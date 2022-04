Portée et aperçu du marché des vaccins contre le paludisme, TCAC, volume et valeur 2022-2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché des vaccins antipaludiques pour 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial des vaccins contre le paludisme devrait atteindre 134,9 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 33,2 % au cours de la période de prévision, selon une nouvelle étude publiée.

Le rapport «Rapport sur la taille du marché des vaccins contre le paludisme par agent (Plasmodium Falciparum, Plasmodium Vivax, Anopheles Species); Par type de vaccins (vaccin pré-érythrocytaire, vaccin érythrocytaire, vaccin multi-antigène) ; Par canal de distribution (hôpitaux, cliniques, centres communautaires) ; Par régions : prévisions de segment, 2019-2026′ fournit une analyse approfondie de la dynamique actuelle du marché et des tendances futures prévues.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des vaccins contre le paludisme 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Selon le rapport mondial sur le paludisme publié par l’OMS en novembre 2018, les cas de paludisme étaient de 219 millions en 2017 dans plus de 90 pays, contre 217 millions de cas en 2017. Le nombre total de décès dus au paludisme en 2017 était de 435 000 qui ont été enregistrés. dans les régions touchées par le paludisme.

Cette maladie transmise par les moustiques crée une maladie extrême chez les enfants et les adultes. Les femmes enceintes et les enfants ne peuvent pas échapper aux conséquences de cette fièvre. Il est rapporté que les femmes enceintes atteintes de paludisme offrent une naissance précoce ou donnent parfois vie à des bébés morts. Différentes précautions pour supprimer cette fièvre consistent à utiliser des moustiquaires et des éclaboussures de pesticides. Des études de recherche existantes ont conclu que a) les insectes sont immunisés contre les pesticides, b) les pesticides ont des effets dangereux sur les êtres humains, ainsi que c) la fièvre paludéenne finit par être immunisée contre les médicaments. Les actions visant à supprimer la fièvre palustre diminuent progressivement.

Le marché mondial des vaccins contre le paludisme a été divisé en fonction du type de vaccin, de l’agent, du canal de distribution et de la région. Compte tenu du type de vaccin, le marché est divisé en vaccin pré-érythrocytaire, vaccin érythrocytaire et vaccin multi-antigène. Le canal de distribution utilisé pour les vaccins contre le paludisme comprend les hôpitaux, les cliniques et les centres communautaires. Compte tenu de l’agent utilisé dans les vaccins contre le paludisme, le marché mondial est divisé en plasmodium falciparum, espèces d’anophèles et plasmodium vivax. Géographiquement, selon le rapport de l’OMS, près de la moitié de la population mondiale était à risque en 2017, la région africaine étant la plus touchée. Avec l’Afrique, La région Asie-Pacifique devrait également croître à un rythme considérable parmi toutes les autres régions, le Moyen-Orient et l’Amérique latine étant susceptibles d’être les autres régions potentielles pour le marché des vaccins contre le paludisme. L’Amérique du Nord et l’Europe ont moins de cas de maladies liées au paludisme, des régions telles que l’Afrique surveillant certains des décès d’enfants les plus élevés liés au paludisme dans le monde.

Certains des principaux facteurs qui poussent le marché comprennent l’augmentation des cas de paludisme en plus de l’existence de nombreuses entreprises qui introduisent des vaccins à faible marge bénéficiaire dans le monde entier. La sensibilisation croissante associée aux séquelles de la maladie, la R&D continue dans cette section et l’augmentation du financement du gouvernement des pays en développement et développés poussent le marché des vaccins contre le paludisme à l’échelle mondiale. La faiblesse de la chaîne d’approvisionnement et du réseau de distribution dans certains des pays en développement touchés par le paludisme freine la croissance du marché dans ces régions, mais les entreprises et les organisations gouvernementales travaillent ensemble pour surmonter ce défi. Il est prévu que la R& continue

Quelques stratégies clés adoptées par les entreprises opérant sur le marché des vaccins contre le paludisme sont le développement de nouvelles technologies et de produits, et l’expansion géographique parmi les régions en développement pour se concentrer sur la mise à l’essai de vaccins dans les zones fortement touchées par la maladie à moindre coût. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial sont GlaxoSmithKline, GenVec, Inc., Nobelpharma et Sanaria. Parmi les autres fournisseurs prometteurs figurent Cadila Healthcare Ltd., CellFree Sciences Co. Ltd., VLP Therapeutics LLC et Genome ReS Ltd., entre autres.

Polaris Market Research a segmenté le marché mondial des vaccins contre le paludisme en fonction du type de source, de l’application et de la région :

Perspectives du type d’agent des vaccins contre le paludisme (revenus, millions USD, 2015 – 2026)

Plasmodium falciparum

Plasmodium Vivax

Espèces d’anophèles

Perspectives des types de vaccins contre le paludisme (revenus, millions USD, 2015 – 2026)

Vaccin pré-érythrocytaire

Vaccin érythrocytaire

Vaccin multi-antigène

Perspectives du type de canal de distribution des vaccins antipaludiques (chiffre d’affaires, millions USD, 2015 – 2026)

Hôpitaux

Cliniques

Centres communautaires

Perspectives régionales des vaccins contre le paludisme (chiffre d’affaires, millions USD, 2015 – 2026)

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

Royaume-Uni

La France

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Reste de l’Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Mexique

Brésil

Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

