricants, les tendances, les opportunités, l’analyse des stratégies marketing, l’analyse des facteurs d’effet de marché et les besoins des consommateurs par grandes régions, types, applications sur le marché mondial. compte tenu de l’état passé, présent et futur de l’industrie.

Pourquoi le rapport sur le marché Asie-Pacifique des prébiotiques pour préparations pour nourrissons est-il bénéfique?

Le rapport Asie-Pacifique sur les prébiotiques pour les préparations pour nourrissons est compilé avec une méthodologie de recherche approfondie et dynamique. Le rapport offre une image complète du scénario concurrentiel du marché Asie-Pacifique des prébiotiques pour préparations pour nourrissons. Il comprend une grande quantité d’informations sur les derniers développements technologiques et de produits dans l’industrie Asie-Pacifique des prébiotiques pour préparations pour nourrissons. La vaste gamme d’analyses est associée à l’impact de ces améliorations sur l’avenir de la croissance de l’industrie des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique. Le rapport Asie-Pacifique sur les prébiotiques pour les préparations pour nourrissons a combiné les données historiques et l’analyse essentielles requises dans le rapport de recherche complet.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Introduction et aperçu du marché des prébiotiques pour préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Présentation des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique

1.3 Portée de l’étude

1.3.1 Segments de marché clés

1.3.2 Joueurs couverts

1.3.3 L’impact du COVID-19 sur l’industrie Asie-Pacifique Prébiotiques pour préparations pour nourrissons

1.4 Méthodologie de l’étude

1.5 Source des données de recherche

Chapitre 2 Résumé exécutif

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial des prébiotiques pour préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique, par type

Chapitre 5 Asie-Pacifique Prébiotiques pour le marché des préparations pour nourrissons, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial des prébiotiques pour préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique par régions

Chapitre 7 Amérique du Nord Asie-Pacifique Prébiotiques pour les préparations pour nourrissons Analyse du marché par pays

Chapitre 8 Europe Asie-Pacifique Prébiotiques pour les préparations pour nourrissons Analyse du marché par pays

Chapitre 9 Asie-Pacifique Analyse du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Moyen-Orient et Afrique Asie-Pacifique Prébiotiques pour les préparations pour nourrissons Analyse du marché par pays

Chapitre 11 Amérique du Sud Asie-Pacifique Prébiotiques pour les préparations pour nourrissons Analyse du marché par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 Prévisions du marché mondial des prébiotiques pour préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

Parcourir la table des matières avec des faits et des chiffres du rapport sur le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en Asie-Pacifique

