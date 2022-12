Potentiel incroyable du marché de la robotique co-robot, taux de croissance de 40,70% grâce à la recherche de l’industrie, analyse détaillée et prévisions jusqu’en 2029 || ABB (Suisse), AUBO Robotics (États-Unis), Fanuc (Japon), F&P Robotics (Suisse)

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des corobots, qui augmentait de 830,83 millions de dollars en 2021, augmentera à un TCAC de 40,70 % au cours de la période de prévision en 2022, pour atteindre 12,76 milliards de dollars en 2029. 2029

Le rapport Co-Robots Robotics Market fournit un programme de croissance durable orienté vers l’avenir pour assurer le succès commercial essentiel aux organisations. Ce rapport est très utile pour prendre les bonnes décisions sur le marché et obtenir un grand succès. Ventilation de la taille du marché mondial en termes de valeur et de volume par fabricant, type, application et région. Les études de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport de marché font de ce document une ressource pratique à laquelle les gestionnaires, analystes, experts du secteur et autres personnes clés peuvent accéder immédiatement et effectuer leurs propres recherches analytiques. Le rapport le plus remarquable sur le marché de la robotique Co-Robots mesure également les tendances et les modèles de développement existants ainsi que les canaux de distribution et de marketing.

L’étude Top Co-Robots Robotics Market comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille du marché, du taux de croissance et de l’attractivité générale. En utilisant ce rapport, les experts ainsi que les personnes non qualifiées peuvent facilement estimer l’ensemble du marché en quelques secondes. Ici, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres, notamment l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Selon le document d’analyse primé Co-Robots Robotics Market, le marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la robotique co-robots:

ABB (Suisse), AUBO Robotics (États-Unis), Fanuc (Japon), F&P Robotics (Suisse), Universal Robots (Danemark), Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (États-Unis), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Precise Automation & Control Pvt Ltd. (États-Unis), Rethink Robotics GmbH (Allemagne), Stäubli International AG. (Suisse), MABI AG (Suisse), YASKAWA ELECTRIC CORPORATION. (Japon), KUKA AG (Allemagne), TECHMAN ROBOT INC. (Taiwan), Doosan Robotics Inc. (Corée)

Régions et pays : États-Unis, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Reste de l’Europe, Inde, Chine, Japon, Singapour, Corée, Australie, Reste de l’APAC, Brésil, Mexique, Argentine, Reste du LATAM, Arabie saoudite, Sud Afrique, EAU.

Dynamique du marché mondial de la robotique collaborative

chauffeur

Les tendances de l’automatisation augmentent dans toutes les industries.

L’automatisation est devenue une stratégie essentielle pour accroître l’efficacité de la production et réduire les coûts dans de nombreuses industries à grande échelle. Alors que de plus en plus d’entreprises se tournent vers l’automatisation, l’utilisation de robots collaboratifs dans la technologie de fabrication augmente. Des industries telles que l’automobile, l’électronique et les semi-conducteurs, les métaux et les machines déploient des robots collaboratifs pour les processus de chaîne de montage, le pick and place, le moulage par injection et les applications d’inspection de la qualité. Des écrans tactiles, des écrans plus grands, des résolutions plus élevées, des capacités de surveillance à distance à l’aide de processeurs avancés et l’IIOT permettent aux opérateurs de surveiller les robots depuis n’importe quel endroit via l’IHM, augmentant ainsi l’adoption des robots robotiques collaboratifs.

Avancées technologiques dans les interfaces homme-machine

Les progrès technologiques et l’intégration des technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) dans les robots industriels ont alimenté la croissance. De plus, l’introduction de la technologie 5G devrait accélérer l’adoption des corobots dans la fabrication. La connectivité à faible latence des solutions sans fil 5G aidera les équipementiers à améliorer l’automatisation robotique et à augmenter la productivité, la qualité et l’efficacité des processus de fabrication. L’utilisation de robots dans les processus industriels réduit également les accidents du travail. En outre, il améliore considérablement la qualité du produit, il est donc de plus en plus demandé par diverses sociétés et entreprises.

chance

investissement croissant

Plusieurs détaillants et géants du commerce électronique commencent à investir dans la technologie robotique, qui joue un rôle clé dans la gestion des activités de logistique et de chaîne d’approvisionnement. Ces entreprises mettent activement en œuvre la robotique pour aider les employés d’entrepôt. La demande croissante de robotique collaborative dans le secteur de la logistique offrira des opportunités de croissance lucratives à l’industrie au cours de la période de prévision.

Basé sur la segmentation du marché de l’industrie de la robotique de co-robots de projection:

application

aides au mouvement humain

R&D humanoïde

utilisation finale

auto

Nourriture et boisson

Centre de distribution

soins médicaux et de santé

Autre

Objectifs du rapport en couleur sur les véhicules de remorquage et sur chenilles

Analyse de la taille du marché de la robotique co-robots basée sur la valeur et le volume

Calculez avec précision la part de marché, la consommation et d’autres facteurs importants de divers segments du marché Co-Robots Robotique

Explorer la dynamique clé du marché Co-Robots Robotique

Mettre en évidence les tendances importantes du marché Co-Robots Robotique en termes de production, de revenus et de ventes

Profil détaillé des principaux acteurs du marché Co-Robots Robotique et de leur concurrence dans l’industrie.

Nous étudions les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rattachent.

Affichage des performances de différentes régions et pays sur le marché Co-Robots Robotique

Prévoyez la taille et la part du marché pour chaque segment, région et marché.

indice

Aperçu du rapport: il comprend une étude de recherche, des segments de marché par portée et type d’étude, des segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les principaux acteurs du marché Co-Robots Robotics couverts dans les objectifs du rapport.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les moteurs du marché et les tendances du secteur, révélant les principales tendances du marché. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché Co-Robots Robotique. Il fournit également une analyse de la production et de la capacité discutant des tendances des prix de commercialisation, de la capacité, de la production et de la valeur de la production sur le marché Co-Robots Robotique.

Part de marché par fabricants : ici, le rapport fournit des détails sur les revenus par fabricant, la production et la capacité par fabricant, les prix par fabricant, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions, les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché pour les principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit, où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : en plus d’un aperçu du marché de la robotique Co-Robots par application, il fournit également une étude sur la consommation du marché de la robotique Co-Robots par application.

Production par région : Ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs pour chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation dans chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : Presque tous les principaux acteurs du marché Co-Robots Robotique sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur le marché Co-Robots Robotique, les produits, les revenus, la production, les activités et les développements récents de la société.

Prévisions du marché par production : Les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché Co-Robots Robotics ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché Co-Robots Robotics ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes : Analyse approfondie des clients, des distributeurs, des canaux de vente et de la chaîne de valeur du marché Co-Robots Robotique.

Principaux résultats : Cette section passe brièvement en revue les principaux résultats de l’étude de recherche.

