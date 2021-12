Portée future du marché du glaucome primaire à angle fermé en Amérique du Nord | On estime que le TCAC augmentera rapidement | Prévu jusqu’en 2029

Aperçu du marché du glaucome primaire à angle fermé en Amérique du Nord :

Le rapport d'étude de marché sur le glaucome à angle fermé primaire est proposé à l'entreprise avec un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et le paysage habituel des fournisseurs. Un rapport international sur le marché du glaucome à angle fermé primaire définit la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 pour le marché.

Un excellent rapport sur le marché du glaucome à angle fermé primaire est composé d’une myriade de facteurs qui ont une influence sur le marché et comprennent des informations sur l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, opportunités clés, perspectives technologiques et d’applications, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils clés des entreprises. Le rapport d’activité convaincant sur le glaucome à angle fermé primaire est très fiable car toutes les données et informations concernant l’industrie de la santé sont collectées via des sources authentiques telles que des sites Web, des revues, des rapports annuels des entreprises et des magazines.

Le marché du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord croît avec un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 176,34 millions USD d’ici 2029 contre 113,24 millions USD en 2020.

Selon une étude de marché, le glaucome est un groupe d’affections oculaires qui endommagent le nerf optique, et le bon fonctionnement du nerf optique est nécessaire pour une bonne vision. Ces dommages sont souvent causés par une pression anormalement élevée dans l’œil. La fermeture primaire de l’angle (PAC) est définie comme une fermeture appositionnelle de l’angle de la chambre antérieure qui peut entraîner une obstruction de l’écoulement aqueux et une augmentation de la PIO, en l’absence de neuropathie optique glaucomateuse. La PAC est généralement bilatérale ; un marché du glaucome primaire à angle fermé comprend la technique de détection du glaucome primaire à angle fermé à un stade précoce pour mener la future approche de traitement chirurgical qui peut réduire le taux de cécité associé à la fermeture primaire de l’angle.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord sont la prévalence croissante du glaucome à angle fermé et l’augmentation de la population gériatrique, la prévalence croissante du glaucome à angle fermé et l’augmentation de la population gériatrique.

Le marché du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord est segmenté en fonction du type de maladie, du type, de l’utilisateur final et de la région. Le marché primaire du glaucome à angle fermé couvre une estimation de marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type de maladie, le marché primaire du glaucome à angle fermé est segmenté en glaucome aigu à angle fermé et glaucome chronique à angle fermé.

En fonction du type, le marché primaire du glaucome à angle fermé est segmenté en diagnostic et traitement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché principal du glaucome à angle fermé est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Principaux acteurs clés du marché du glaucome à angle fermé en Amérique du Nord : Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (filiale de Johnson & Johnson Services Inc.), New World Medical, Inc., Sight Sciences, Inc., NIDEK CO. , LTD, BVI, MicroSurgical Technology, Allergan (une filiale d’AbbVie Inc.), Bausch & Lomb Incorporated (une filiale de Bausch Health Companies Inc.), Oertli Instrumente AG, NOVAEYE MEDICAL, ZEISS International, Alcon Inc., LIGHTMED, Luneau Technology USA, Reichert, Inc. (une unité commerciale d’Ametek Inc.) et NEW VISION. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région: le rapport sur le marché du glaucome primaire à angle fermé est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) du glaucome primaire à angle fermé dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévision) , couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Glaucome primitif à angle fermé?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants du COT : marché du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord

1 Aperçu du marché du glaucome primaire à angle fermé en Amérique du Nord

2 compétitions du marché du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord par région (2022-2029

4 Glaucome primaire à angle fermé en Amérique du Nord (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production de glaucome primaire à angle fermé en Amérique du Nord, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord par application

7 profils/analyse de fabricants de glaucome primaire à angle fermé en Amérique du Nord

8 Analyse des coûts de fabrication du glaucome à angle fermé primaire

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché du glaucome à angle fermé primaire en Amérique du Nord (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

