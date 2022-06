Portée future du marché Hexaméthylènediamine | Entreprises clés – Evonik, BASF, Solvay, Merck, DuPont | Prévu jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial de l’hexaméthylènediamine:

Le rapport à grande échelle sur le marché de l’hexaméthylènediamine aide à élaborer une stratégie de croissance de l’entreprise grâce aux informations exploitables et aux données de marché fournies par une équipe DBMR astucieuse et faisant autorité. Ce document commercial se concentre sur des sujets, des problèmes ou des populations plus petits et singuliers, plutôt que sur un échantillon de marché global. Le rapport d’analyse de l’industrie met en lumière des détails plus véridiques concernant l’entreprise exacte. Le rapport donne une compréhension approfondie de qui sont les acheteurs, du marché spécifique et de ce qui influence les décisions d’achat et le comportement des membres du public cible. Le rapport marketing universel sur l’hexaméthylènediamine contient des informations pertinentes sur les acheteurs, le public cible et les clients de l’entreprise afin de déterminer la viabilité et le succès du produit ou du service auprès de ces personnes.

Le meilleur rapport d’étude de marché de l’hexaméthylènediamine de sa catégorie contient des données et des analyses clés et constitue le meilleur moyen pour les entreprises de devenir rapidement intelligents dans une industrie. La recherche primaire et secondaire a été combinée de manière créative pour offrir le meilleur rapport de marché, qui non seulement fournit les dernières informations, mais contribue également à la croissance. Ce rapport d’étude de marché donne une vue d’ensemble des tendances industrielles et une image complète des forces du marché et des taux de croissance industrielle. L’équipe DBMR utilise des moyens très équitables pour recueillir des informations qui sont examinées à chaque étape tout en structurant un rapport marketing influent sur l’hexaméthylènediamine.

Le marché mondial de l’ hexaméthylènediamine devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de 4,55% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, ayant une formule chimique H2N (CH2) 6NH2, l’hexaméthylènediamine est un composé organique, de nature incolore et ayant une forte odeur d’amine. Ayant un large domaine d’application, l’hexaméthylènediamine est synthétisée à partir d’adiponitrile. Plus de 90 % de l’hexaméthylènediamine produite est utilisée dans la fabrication du nylon 66 avec l’acide adipique. En dehors de cela, l’hexaméthylènediamine est utilisée pour la production de nylon 69, de nylon 610 et de nylon 612. Plus d’un milliard de kilogrammes d’hexaméthylènediamine sont fabriqués chaque année.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’hexaméthylènediamine sont la demande croissante d’hexaméthylènediamine par les industries de la résine de nylon 66 dans le monde, l’industrialisation croissante, la demande croissante de polyamides issus de l’impression 3D, la demande et la consommation croissantes de produits en nylon comme catalyseur et l’expansion de l’industrie automobile et d’autres marchés verticaux d’utilisateurs finaux.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de l’hexaméthylènediamine et continuera également de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision. La production croissante de nylon 66 et la demande accrue de fibres sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché dans cette région. APAC, d’autre part, obtiendra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les économies émergentes comme l’Inde et la Chine sont les principaux contributeurs de cette région en raison des économies qui subissent rapidement des changements économiques. La concentration accrue des fabricants sur la fabrication de pièces et de composants automobiles légers favorise la croissance du marché dans cette région. L’installation croissante d’unités de fabrication par les principaux acteurs de cette région est un autre facteur important induisant la croissance de la demande d’hexaméthylènediamine.

Principaux acteurs mondiaux :

1 Evonik Industries SA

2 BASF SE

3 Société Asahi Kasei

4 Solvay

5 Ashland

6 Merck KGaA

7 Dupont

8 TORAY INDUSTRIES, INC

9 INVESTIR

10 Radici Partecipazioni SpA

11 DAEJUNGCHE CHEMICAL & METALS CO., LTD

12 Génomatique, Inc.

13 Junsei Chemical Co., Ltd

14 Suzhou Sichang Learning Technology Co., Ltd

15 Alfa César

16 Thermo Fisher Scientific

17 Eastman Chemical Company

18 Arkéma

19 Matériaux de performance Ascend

20 Formosa Plastics Corporation

21 Huntsman International LLC

Segmentation globale du marché Hexaméthylènediamine :

Segmentation des applications :

1 Synthèse du nylon

2 Agents de durcissement

3 Produits chimiques de traitement de l’eau

4 Synthèse chimique

5 Applications médicales

6 Adhésifs

7 Autres

Segmentation des utilisateurs finaux :

1 Automobile

2 Textile

3 Peintures et revêtements

4 Pétrochimie

5 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de l’hexaméthylènediamine, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur l’hexaméthylènediamine, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Hexaméthylènediamine Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial de l’hexaméthylènediamine: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’hexaméthylènediamine par régions

5 Analyse du marché mondial de l’hexaméthylènediamine par type

6 Analyse du marché mondial de l’hexaméthylènediamine par applications

7 Analyse du marché mondial de l’hexaméthylènediamine par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Hexaméthylènediamine

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial Hexaméthylènediamine 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

