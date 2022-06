Positionnement du marché du réseau intelligent et part croissante de l’industrie dans le monde jusqu’en 2030

Le marché mondial des réseaux de réseaux intelligents devrait enregistrer un TCAC de 10 . 5 % au cours de la période de prévision, 2022-2030 . L’automatisation est la pierre angulaire des systèmes électriques futuristes . La future électricité devrait être contrôlée à distance et entièrement communicable entre les producteurs et les consommateurs . Les centres de production d’électricité, qu’ils soient basés sur le charbon , le gaz , l’éolien , le solaire , la géothermie ou même le nucléaire , devraient utiliser des analyses avancées et deux – façon technologie de communication pour planifier la quantité d’électricité produite . Tout cela est disponible grâce au déploiement de réseaux intelligents qui augmentent l’efficacité du réseau électrique et apportent d’énormes économies aux producteurs et aux consommateurs .

Le taux croissant d’émissions nocives et le déséquilibre croissant entre la demande et l’offre d’électricité sont devenus de sérieux problèmes . Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire face à la demande énergétique croissante, on assiste à une augmentation de l’intégration des énergies renouvelables au réseau et de l’utilisation de solutions pour améliorer l’efficacité énergétique . Avec l’avènement de technologies d’information et de communication robustes et de nouvelles technologies de transmission et de distribution ( T&D ) , les réseaux intelligents permettent d’atténuer le déséquilibre entre la demande et l’offre d’énergie . Ils améliorent la capacité du service public à équilibrer la charge, à stabiliser le réseau et à améliorer la résilience .

La technologie prise en charge par le marché de l’électricité grand public, de la production d’électricité à la transmission et à la distribution d’électricité, évolue en permanence pour devenir plus intelligente et fournir une électricité fiable . Un scénario de réseau intelligent peut garantir la sécurité de l’électricité fournie et son rapport coût – efficacité . Les défis énergétiques dans le monde d’aujourd’hui sont divers à travers les continents . Ils sont basés sur les besoins variés des différents pays, qui ont commencé à adopter les technologies de réseaux intelligents à différents niveaux dans les secteurs de l’électricité . Le degré d’adoption est également différent selon les zones géographiques, mais, au cours de la période de prévision, le marché devrait afficher une croissance significative .

Dynamique du marché mondial des réseaux intelligents

Moteurs : intégration croissante des énergies renouvelables au réseau

Les énergies éolienne, solaire et géothermique sont actuellement les sources d’énergie renouvelables les plus largement utilisées avec un énorme potentiel de développement dans le monde . L’énergie éolienne et solaire sont deux des sources d’énergie renouvelables qui connaissent la croissance la plus rapide sur le réseau énergétique . La construction, le développement et la maintenance de parcs éoliens et de panneaux solaires sont des activités très coûteuses, censées générer un bon retour sur investissement . Cependant, du fait de la nature variable de ces sources, le retour sur investissement n’est souvent pas rentable et conduit parfois à un gaspillage d’énergie important . Par conséquent, le développement de ces sources est considérablement entravé . Pour optimiser l’utilisation de ces sources d’énergie renouvelables, les systèmes de réseaux intelligents sont de plus en plus promus et intégrés aux systèmes de réseaux actuels dans le monde entier .

En outre, la plupart des ressources éoliennes, solaires et géothermiques sont généralement situées dans des endroits reculés du monde, tandis qu’une grande partie de la demande d’électricité se situe dans les zones urbaines . Comme ces ressources commencent à fournir des pourcentages de puissance croissants, leur intégration dans les opérations du réseau devient de plus en plus difficile . L’introduction du réseau intelligent résout énormément ce problème en faisant un meilleur usage de ces ressources énergétiques .

Contraintes : Élaboration de normes et réalisation de l’interopérabilité

L’intégration des réseaux intelligents dans les systèmes déjà existants pose diverses menaces . L’utilisation des réseaux intelligents est critiquée en raison des problèmes de confidentialité liés aux données du client ; la sécurisation des données du client reste une contrainte majeure .

Étant donné que les réseaux intelligents collectent et transmettent sans fil des données sur la consommation d’électricité, il est important de mettre en place un système solide de protection de la vie privée . L’accès aux informations doit être limité uniquement au personnel autorisé du service public, qui a besoin de ces données pour satisfaire une fonction commerciale, telle que la facturation et l’amélioration du service client . Les consommateurs sont encouragés à prendre le temps de se familiariser avec la politique de confidentialité de leur fournisseur d’ électricité et leur engagement à protéger les données de leurs clients . Même avec cette assurance, il peut toujours être difficile de gagner la confiance des consommateurs, qui jouent un rôle important dans la modernisation des systèmes de réseau .

