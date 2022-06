Power Bank Market 2022 Les acteurs ciblant l’application pour stimuler la croissance d’ici 2030

La taille du marché mondial des banques d’énergie devrait passer de 9,0 milliards USD en 2020 à 15,4 milliards USD d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 8,5 % de 20210 à 2027. L’estimation du marché pour la taille du marché est évaluée avec l’analyse d’impact COVID-19 et comprend une analyse détaillée dans les différentes zones géographiques. Le 8001-20000 mAh a une efficacité haute performance et une durée de vie de la batterie plus longue en fonction de la capacité de puissance. Les batteries Li-polymère sont légères, durables et de forme plate et ont donc une demande plus élevée. De plus, la tendance des batteries rechargeables pour la production de batteries, ainsi que la popularité des banques d’alimentation sans fil, augmentent la demande mondiale. Ces tendances élargiraient le marché mondial des banques d’alimentation au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché des banques d’alimentation au cours de la période de prévision :

L’augmentation de la consommation d’énergie des smartphones et la baisse du prix des banques d’alimentation stimulent le marché mondial des banques d’alimentation. De plus, l’incorporation de technologies nouvelles et avancées et l’adoption croissante de smartphones et d’appareils portables intégrés avec des unités à consommation d’énergie plus élevée alimentent la croissance du marché de la banque d’alimentation.

En plus des banques d’alimentation électriques, diverses entreprises fabriquent des banques d’alimentation alimentées par l’énergie solaire ou des piles à combustible à hydrogène. Cet aspect offre une gamme d’opportunités sur le marché mondial. La croissance de l’acceptation des technologies portables et un bon réseau de distribution donneront lieu à de nombreuses opportunités de croissance.

La mauvaise qualité des Power Banks entrave la croissance du marché

La mauvaise qualité des banques d’alimentation peut provoquer une surchauffe, réduire la durée de vie de la batterie de l’appareil et, dans le pire des cas, peut même provoquer une combustion, ce qui limite la croissance du marché.

L’accélération de la croissance du marché est entravée par la recharge sans fil dans les smartphones et la préférence croissante des consommateurs pour les banques d’alimentation en location.

L’arrêt des usines de fabrication de banques d’alimentation et la pause des commandes due au COVID-19 posent d’importants défis au marché mondial des banques d’alimentation.

Le processus de production compliqué et le coût élevé du recyclage des batteries lithium-ion présentent de nombreux défis.

En outre, il est très difficile pour un nouvel entrant de concurrencer les acteurs existants sur un marché hautement concurrentiel à moins qu’il ne développe son produit.

Impact de COVID-19 sur le marché Power Bank :

La pandémie de COVID-19 provoque des turbulences sur le marché en raison du ralentissement majeur de la chaîne d’approvisionnement de diverses entreprises, d’une baisse de la confiance des entreprises et d’une montée de la panique parmi les clients. Les ventes des entreprises leaders devraient être impactées à l’avenir. La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse du taux de croissance global. Cela pourrait également avoir un impact sur les investissements attendus et prévus sur le marché. Les centres de fabrication d’électronique ont été brièvement fermés pour réduire la propagation du COVID-19 parmi les individus.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des banques d’alimentation en fonction du type de batterie, de l’unité USB, de l’indicateur, de la capacité, des perspectives de la source d’énergie et de l’application.

Sur la base du type de batterie, le marché des banques d’alimentation a été segmenté en –

Batterie au lithium-ion (Li-Ion)

Batterie au lithium polymère (Li-polymère)

Sur la base de l’unité de port USB, le marché des banques d’alimentation a été segmenté en –

1 port USB

2 ports USB

Plus de 2 ports USB

Sur la base de l’indicateur, le marché des banques d’alimentation a été segmenté en –

Éclairage LED

Affichage numérique

Sur la base de la capacité, le marché des banques d’alimentation a été segmenté en –

Jusqu’à 3 000 mAh

3 001 à 8 000 mAh

8 001 à 20 000 mAh

Au-dessus de 20 001 mAh

Sur la base des perspectives d’Energy Source, le marché des banques d’alimentation a été segmenté en–

Source électrique

Source solaire

Sur la base de l’application, le marché des banques d’alimentation a été segmenté en –

Téléphone intelligent

Tablette

Portable

Appareil multimédia portable

Appareil portable

Appareil photo numérique

Marché des banques d’alimentation : perspectives régionales

Le marché mondial de Power Bank a été segmenté en cinq régions, géographiquement, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA). L’Asie-Pacifique est la région la plus vaste et celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des banques d’alimentation, en Amérique du Nord et en Europe. Le marché Asie-Pacifique devrait prévoir une augmentation substantielle de la part des revenus au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’utilisateurs d’appareils électroniques et de la croissance de la demande de banques d’alimentation qui en résulte.

Les principaux concurrents du marché mondial des banques d’alimentation comprennent –

Le marché mondial des banques d’alimentation est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des banques d’alimentation comprennent–

ADATA Technology Company Limited

Anker Innovations Limitée

Xiaomi Corporation

RAVPower

Griffon Technologies

Groupe Lenovo limité

Zagg Incorporated (Mophie)

Ambrane India Private Limited

Intex Technologies Limitée

Omnicharge Incorporé

BBK Electronics Corporation (Realme)

Société Panasonic

Société Sony

Accessoires mobiles Syska

Huawei Technologies Limited.

Le rapport sur le marché des banques d’alimentation fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des banques d’alimentation couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des banques d’alimentation comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des banques d’alimentation : public cible