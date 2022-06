Positionnement du marché des emballages de cannabis et part croissante de l’industrie dans le monde jusqu’en 2030

On estime que la taille du marché mondial des emballages de cannabis devrait augmenter de 3 534,2 millions USD d’ici 2030 , contre 620,2 millions USD en 2021 , avec un TCAC de 24,3 % de 2022 à 2030. La demande et l’utilisation croissantes de produits à base de cannabis médical et récréatif pour la consommation et l’augmentation la légalisation et la certification du cannabis dans divers pays sont susceptibles de stimuler le marché mondial des emballages de cannabis.

Le marché était en proie à la non-uniformité du statut juridique du cannabis dans le monde, en raison de laquelle les grandes entreprises de conditionnement se sont tenues à l’écart du marché. Cependant, de plus grandes entreprises d’emballage entrent sur le marché avec la légalisation croissante. Berry Global a été le principal acteur qui est entré sur le marché de l’emballage du cannabis en 2018, et les autres principaux acteurs devraient entrer sur le marché avec une croissance sans précédent. Actuellement, plusieurs acteurs opèrent sur le marché étudié, comme Green Rush et JL Clarks.

De plus, le marché de l’emballage du cannabis est encore une industrie en pleine maturité en raison des vastes restrictions imposées à la distribution gratuite de cannabis. Le Canada a été le premier pays à légaliser complètement la culture, la consommation et la vente de cannabis, l’Uruguay, la Géorgie et l’Afrique du Sud ayant mis en place des modèles nationaux de légalisation similaires mais nettement plus restrictifs.

Définition du marché mondial des emballages de cannabis

Cannabis : Le cannabis est un médicament psychoactif issu de la plante de cannabis, et le cannabis est également connu sous le nom de marijuana. Pendant des siècles, la plante de cannabis a été utilisée à des fins récréatives et enthéogènes et dans diverses médecines traditionnelles.

Emballage du cannabis : Le marché de l’emballage du cannabis traite de plusieurs formats d’emballages rigides et flexibles, notamment des contenants à l’épreuve des enfants, des sacs barrières, des films souples, entre autres. La demande du marché de l’emballage est tirée par la consommation d’emballages à des fins récréatives et médicinales.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des emballages de cannabis

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur plusieurs industries, provoquant des ondulations dans la chaîne d’approvisionnement, mais a été bénéfique pour la croissance du marché étudié. Le cannabis a été étiqueté « article essentiel » pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a permis sa distribution même en période de confinement. Après que les autorités gouvernementales de plusieurs régions ont considéré les entreprises de cannabis comme des opérations «essentielles», les États dotés de magasins médicaux ou récréatifs légaux ont été ouverts au milieu de la pandémie en raison de son statut d’exploitation. Les opérations continues de vente au détail ont permis une croissance des ventes de cannabis qui, à son tour, a eu un impact positif sur le marché de l’emballage.

De plus, le début de 2020 a entraîné des problèmes auxquels sont confrontés les fabricants de plastique au milieu de l’épidémie de coronavirus. Par exemple, en mars 2020, la British Plastics Federation (BPF) a interrogé ses membres pour décrire l’impact de la pandémie de coronavirus sur la fabrication de plastiques au Royaume-Uni.

Pendant la pandémie, la demande accrue de produits à base de cannabis a entraîné l’expansion géographique d’acteurs clés ciblant l’ensemble émergent de clients. Par exemple, en avril 2021, Son Altesse, une marque de cannabis de luxe présente dans plusieurs États des États-Unis, a annoncé son expansion au Canada et dans d’autres pays. La société a déclaré que son expansion stratégique répond à la demande accrue à l’ère de la pandémie.

Dynamique du marché mondial des emballages de cannabis

Pilotes : Légalisation du cannabis dans divers pays nord-américains

Le cannabis est cultivé, vendu et distribué par des canaux illégaux depuis plusieurs années. La légalisation du produit a acheminé les ventes par des canaux appropriés, incitant à une gouvernance systématique du secteur. La distribution légalisée des produits à travers les pays a eu un impact direct sur le besoin de formats d’emballage sophistiqués pour améliorer l’image de marque et prolonger la durée de conservation, entre autres exigences.

La consommation de cannabis médical est légalisée depuis plusieurs années dans des pays comme les États-Unis. Mais la légalisation du cannabis au Canada et dans plusieurs États des États-Unis est le moteur de la croissance du marché étudié. Le Canada a déjà légalisé le cannabis à des fins médicinales et récréatives en 2018. Les États-Unis rattrapent rapidement le retard de plusieurs gouvernements d’État en légalisant l’utilisation en parallèle avec la pression publique et en freinant la distribution illégale du produit.

Par exemple, en Arizona, les électeurs ont approuvé la proposition 207 en novembre 2020, qui légalisait le cannabis à usage adulte. L’État a fourni des licences aux opérateurs qui ont permis aux adultes d’acheter du cannabis 80 jours après que les électeurs ont approuvé l’initiative. La nouvelle légalisation permet aux acheteurs d’acheter un montant maximum d’une once par transaction auprès de sources réglementées. Il y a 1,37 dispensaire opérationnel en Arizona pour 100 000 habitants. La demande accrue pour les produits devrait stimuler les ventes au détail.

