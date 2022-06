Positionnement du marché de l’analyse des données du réseau intelligent et croissance de la part de l’industrie dans le monde jusqu’en 2030

Le marché mondial de l’analyse des données des réseaux intelligents était évalué à 2 951 USD . 6 millions en 2021 et devrait atteindre 7 681,5 millions USD d’ ici 2030 , enregistrant un TCAC de 12 . 7 % de 2022 à 2030 . À l’ère actuelle du réseau intelligent, des quantités massives de données sont générées . Les solutions d’analyse de données ( le processus d’analyse des données, principalement pour identifier les tendances et les modèles significatifs, utiles et intéressants ) devraient permettre au service public de transformer le vaste volume d’informations générées en informations commerciales rentables . À l’échelle mondiale, les systèmes d’alimentation électrique ont connu des changements . Ces systèmes d’alimentation électrique dépendent de centrales à combustibles fossiles centralisées pour produire de l’électricité et de vastes réseaux pour la livrer aux différents utilisateurs finaux .

La demande d’ alimentations électriques rentables pour les consommateurs du secteur des services publics a dominé le marché mondial de l’analyse des réseaux intelligents . Dans un environnement énergétique en croissance constante , une grande quantité de données est générée par des compteurs intelligents, des capteurs, des systèmes de distribution automatisés, etc. Les propriétaires ou fournisseurs de services publics utilisent cette énorme quantité de données pour suivre la demande et la consommation, prévenir les coupures de courant et réduire les temps d’arrêt . Les organisations peuvent collecter des milliers de points de données et d’éléments par mois à partir des compteurs intelligents installés et de diverses mesures . Ce changement technologique a été principalement rendu possible par les améliorations des technologies de communication et de comptage, principalement soutenues par la chute des coûts de la puissance de stockage et de traitement .

L’adoption à grande échelle des compteurs intelligents est une mesure importante des technologies prêtes pour l’ avenir . Les compteurs intelligents ouvrent la voie à la distribution et au réseau intelligent, permettant une communication bidirectionnelle en temps réel entre les DISCOM et les consommateurs grâce à la technologie GPRS . Cela a abouti à plusieurs projets en cours pour l’installation de compteurs intelligents permettant une gestion et une utilisation efficaces des ressources en gaz, en eau et en électricité .

Dynamique du marché mondial de l’analyse des données du réseau intelligent

Moteurs : Investissements croissants dans les projets de réseaux intelligents

Les investissements croissants dans les projets de réseaux intelligents dans le monde stimulent positivement la croissance du marché . Selon l’AIE, la demande mondiale d’électricité devrait augmenter de près de 80 % entre 2012 et 2040 . La modernisation, l’expansion et la décentralisation de l’infrastructure électrique pour une meilleure résilience sont les investissements prévus par des organisations telles que le Forum économique mondial ( 7,6 billions de dollars alloués aux réseaux intelligents pour les 25 prochaines années ) qui devraient modifier plusieurs dynamiques de marché dans le scénario global .

L’infrastructure du réseau électrique devient progressivement plus numérisée et connectée, assurant un flux fiable et sécurisé de communications numériques critiques . Ainsi, une infrastructure de réseau intelligent, que ce soit dans une sous-station électrique ou dans un cadre résidentiel . Les compteurs intelligents qui permettent des mesures en temps réel pour surveiller la santé des équipements , la congestion du réseau, la stabilité et le contrôle du système font partie intégrante des réseaux intelligents .

Contraintes : Coûts élevés des systèmes de réseaux intelligents et manque de professionnels qualifiés

Le coût élevé de l’investissement initial dans le système des réseaux intelligents constitue un défi pour la croissance du marché . La limite la plus importante des compteurs intelligents est la disponibilité du financement des immobilisations . Les systèmes intelligents sont comparativement plus chers que l’équipement de mesure ordinaire utilisé par la plupart des fournisseurs de services et des utilisateurs .

Ces systèmes utilisent des composants numériques et des systèmes de connectivité pour exploiter et transmettre des données . Cela augmente le coût de l’équipement de mesure . De plus, différents compteurs intelligents sont conçus avec divers paramètres basés sur les exigences opérationnelles et des consommateurs, ce qui augmente les coûts . De plus, les compteurs intelligents sont des équipements compliqués qui nécessitent une main-d’œuvre qualifiée pour la manipulation et l’installation .

Le segment des réseaux de transport et de distribution représente la plus grande part de marché par solution

Le marché mondial de l’analyse des données des réseaux intelligents est réparti entre le réseau de transmission et de distribution ( T&D ) , le comptage et l’analyse des clients en fonction du type . En 2021, le segment des réseaux de transport et de distribution représentait la plus grande part de marché de 53 . 7 % sur le marché mondial de l’ analyse des données des réseaux intelligents . Les solutions analytiques relatives à la gestion et à l’optimisation des actifs de transport et de distribution sont considérées comme faisant partie du périmètre d’étude de ce secteur . Le réseau de transport et de distribution d’électricité connaît des changements importants, passant de la structure traditionnelle d’un service public verticalement intégré à plusieurs modèles différents . Le déploiement d’analyses avancées aide les opérateurs de transmission et de distribution à améliorer leurs performances, à réduire les coûts de gestion des actifs et à capturer de la valeur .

De plus, avec les progrès technologiques rapides et l’émergence de l’IoT, les opérateurs T&D peuvent générer des informations exploitables, suivre et surveiller les perturbations de l’approvisionnement en analysant les données pertinentes et en temps réel des équipements, tels que les capteurs, les compteurs intelligents et d’autres dispositifs de communication . Ainsi, cette approche, également appelée analyse des actifs électriques, aide les opérateurs à améliorer la productivité en fonction de la santé des actifs, de la criticité et des mesures du calendrier de maintenance . L’adoption de TD a été plus élevée en raison de la réalisation plus rapide des avantages apportés par l’analyse et de la facilité d’intégration, en raison du facteur de portée et de l’évolutivité .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial de l’analyse des données des réseaux intelligents a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé de 14 . 4 % sur le marché mondial de l’ analyse des données des réseaux intelligents au cours de la période de prévision . La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents domestiques tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde .

En Inde, l’un des principaux facteurs de l’augmentation des déploiements est la société de services énergétiques appartenant au gouvernement, Energy Efficiency Services Limited ( EESL ) , dont le modèle d’agrégation de la demande et d’approvisionnement en gros s’attaque activement au problème des coûts des investissements dans les compteurs intelligents . De plus, le gouvernement sud-coréen vise à augmenter les investissements au Vietnam, en particulier dans la fabrication d’équipements électroniques et le développement de réseaux intelligents, car le Vietnam est confronté à des défis majeurs pour assurer suffisamment d’électricité .

