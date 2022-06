Position sur le marché des plastiques automobiles, produits et services, opportunités futuristes et lancements de nouveaux produits 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Plastique automobile . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les plastiques automobiles présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des plastiques automobiles était de 24,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des plastiques automobiles devrait atteindre 42,73 dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030. .

Les plastiques automobiles sont recyclables, robustes et résistants aux rayures. De plus, ce sont des matériaux synthétiques qui résistent à l’abrasion et réduisent efficacement les vibrations et le bruit. De plus, les plastiques automobiles sont utilisés dans les tableaux de bord, les sièges, les panneaux de carrosserie, les systèmes d’alimentation en carburant, les composants sous le capot, les pare-chocs, les réservoirs de liquide, les garnitures intérieures, les composants électriques, les garnitures extérieures, l’éclairage, etc.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de véhicules légers alimentera principalement la croissance du marché mondial des plastiques automobiles. En outre, des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire le poids des automobiles contribueront également à la croissance du marché des plastiques automobiles au cours de la période d’étude.

Une gamme croissante d’avancées dans les plastiques automobiles profitera également à l’ensemble de l’industrie en offrant d’innombrables opportunités. Par exemple, la popularité des matériaux thermoplastiques mélangés, des matériaux légers, etc., augmente à un rythme rapide. De plus, la demande de matériaux efficaces à haute résistance à la chaleur et propriétés mécaniques augmente, ce qui sera opportuniste pour l’ensemble du marché. Au contraire, des spécifications de conception coûteuses peuvent limiter la croissance du marché tout au long de la période d’étude.

La croissance du revenu disponible et la demande croissante de véhicules de luxe profiteront également au marché mondial des plastiques automobiles au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

Le marché des plastiques automobiles en Asie-Pacifique devrait devenir le plus grand marché en termes de revenus. Cela est principalement dû à l’évolution des bases manufacturières et à l’industrialisation croissante des économies émergentes. En outre, l’industrie automobile en plein essor dans la région contribuera également à la croissance du marché mondial des plastiques automobiles. Le marché pourrait connaître des opportunités de croissance favorables en raison de la hausse des normes d’émission mises en œuvre par les autorités.

Analyse d’impact du COVID-19

L’ensemble du secteur automobile a été confronté à une myriade de défis, qui ont entraîné une forte baisse des revenus. En raison de la pandémie, la demande d’automobiles a considérablement diminué, ce qui a entravé la croissance du marché des plastiques automobiles. De plus, le taux de chômage a été déclenché en raison de l’épidémie de COVID-19 et un large éventail de personnes ont perdu leur emploi, ce qui a affecté leur pouvoir d’achat. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché des plastiques automobiles. Les constructeurs automobiles ont également fermé ou limité leurs opérations en raison du manque de main-d’œuvre et de matières premières. Ainsi, tous ces facteurs ont eu un impact sur la croissance du marché des plastiques automobiles.

Concurrents sur le marché

• BASF SE

• SABIC

• Dow Inc.

• AkzoNobel NV

• Covestro AG

• Evonik Industries AG

• Borealis AG

• Royal DSM NV

• Magna International, Inc.

• Teijin Limited

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des plastiques automobiles se concentre sur les matériaux, l’utilisateur final et la région.

Par matériaux

• Polypropylène (PP)

• Polyuréthane (PU)

• Polychlorure de vinyle (PVC)

• Polyamide (PA)

• Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

• Polyéthylène haute densité (HDPE)

• Polycarbonate (PC)

• Polybutylène téréphtalate (PBT)

• Autres

Par l’utilisateur final

• Intérieur

• Extérieur

• Sous le capot

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

