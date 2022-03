Pourquoi le marché des tests génétiques prénatals et néonatals en Asie-Pacifique est-il essentiel de nos jours? Principaux acteurs clés comme LifeCell, Quest Diagnostics Incorporated, Medgenome, Eurofins Scientific, Metropolis India, SRL Diagnostics

Le « marché des tests génétiques prénataux et néonatals en Asie-Pacifique » devrait atteindre 1 679,956 millions de dollars américains en 2027 contre 630,914 dollars américains en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 11,6 % de 2019 à 2027. Les principaux facteurs responsables de la croissance du marché des tests génétiques prénataux et néonatals en Asie-Pacifique sont l’augmentation du fardeau des maladies génétiques chez les nourrissons, l’augmentation des taux de fertilité et le développement d’un scénario de soins de santé avec une prise de conscience croissante de la population concernant les avantages des tests prénataux. D’autre part, l’utilisation de la microfluidique numérique dans les tests néonatals est susceptible d’être une tendance répandue dans les années à venir.

Plusieurs types de maladies génétiques affectent les fœtus dans l’utérus. La façon dont ces maladies génétiques sont héréditaires permet de déterminer le risque qu’elles font peser sur la grossesse ainsi que le risque de sa récidive. Le risque d’avoir des maladies génétiques chez les bébés est élevé dans les cas où les parents ont un autre enfant atteint d’une maladie génétique, des antécédents familiaux d’une maladie génétique ou si l’un des parents a une anomalie chromosomique. Il existe une prévalence importante de maladies génétiques chez les nourrissons. De plus, ces maladies sont également responsables de la mortalité infantile à travers le monde. Les cinq maladies génétiques les plus courantes en Inde affectant les nouveau-nés sont la bêta-thalassémie, la fibrose kystique, la drépanocytose, l’amyotrophie spinale et l’hémophilie A. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang et est plus fréquente chez les populations africaines, arabes et indiennes. La pédiatrie indienne estime que chaque année, environ 9 000 à 10 000 nouveau-nés souffrent de β-thalassémie. De plus, en 2011, l’Inde a signalé 14 718 cas de maladies hémorragiques et 11 586 patients atteints d’hémophilie A.

En outre, selon l’étude précédente, « Le fardeau des troubles génétiques en Inde et un cadre pour le contrôle communautaire » en 2002, estimait qu’environ 495 000 nouveau-nés atteints de malformations congénitales, 21 400 atteints du syndrome de Down, 9 000 atteints de bêta-thalassémie, 5 200 drépanocytaires naissent chaque année. En raison de la présence d’une population nombreuse, d’un taux de natalité élevé et du mariage consanguin dans diverses communautés indiennes, l’incidence des maladies génétiques est élevée en Inde. Ainsi, la forte prévalence des maladies génétiques chez les nourrissons explique les demandes croissantes de tests génétiques prénataux et néonatals, contribuant ainsi à la croissance du marché.

TESTS GÉNÉTIQUES PRÉNATAUX ET NOUVEAU-NÉS – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type d’essai

Test génétique prénatal

Test génétique néonatal

Par produit

Dépistage

Dépistage du sérum maternel

Test prénatal non invasif

Diagnostique

Prélèvement de villosités chroniques

Amniocentèse

Tests cytogénétiques et pharmacogénétiques

Par indication de maladie

Fibrose kystique

L’anémie falciforme

Syndrome de Down

Phénycétonurie

Perte de grossesse récurrente

Syndrome des antiphospholipides

Autres maladies

Par technologie

Spectrophotométrie

Réaction en chaîne par polymérase

Hybridation in-situ par fluorescence

Hybridation génomique compétitive

Les autres

Par utilisateur final

Hôpitaux & Cliniques

Centres de diagnostic

Autres utilisateurs finaux

