Potentiel du marché des commutateurs KVM TCAC de 3,02% d’ici 2029 || Hewlett Packard Enterprise Development LP, Fujitsu, Network Technologies Inc.,

Le marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) pour afficher un TCAC de 3,02 % pour la période de prévision de 2022 à 2029.

Un commutateur clavier, vidéo et souris (KVM) est essentiellement un système matériel qui a la capacité de contrôler plusieurs ordinateurs à partir d’un seul clavier, moniteur d’affichage vidéo et souris. Le composant commun de ce commutateur comprend le commutateur KVM de bureau, le commutateur KVM sécurisé, la console série, le commutateur haute performance et autres.

L’adoption croissante de l’infrastructure de serveurs de données par les petites et moyennes entreprises apparaîtra comme le principal moteur de la croissance du marché. L’utilisation croissante de solutions KVM intelligentes dans les applications industrielles, l’adoption croissante de KVM sur la fibre optique, et elles sont également économes en énergie et peu encombrantes, ce qui devrait stimuler la croissance globale du marché pour la période de prévision 2022 à 2029. De plus , un nombre croissant de centres de données et de grands fournisseurs de cloud se concentrent sur le démarrage de nombreux projets de centres de données, avec des investissements importants qui aggraveront encore la valeur de marché pour la période prévue de 2022 à 2029. L’émergence d’opérations telles que l’informatique , le stockage, l’ingestion et la gestion de l’information, qui nécessitent des centres de données,

Les segments intitulés et la sous-section du marché sont éclairés ci-dessous:

Portée du rapport sur le marché des commutateurs KVM

Par composant (commutateur KVM de bureau, commutateur KVM IP, commutateur KVM sécurisé, commutateur KVM haute performance, console série),

Type de commutateur (KVM pour un seul utilisateur, KVM pour plusieurs utilisateurs),

Taille de l’entreprise (petites et moyennes entreprises, petits bureaux et bureaux à domicile, grandes entreprises),

Secteurs verticaux (gouvernement/secteur public, télécommunications et informatique, santé et pharmacie, vente au détail, finance/assurance, fournisseur de contenu/média, fournisseurs de services cloud, autres),

Technologie (analogique, numérique),

Régions couvertes par le marché mondial des commutateurs KVM :

Le marché mondial des commutateurs KVM en Amérique du Sud couvre la Colombie, le Brésil et l’Argentine

Le marché des commutateurs KVM en Amérique du Nord couvre le Canada, le Mexique et les États-Unis

Le marché européen des commutateurs KVM couvre le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne et la Russie.

Le marché des commutateurs KVM au Moyen-Orient et en Afrique couvre les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Nigéria et l’Afrique du Sud.

Le marché des commutateurs Kvm Asie-Pacifique couvre la Corée, le Japon, la Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Inde.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM)

Le paysage concurrentiel du marché Commutateur clavier, vidéo et souris (KVM) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liée au marché Commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM).

Étendue du marché mondial des commutateurs de souris vidéo clavier (KVM) et taille du marché

Le marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) est segmenté en fonction du composant, du type de commutateur, de la taille de l’entreprise, des secteurs verticaux et de la technologie. La croissance entre les différents segments vous aide à mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur l’ensemble du marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base des composants, le marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) est segmenté en commutateurs KVM de bureau, commutateurs KVM IP, commutateurs KVM sécurisés, commutateurs KVM hautes performances et consoles série.

En fonction du type de commutateur, le marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) est divisé en KVM mono-utilisateur et KVM multi-utilisateur.

Le segment de taille d’entreprise du marché des commutateurs KVM est divisé en petites et moyennes entreprises, petits bureaux et bureaux à domicile et grandes entreprises.

Le segment vertical du marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) est divisé en gouvernement/secteur public, télécommunications et informatique, santé et pharmaceutique, vente au détail, finance/assurance, fournisseur de contenu/média , fournisseurs de services dans le cloud et autres.

Le segment technologique du marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) est segmenté en analogique et numérique .

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les commutateurs KVM :

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des commutateurs clavier, vidéo et souris (KVM) incluent Dell, Belkin International, Inc., D-Link Corporation, Aten International Co., Ltd., Iogear., Vertiv Group Corp., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Fujitsu, Network Technologies Inc., Adder Technology Ltd., Schneider Electric, Thinklogical LLC., Eaton., Beijing Blaupunkt Tianhe Technology Co., Ltd., SmartAVi., Black Box Corporation, Rose Electronics et IBM, entre autres. autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2020, Aten International a présenté le commutateur KVM DVI sur IP à port unique à accès partagé local/distant CN9600, qui est conçu pour permettre l’accès à distance aux médias numériques, vidéo, audio et virtuels via le contrôle d’un PC ou d’un poste de travail. Le CN9600 comprend une fonction de média virtuel qui permet aux utilisateurs d’effectuer des tests de diagnostic, des transferts de fichiers et des mises à jour et correctifs du système d’exploitation/application à partir d’une console distante. Il existe un cryptage LS 1.2 et une authentification tierce, ainsi qu’une double alimentation LAN pour la redondance et une résolution vidéo jusqu’à 1920 × 1200 à 60 Hz pour les consoles locales et distantes.

Extraits de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage et analyse complets du fabricant

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, dépenses de fabrication par région.

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse factorielle des effets sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusions de la recherche sur les commutateurs KVM, annexe, méthodologie et source de données.

A continué…