Opportunités : Smart Cities

En raison des préoccupations croissantes concernant les émissions nocives dans le monde, les pays ont de nouvelles politiques et réglementations pour réduire la pollution . De plus, en raison de la vaste portée et de la nature de la technologie des réseaux intelligents, les opportunités de marché sont nombreuses et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur . La croissance devrait concerner un large éventail de domaines, y compris les applications côté client et l’ensemble de l’ automatisation à l’échelle du réseau . Les principaux éléments d’un réseau intelligent peuvent être regroupés en trois grands segments d’activité : infrastructure de mesure avancée ( AMI ) , applications client et applications de réseau . Ceux-ci sont en outre différenciés en équipements T&D intelligents, AMI / compteurs intelligents, logiciels et matériel, et autres ( qui incluent des composants tels que les communications et l’infrastructure sans fil ). La rentabilité de l’industrie repose sur la façon dont les modèles d’affaires sont développés .

L’un des principaux objectifs des fabricants de réseaux intelligents est de développer des logiciels et des systèmes d’intégration des énergies renouvelables qui peuvent être utilisés pour collaborer sur l’ensemble de la chaîne de valeur des services publics . L’essor du marché des réseaux intelligents devrait également accroître le déploiement des véhicules électriques . L’évolution de l’infrastructure, les développements matériels / logiciels et les progrès de la technologie automobile devraient stimuler la croissance du marché .

Portée du rapport

L’étude classe le marché des réseaux de réseaux intelligents en fonction des utilisateurs finaux et des applications aux niveaux régional et mondial .

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Résidentiel

Commercial

Industriel

Les autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Transmission

Réponse à la demande

Infrastructure de mesure avancée ( AMI )

Autres domaines d’application technologique

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de la transmission devrait représenter la plus grande part de marché, par application

Sur la base des applications, le marché mondial des réseaux de réseaux intelligents est divisé en transmission, réponse à la demande, infrastructure de mesure avancée ( AMI ) et autres domaines d’application technologique . En 2021, le segment de la transmission représentait la plus grande part de marché de 40 . 8 % sur le marché mondial des réseaux intelligents . En tant que réseau électrique tirant parti des dernières TIC pour faire évoluer le réseau vers une base intelligente, un système de réseau intelligent nécessite des équipements de transmission et de distribution intelligents . Ces systèmes peuvent fournir des services d’alimentation électrique de haute qualité et maximiser l’efficacité de l’utilisation de l’énergie .

La majorité des activités de réseau intelligent ne mettent l’accent que sur le réseau de distribution et le côté demande, laissant la vue d’ensemble du réseau de transport . L’avenir des réseaux de transmission intelligents devrait être présenté . Chaque réseau de transmission intelligent est considéré comme un système intégré qui se compose fonctionnellement de trois composants intelligents interactifs, i . e . , centres de contrôle intelligents, réseaux de transmission intelligents et sous-stations intelligentes . Chacun des trois composants fonctionnels et les technologies habilitantes contribuent à la réalisation d’un système de réseau intelligent entièrement fonctionnel .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des réseaux de réseaux intelligents a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7 . 1 % sur le marché mondial des réseaux intelligents au cours de la période de prévision . La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . Dans la région Asie-Pacifique, la Chine représente la plus grande part de marché en 2021 .

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision . Le Royaume-Uni est l’une des principales voies d’investissement en Europe dans la recherche et la démonstration sur les réseaux intelligents . Le Royaume-Uni dispose d’un Smart Grid Forum créé par le Department of Energy and Climate Change ( DECC ) et l’organisme de réglementation du secteur, Ofgem . Le forum est composé de sociétés de réseaux électriques, de groupes de consommateurs, de fournisseurs d’énergie, etc . Cet organisme examine les différentes questions techniques, commerciales et réglementaires liées au développement d’un réseau intelligent au Royaume-Uni . Avec la loi de 2008 sur le changement climatique, le Royaume-Uni a également fixé le premier objectif mondial juridiquement contraignant en matière de changement climatique .

Principaux acteurs du marché

Le marché des réseaux de réseaux intelligents est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que ABB Ltd, Cisco Systems Inc., Eaton Corporation PLC, General Electric Company, Itron Inc., Osaki Electric Co. Ltd, Hitachi Ltd. , Schneider Electric SE, Siemens AG et Honeywell International Inc. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale