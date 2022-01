Positionnement, segmentations, aménagement paysager concurrentiel et analyse comparative du marché mondial de la télématique des véhicules

Ce rapport de recherche se concentre sur les principaux concurrents du marché mondial et fournit des informations sur la vue d’ensemble de l’entreprise, y compris les contacts, le portefeuille de produits, les développements clés, le prix, le coût, la valeur, le volume, les revenus, la capacité et la production. Ce rapport fournit non seulement des connaissances et des informations sur tous les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions par les différents acteurs et marques clés, mais sert également de synopsis de la définition du marché, des classifications et des tendances du marché. Le rapport englobe les principaux acteurs ainsi que leur part (en volume) dans des régions clés telles que l’APAC, l’EMEA et les Amériques et les défis auxquels ils sont confrontés.

L’analyse couverte dans ce rapport donne une évaluation de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide au milieu du cadre de prévision approximatif. L’étude englobe les moteurs et les contraintes du marché en utilisant l’analyse SWOT, ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. Ce rapport peut être utilisé efficacement par les acteurs établis et nouveaux de cette industrie pour une compréhension absolue du marché. Le rapport est en fait une solution éprouvée pour les entreprises afin d’obtenir un avantage concurrentiel.

Le marché de la télématique des véhicules devrait croître à un TCAC de 8,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la télématique des véhicules fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impacts sur la croissance du marché.

Segmentation du marché

Par type de fournisseur (OEM, marché secondaire), par vertical (transport, logistique, gouvernement, services publics, voyages, tourisme, construction, éducation, soins de santé, médias, divertissement), par géographie

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

L’adoption croissante du NGTP améliorerait la prestation de services télématiques

Prolifération de la technologie télématique en raison de la baisse du coût des capteurs et de la connectivité

Mandat croissant du gouvernement pour le déploiement du suivi des véhicules dans les véhicules commerciaux

La demande croissante de smartphones complète l’adoption de solutions et de services télématiques

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la télématique des véhicules

Le paysage concurrentiel du marché Télématique automobile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché de la télématique des véhicules.

Analyse au niveau régional et national

Pour comprendre la dynamique du marché mondial de la télématique automobile principalement dans le monde, le marché mondial de la télématique automobile est analysé dans les principales régions du monde. DBMR fournit également des rapports personnalisés au niveau régional et national pour les domaines suivants.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne, NORDIQUE {Suède, Norvège, Finlande, Danemark, etc.}, BENELUX {Belgique, Pays-Bas, Luxembourg} et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Concurrents clés du marché : industrie de la télématique des véhicules

PTC, Inc., Trimble Inc., Tomtom Telematics Bv, Verizon Telematics, Inc., Mix Telematics International (PTY) Ltd, Zonar Systems, Inc, OCTO Telematics Ltd, Omnitracs, LLC, Masternaut Limited, Microlise Group Ltd, Inseego Corporation, Véhicules utilitaires Volkswagen et bien d’autres.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

2 Méthodologie de recherche

3 Résumé exécutif

4 informations premium

5 Aperçu du marché et tendances de l’industrie

6 Marché de la télématique des véhicules, par type

7 Marché de la télématique des véhicules, par taille d’organisation

8 Analyse du marché de la télématique des véhicules, par région

9 Paysage concurrentiel

10 profils d’entreprise

Dynamique du marché :

Ensemble d’informations qualitatives comprenant l’analyse PESTEL, le modèle des cinq forces de PORTER, l’analyse de la chaîne de valeur et les facteurs macroéconomiques, le cadre réglementaire ainsi que le contexte et la vue d’ensemble de l’industrie

