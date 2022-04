Portée et aperçu du marché des seringues jetables, prêts pour une croissance et une tendance rapides d’ici 2022-2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché des seringues jetables pour 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La taille du marché mondial des seringues jetables devrait atteindre 11,19 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 5,6 % au cours des périodes de prévision, selon une nouvelle étude publiée par Report Ocean.

Le rapport «Marché des seringues jetables par type de produit de seringues (de sécurité et conventionnelles); Par application (injections vaccinales, injections thérapeutiques) ; Par région : prévisions de segment 2018-2026′ fournit une analyse approfondie et détaillée du fonctionnement avec un aperçu des tendances actuelles et des perspectives futures.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des seringues jetables 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Le plastique est le matériau utilisé dans la fabrication des types jetables, ayant progressivement éclipsé ceux utilisables. En outre, les approbations acquises pour un nombre croissant de médicaments injectables ont accéléré le rythme d’utilisation et le potentiel du marché des types de jets sans précédent par rapport au type de seringues conventionnelles. Les blessures accidentelles par piqûre d’aiguille avec des types usagés ont cédé la place au marché des types d’utilisation et de lancement qui sont effectivement sûrs et exempts de blessures par piqûre d’aiguille.

Les types d’utilisation et de lancement sont plus fiables que les autres types d’auto-administration de médicaments, en raison des nombreuses caractéristiques de sécurité qui les accompagnent. Ceci est particulièrement valable pour les systèmes de point de service qui prônent actuellement l’auto-administration des médicaments.

Intraveineuse et intramusculaire sont les deux modes d’administration de médicaments choisis. Les jetables doivent être utilisés pour administrer des médicaments selon les deux modes ci-dessus ; à savoir intraveineux et intramusculaire. Ils sont conscients des coûts et gardent l’infection à distance. Ils marquent ici plus que les types conventionnels.

L’Amérique du Nord est le leader du segment, mais sera bientôt compensée par l’expansion de l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Les moteurs du marché des produits jetables peuvent être attribués aux initiatives et directives gouvernementales favorables qui ont poursuivi la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales visant à contrôler la propagation de maladies mortelles telles que le VIH stimulent également le marché au cours des prochaines années.

L’Europe est le deuxième plus grand marché de la période de prévision. L’Amérique et l’Europe consolideront leur part en raison du nombre plus élevé de médicaments injectables qui occupent le volume ces derniers temps. De plus, les préoccupations concernant les blessures par bâton et les améliorations de la qualité ont donné une impulsion à la croissance.

Les acteurs clés jouent un rôle actif en se concentrant sur l’amélioration des produits et l’augmentation du nombre d’essais cliniques, consolidant ainsi la présence dans la région. L’Amérique du Nord est aujourd’hui le principal consommateur de seringues jetables. La moitié des revenus générés provient de l’Amérique du Nord elle-même, mais pourrait perdre une partie de sa domination au profit de l’expansion de l’Asie-Pacifique. L’Europe conserve sa deuxième position sur le marché, l’Amérique et l’Europe attribuant la domination au grand nombre de médicaments injectables disponibles aujourd’hui.

La Chine et l’Inde sont aujourd’hui considérées comme les acteurs les plus importants dans le type d’utilisation et de projection, en raison de la croissance des infrastructures de santé et des fortes densités de population dans les deux pays. En outre, les campagnes de vaccination à grande échelle menées à la demande du gouvernement sont réputées pour stimuler la croissance du marché aujourd’hui. L’intérêt actif manifesté par les États-Unis et l’Europe pour l’Inde et la Chine en fournissant des seringues de qualité le pousse encore plus loin.

Les principaux acteurs sont Becton, Dickinson and Company, B Braun Melsungen AG, Medtronic PLC, Smiths Medical et Retractable Technologies, Inc.

Report Ocean a segmenté le marché mondial des seringues jetables en fonction du type de produit, des applications et de la région :

Perspectives du type de produit des seringues jetables (chiffre d’affaires en millions de dollars, 2015-2026)

Sécurité

Conventionnel

Perspectives d’application des seringues jetables (en millions de dollars de revenus, 2015-2026)

Injections de vaccination

Injections thérapeutiques

Perspectives régionales des seringues jetables (chiffre d’affaires en millions de dollars, 2015-2026)

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

ROYAUME-UNI

France

Allemagne

Asie-Pacifique

Inde

Chine

Japon

Amérique latine

Mexique

Brésil

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

