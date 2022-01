Pourquoi le marché européen des vins mousseux est-il en demande depuis des années? Avec les meilleurs acteurs clés Bacardi and Company Limited, Chandon, Constellation Brands, Inc., Henkell Freixenet, Pernod Ricard Winemakers, The Sparkling Wine Co., Treasury Wine Estates Ltd

Le marché du vin mousseux en Europe devrait passer de 22 565,90 millions de dollars US en 2021 à 29 899,39 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,1 % de 2021 à 2028. « SparkleKlear » est une conception de liège unique en instance de brevet qui remplit diverses fonctions dans la production de vin mousseux, dans le vignoble et à la maison. Il automatise et simplifie le processus de dégorgement du vin mousseux, qui est un processus complexe et désordonné qui nécessite un haut niveau de compétences. Pour les brasseurs amateurs, la conception unique du liège permet ainsi une transition rapide vers le brassage de vin mousseux à partir de préparations de vin tranquille. SparkleKlear offre également la possibilité de réduire considérablement l’empreinte carbone commerciale en permettant aux producteurs de vin d’utiliser des bouteilles plus petites et plus légères. De plus, la réutilisation est un avantage majeur qui permet aux brasseurs amateurs de prélever des échantillons pendant et après la fermentation, ainsi que des tests et une surveillance de la pression. Ainsi, les innovations dans différentes technologies et techniques impliquées dans la production de vin mousseux donnent lieu à plusieurs tendances futures qui stimuleraient la croissance du marché du vin mousseux dans les années à venir.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont : Bacardi and Company Limited, Chandon, Constellation Brands, Inc., Henkell Freixenet, Pernod Ricard Winemakers, The Sparkling Wine Co., Treasury Wine Estates Ltd.

Segmentation du marché des vins mousseux en Europe :

Marché des vins mousseux en Europe – Par type

blanc

rouge

Rose

Marché des vins mousseux en Europe – Par type d’emballage

Bouteilles

Canettes

Marché des vins mousseux en Europe – Par canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Magasins spécialisés

Vente au détail en ligne

Autres

Marché des vins mousseux en Europe – Par pays

Allemagne

La France

Italie

ROYAUME-UNI.

Russie

Le reste de l’Europe

Le marché du vin mousseux en Europe est en outre segmenté en Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe. L’Union européenne (UE) a la plus grande concentration de producteurs de vins mousseux. Selon l’Institut du vin et de la vigne, l’UE contribue à hauteur de 70 à 80 % à la fabrication mondiale de vin mousseux. en volume, depuis 2000. Selon les experts du secteur, les vins mousseux européens sont exportés plus largement que les vins tranquilles sur les marchés internationaux. La croissance du nombre d’établissements vinicoles est le principal facteur de croissance du marché européen des vins mousseux.