Contraintes : réglementation stricte relative à l’emballage du cannabis

La rigueur de la réglementation devrait offrir un certain degré de flexibilité au cours de la période de prévision afin de ne pas étouffer l’innovation dans l’industrie de l’emballage du cannabis, mais pose actuellement un immense défi. Même avec cette récente légitimation du cannabis dans plusieurs pays, plusieurs normes strictes doivent être suivies pour l’emballage des produits à base de cannabis. Par exemple, selon les réglementations de l’État de Californie, qui ont été codifiées dans la proposition 64, la loi qui légalise l’usage du cannabis par les adultes dans l’État, l’emballage du cannabis a été défini avec des exigences différentes.

En plus des exigences d’étiquetage, la loi fournit également des instructions pour les emballages de cannabis vendus dans un dispensaire en Californie. Les exigences sont énumérées ci-dessous. Ces pratiques rigoureuses ont créé un défi pour les fournisseurs de solutions d’emballage pour maintenir la conformité.

De plus, les normes d’emballage du cannabis diffèrent d’un pays à l’autre et d’un État à l’autre dans certains cas. Le manque d’uniformisation des réglementations dans des pays comme les États-Unis, où les gouvernements des États légalisent activement la marijuana, mais où le produit continue d’être illégal sur une base fédérale, a créé une immense confusion parmi les vendeurs de cannabis et leurs fournisseurs d’emballages.

Segmentation du marché mondial des emballages de cannabis

Le marché de l’emballage du cannabis a été classé en fonction du type, du matériau d’emballage et de la région .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Emballage rigide

Emballage souple

Par perspectives des matériaux d’emballage ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Verre

Métal

Plastique

Conteneurs en carton

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Germany, Italy, France, UK, Spain, Poland, Russia, Slovenia, Slovakia, Hungary, Czech Republic, Belgium, the Netherlands, Norway, Sweden, Denmark, Rest of Europe )

Germany, Italy, France, UK, Spain, Poland, Russia, Slovenia, Slovakia, Hungary, Czech Republic, Belgium, the Netherlands, Norway, Sweden, Denmark, Rest of Europe Asia Pacific ( China, Japan, India, South Korea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Singapore, Australia & New Zealand, Rest of Asia Pacific )

China, Japan, India, South Korea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Singapore, Australia & New Zealand, Rest of Asia Pacific The Middle East & Africa ( Saudi Arabia, UAE, South Africa, Northern Africa, Rest of MEA )

By type, the rigid packaging segment holds the largest market share

Le marché mondial des emballages de cannabis est segmenté en emballages rigides et flexibles en fonction du type. Le segment des emballages rigides du marché mondial des emballages de cannabis détenait la plus grande part de marché de 78,2 % en 2021. Les emballages rigides comprennent les bouteilles en plastique, les bocaux en verre et les canettes métalliques. Bien qu’il existe différents types de matériaux utilisés pour l’emballage du cannabis, le plastique est le matériau le plus couramment utilisé pour l’emballage du cannabis. Deux raisons principales impliquent la préservation du produit et l’environnement réglementaire strict de l’emballage du cannabis.

Une autre avancée qui a considérablement élargi l’évolution de l’emballage du cannabis est l’utilisation de contenants hermétiques. Bien que les emballages en plastique soient un stockage pratique, ils ne gardent pas complètement le cannabis hermétique et frais. Par conséquent, le besoin d’emballages hermétiques pour le cannabis est apparu rapidement. Cela a conduit à l’invention des emballages de cannabis scellés à l’azote. Le marché de l’emballage hermétique du cannabis continue de croître chaque jour. Un acteur comme JohnsByrne a été un acteur important dans l’évolution de l’emballage du cannabis. L’avancée la plus significative de la solution d’emballage EPIK LOK est testée 16CFR Part1700 et certifiée CR. EPIK LOK est une solution d’emballage CR innovante qui offre aux entreprises du cannabis une surface maximale pour les éléments esthétiques et décoratifs tout en garantissant la sécurité des enfants.

L’ Europe est la région à la croissance la plus rapide

L’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont les régions dans lesquelles le marché mondial de l’emballage du cannabis a été classé. L’Europe aura le TCAC le plus élevé de 25,5 % sur le marché mondial des emballages de cannabis au cours de la période de prévision. La légalisation du cannabis s’accélère en Europe, avec plusieurs développements significatifs au cours du dernier trimestre 2020. La Cour de justice européenne a décidé en novembre 2020 que le CBD n’est pas un stupéfiant en vertu du droit de l’UE, ouvrant la voie aux futurs marchés du CBD. Quelques semaines plus tard, les Nations Unies ont finalement reconnu le potentiel médical du cannabis en retirant la plante et ses dérivés de l’annexe IV de la Convention unique sur les stupéfiants, tous les pays de l’UE votant pour sauf la Hongrie.

Selon une étude publiée en avril 2020 sur Pan European Networks Ltd, un site Web européen sur la santé, les chercheurs mèneront une enquête anonyme auprès de patients atteints de cannabis médical sur leur santé mentale et physique, et examineront les changements dans la fréquence de consommation de cannabis des patients, la posologie et la voie d’administration en fonction des fermetures et des mises à jour liées à la COVID-19. En conséquence, la pandémie de COVID-19 devrait offrir un important potentiel d’expansion du marché.

Principaux acteurs du marché

Le marché de l’emballage du cannabis est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que KushCo Holdings Inc., JL Clarks Inc., Kaya Packaging, Cannaline Cannabis Packaging Solutions, Dynapack, Diamond Packaging, Greenlane Holdings Inc., N2 Packaging Systems, Green Rush Packaging, Elevate Packaging Inc. et Berry Global Inc. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .