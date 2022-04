Portée future du marché de l’azacitidine | Acteurs commerciaux – J&J, Eisai, Pfizer, Sanofi, Teva, Allergan, Roche, AbbVie, Lily | Prévu jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial de l’azacitidine:

Le marché mondial de l’azacitidine devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’azacitidine fait référence au type de médicament chimiothérapeutique utilisé pour traiter un groupe de troubles sanguins / de la moelle osseuse où la moelle osseuse ne parvient pas à produire suffisamment de cellules sanguines saines. Les personnes souffrant de SMD sont généralement confrontées à des complications telles que des infections, de l’anémie et des saignements/ecchymoses faciles.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’azacitidine sont la croissance rapide de la population, l’augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques telles que le cancer du sein et le mélanome à travers le monde, l’augmentation de la demande de médicaments de chimiothérapie car il est censé aider la moelle osseuse à développer des cellules sanguines normales, réduisant ainsi le besoin de transfusions sanguines.

Segmentation globale du marché Azacitidine :

Sur la base du type, le marché mondial de l’azacitidine est segmenté en 99,5 % et <99,5 %.

Sur la base du produit, le marché de l’azacitidine est segmenté en vidaza et vidaza générique.

Sur la base de la demande, le marché de l’azacitidine est segmenté en anémie réfractaire (ra), anémie réfractaire avec excès de blastes (raeb), leucémie myélomonocytaire chronique (cmmol) et autres.

Sur la base du mode d’administration, le marché de l’azacitidine est segmenté en injectable, oral et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de l’azacitidine est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché de l’azacitidine en raison du secteur de la santé développé dans la région. L’APAC devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’importante population de la région.

Principaux acteurs clés sur le marché mondial de l’azacitidine :

Eisai Co. Ltd

Pfizer, Inc.

Sanofi

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd

Novartis SA

Allergan

Merz Pharma

Johnson & Johnson Services, Inc.

Hoffmann-La Roche SA

Société Bristol-Myers Squibb

AbbVie Inc

Lis

Takeda Pharmaceutical Company Limitée

Bayer SA

Biogène

AstraZeneca

Thérapeutique VTV

Lundbeck A/S

TauRx Pharmaceuticals Ltd

COMPAGNIE DAIICHI SANKYO, LIMITÉE

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de l’azacitidine comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur l’azacitidine, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de l’azacitidine, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de l’azacitidine : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’azacitidine par régions

5 Analyse du marché mondial de l’azacitidine par type

6 Analyse du marché mondial de l’azacitidine par applications

7 Analyse du marché mondial de l’azacitidine par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de l’azacitidine

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’azacitidine 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

