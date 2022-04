Portée et aperçu du marché des banques d’alimentation, TCAC, volume et valeur 2022-2030

La taille du marché mondial des banques d’alimentation était de 18,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des banques d’alimentation devrait atteindre 29,34 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Une banque d’alimentation mobile est un chargeur de batterie qui permet aux utilisateurs de recharger leurs appareils mobiles n’importe où et à tout moment. C’est un gadget électrique de taille moyenne qui se compose d’une batterie spécifique et de circuits électroniques qui régulent la plage de flux de puissance. Les banques d’alimentation mobiles permettent aux utilisateurs de stocker de l’énergie électrique pour charger de petits appareils informatiques tels que les smartphones et les tablettes, à tout moment et en tout lieu.

Facteurs influençant le marché

Le déploiement croissant des smartphones stimule la croissance du marché des banques d’alimentation au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant de technologies avancées, telles que les progrès d’Android, Symbian et IoS, devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance.

L’intérêt croissant des jeunes et des enfants pour les jeux, l’utilisation de lecteurs multimédias, les appels vidéo et les services Internet à haut débit profitera au marché mondial des banques d’alimentation. Ces activités consomment des batteries dans le smartphone. Ainsi, la demande de banques d’alimentation augmentera de manière inattendue.

La baisse des prix des banques d’alimentation devrait profiter au marché mondial des banques d’alimentation dans les années à venir. En outre, diverses entreprises produisent des banques d’alimentation à énergie solaire ou à hydrogène, ce qui profitera au marché des banques d’alimentation électrique.

Les banques d’alimentation sans fil devraient gagner du terrain en raison de leurs avantages. De plus, l’introduction de technologies avancées par les principaux acteurs du marché pour promouvoir des installations de recharge sans tracas offrira des opportunités lucratives de croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a causé des problèmes importants sur le marché mondial des banques d’alimentation. L’impact global de la pandémie a été négatif sur diverses industries. Elle est principalement due aux perturbations des processus de fabrication, notamment des semi-conducteurs et de l’électronique. En outre, les barrières commerciales ont rendu encore plus difficile l’estimation de l’offre et de la demande. Ainsi, cela a entravé le déploiement des banques d’alimentation, ce qui a finalement affecté le marché mondial des banques d’alimentation.

Analyse régionale

L’utilisation croissante d’appareils électroniques grand public, en particulier les smartphones et les tablettes, et la consommation d’énergie croissante des appareils électroniques feront progresser le marché des banques d’alimentation en Asie-Pacifique. L’utilisation des banques d’alimentation en Asie-Pacifique augmentera en raison de l’augmentation du revenu disponible, de la croissance des populations urbaines et de la pénétration croissante des smartphones et des tablettes. En outre, l’expansion du marché des banques d’alimentation en Asie-Pacifique est attribuée à la croissance démographique et à l’augmentation du revenu disponible.

Concurrents sur le marché

Anker Innovations Ltd

Batteries GP

Technologies Huawei

Société Panasonic

Lenovo

Zagg Inc

Xtorm (Telco Accessories B.V.)

Xiaomi Corporation

Samsung Electronics Co. Ltd.

Société Sony

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Basé sur le type de batterie

Batterie au lithium-ion (Li-Ion)

Batterie au lithium polymère (Li-polymère)

Basé sur l’unité de port USB

1 port USB

2 ports USB

Plus de 2 ports USB

Basé sur l’indicateur

Éclairage LED

Affichage numérique

Basé sur la capacité

Jusqu’à 3 000 mAh

3 001 à 8 000 mAh

8 001 à 20 000 mAh

Au-dessus de 20 001 mAh

Basé sur les perspectives des sources d’énergie

Source électrique

Source solaire

Basé sur la demande

Téléphone intelligent

Tablette

Ordinateur portable

Appareil multimédia portable

Appareil portable

Appareil photo numérique

Basé sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

