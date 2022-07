Portée et tendances du marché Tubes en acier sans soudure | Fonctionnalité de l’industrie, acteurs clés et applications d’ici 2030  

Le marché mondial des tubes en acier sans soudure devrait atteindre 117 928,70 millions USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les tuyaux en acier sans soudure sont des tuyaux avec des sections transversales creuses rondes qui n’ont pas de coutures. Ils sont généralement fabriqués en usine avec de l’acier pour travail à chaud. L’un des avantages des tuyaux est sa préférence croissante. Les tuyaux en acier sans soudure peuvent supporter une pression élevée. Généralement, dans les tuyaux soudés, les points de soudure sont les plus faibles pour maintenir la pression, ce qui endommage à son tour la capacité de résistance à la pression du tuyau. En revanche, les tuyaux sans soudure sont plus résistants et plus résistants à la pression.

Les tuyaux en acier sans soudure ont plus de résistance et sont de plus en plus utilisés dans les applications de chaudières industrielles et dans le secteur du pétrole et du gaz. Ces tuyaux sont préférés aux autres en raison de leurs propriétés de résistance, de durabilité et de résistance à la corrosion. Avec la croissance du secteur pétrolier et gazier, de nombreux pipelines devraient être posés dans le monde, ce qui stimulera la croissance des revenus du marché. Les tuyaux en acier sans soudure sont également utilisés dans les infrastructures ainsi que dans la construction pour l’approvisionnement en eau, le transport des eaux usées et autres.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les tubes en acier sans soudure fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Demander un exemple de rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1454

Acteurs clés :

les principaux participants sont ArcelorMittal SA, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tenaris SA, JFE Steel Corporation, IPP Europe Ltd., Vallourec AG, Cimco Europe, Zaffertec SL, Techint Group SpA et Wheatland Tube Company, entre autres.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial des tubes en acier sans soudure devrait enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché Tubes en acier sans soudure?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans le tube en acier sans soudure mondial

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent:

En raison de son attrait esthétique, l’acier inoxydable est souvent choisi si le tuyau doit être visible dans les lieux publics ou professionnels.

L’acier inoxydable est utilisé dans les tuyaux sans soudure car il offre une protection contre la corrosion. Elle détenait une part de marché de 25 % en 2020.

Sur la base du processus de fabrication, le marché est segmenté en tubes sans soudure fabriqués par étirage à froid et en tubes sans soudure fabriqués par laminage à chaud.

Les tubes sans soudure fabriqués par laminage à chaud devraient détenir une part de marché de 56 % en 2028 avec un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision.

Les tuyaux de grand diamètre détenaient une part de marché de 52 % en 2020, et les tuyaux de petit diamètre devraient détenir une part de marché de 49 % en 2028.

Les tubes en acier sans soudure à haute pression devraient détenir une part de marché de 33 % en 2028 avec un TCAC de 4,83 % au cours de la période de prévision.

Le transfert de fluides chimiques nécessite un matériau suffisamment solide pour transporter ces fluides et ne pas réagir facilement avec les produits chimiques. La condition préalable des industries chimiques est un tuyau qui élimine la probabilité de fuite, et les tuyaux en acier sans soudure conviennent à l’industrie.

Le secteur chimique devrait avoir un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique domine le marché, avec 31% de part de marché en 2020. L’expansion du secteur pétrolier et gazier, de l’industrie automobile et chimique dans la région encourage la croissance du produit dans la région.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1454

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciale pour l’évaluation des prévisions. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Segmentation du marché :

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Perspectives des produits (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Tubes

carbone Acier

allié Tubes

acier inoxydable

Autres

perspectives de processus de fabrication (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Tubes sans soudure fabriqués par étirage à froid Tubes sans

soudure fabriqués par laminage à chaud

Perspectives de diamètre (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Tuyaux de petit diamètre Tuyaux

de grand diamètre

la pression nominale (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Haute pression

Moyenne pression

Basse pression

Perspectives pour les utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; revenus,

milliards Gaz

Production d’électricité

Chimie

Automobile

Autres

Demande de personnalisation @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1454

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial Tubes en acier sans soudure grâce à une évaluation des principaux aspects du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Parcourir plus de rapports:

Marché des cendres volantes @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/27/1907318/0/en/Fly-Ash-Market-To-Reach-USD-6-86-Billion-By-2026-Reports- And-Data.html

Systèmes de façade Market @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/27/1907308/0/en/Facade-Systems-Market-To-Reach-USD-459-87-Billion-By-2026-Reports- And-Data.html

À propos de Reports and Data :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : https://www.reportsanddata.com/

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues | Connaissances