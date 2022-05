Potassium Sulfate Fertilizer Market – Potential growth Segments, Covid 19 Impact on Industry, Top Players, Product Types, Applications and Forecast to 2029

Le marché des engrais à base de sulfate de potassium devrait croître à un taux de 6,20% au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Augmentation des utilisations de l’engrais pour améliorer la qualité des produits agricoles, ce qui agira comme un facteur pour le marché des engrais à base de sulfate de potassium au cours de la période de prévision. de 2020- 2027.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les engrais à base de sulfate de potassium sont Tessenderlo Group, Compass Minerals., UNITED CO. FOR FERTILIZERS & CHEMICALS, Yara, SESODA., K+S Kali GmbH, SQM SA, Migao Corporation, Kemira, The Mosaic Company, Intrepid Potasse, SOPerior Fertilizer Corp., Shijiazhuang Hehe Chemical Fertilizer Co., Ltd, Shandong Lianmeng Phosphate & Compound Fertilizer Co.,Ltd., Nutrien Ltd., EuroChem, JSC « Belaruskali, HELM AG, ICL Fertilizers, Borealis AG, entre autres et des acteurs mondiaux.

Segmentation clé du marché :

Marché mondial des engrais à base de sulfate de potassium par source (naturelle, commerciale), processus (procédé de Mannheim, réaction des sels de sulfate, traitement de la saumure, autre), utilisateur final (agriculture, industrie, pharmacie, cosmétiques, aliments, papier, textile, produits chimiques, soins personnels , Autres), forme (granulé, poudre, liquide), application (noix, fruits, légumes, tabac, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Pologne, Irlande, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Chili , Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

