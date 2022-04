Portée et aperçu du marché des appareils d’apnée du sommeil, à développer avec un accent mondial accru sur l’industrialisation 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché des appareils d’apnée du sommeil pour 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La taille du marché mondial des appareils pour l’apnée du sommeil devrait atteindre 10,23 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 7,9 % de 2018 à 2026, selon un nouveau rapport publié.

Le rapport «Part de marché des appareils pour l’apnée du sommeil, taille, tendances et rapport d’analyse de l’industrie, par appareils de diagnostic (PSG, polygraphes respiratoires, oxymètres de pouls, appareils d’actigraphie); Par Dispositifs Thérapeutiques (PAP, Dispositifs à Oxygène, Appareils Oraux); Par l’utilisateur final ; Par région : prévisions de segment, 2018 – 2026�?� fournit des informations sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir. En 2017, la pression positive des voies respiratoires (PAP) dominait l’industrie mondiale des appareils d’apnée du sommeil, en termes de revenus. L’Amérique du Nord devait être le principal contributeur aux revenus du marché mondial en 2017.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des appareils d’apnée du sommeil 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

L’apnée du sommeil est une maladie qui survient lorsque le cerveau ainsi que le corps obtiennent une quantité insuffisante d’oxygène où le processus respiratoire est perturbé pendant le sommeil. L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est le type d’apnée du sommeil le plus courant qui est principalement déclenché par un blocage des voies respiratoires. Les autres formes d’apnée du sommeil sont l’apnée centrale du sommeil et le syndrome d’apnée complexe du sommeil. Afin d’éviter une telle maladie, il est essentiel d’effectuer des tests de diagnostic sur le patient pour classer les dispositifs thérapeutiques appropriés pour le traitement. L’apnée du sommeil est largement observée dans la population âgée. Il existe plusieurs cas où l’apnée du sommeil n’est pas diagnostiquée en raison de facteurs tels que l’exposition non spécifique du trouble et le manque de sensibilisation des patients.

La fréquence croissante de cette maladie ainsi que le besoin croissant d’un diagnostic approprié et d’un traitement efficace, la réactivité croissante des individus et la croissance de la population gériatrique sont quelques-uns des principaux facteurs encourageant la croissance de l’industrie. De plus, les progrès technologiques augmentant le confort et la sécurité devraient améliorer l’utilisation des tarifs des appareils, en particulier dans les économies développées telles que l’Amérique du Nord, ce qui devrait à son tour stimuler la croissance du marché.

L’industrie du diagnostic de l’apnée du sommeil a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. La croissance est attribuée au développement continu de l’utilisation des appareils d’apnée du sommeil. Selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 100 millions de personnes souffrent d’apnée du sommeil. En outre, l’apnée obstructive du sommeil est une maladie chronique qui affecte défavorablement la santé. Selon les rapports du National Healthy Sleep Awareness Project, environ 25 millions de personnes sont touchées par cette seule maladie aux États-Unis.

L’apparition de l’apnée du sommeil augmente le risque d’autres affections telles que le métabolisme anormal du glucose, la dépression, le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypertension systémique, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Tous ces troubles augmentent encore le poids total des coûts des soins de santé pour le pays. Une prise de conscience croissante concernant l’apnée du sommeil ainsi que le bien-être de l’utilisation d’appareils d’apnée du sommeil devraient stimuler la croissance des revenus dans un proche avenir.

On estime que l’Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée en 2017. La part de marché importante est principalement attribuée à la fréquence élevée des troubles respiratoires du sommeil (TRS). De plus, il y a aussi une prise de conscience croissante parmi les appareils d’apnée du sommeil nouveaux et technologiquement avancés qui stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait être l’industrie à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cliniques et le grand nombre de patients non diagnostiqués devraient constituer une opportunité de croissance lucrative sur le marché. Les principaux acteurs présents dans cette région se concentrent sur l’élaboration de politiques favorables à l’amélioration du bassin de consommateurs grâce à l’introduction d’appareils avancés et rentables qui, à leur tour, devraient offrir de solides opportunités de croissance sur le marché au cours de la période de prévision.

Les entreprises bien connues présentées dans le rapport sur le marché des appareils pour l’apnée du sommeil incluent Fisher & Paykel Healthcare (Nouvelle-Zélande), Koninklijke Philips (Pays-Bas), ResMed (États-Unis), Compumedics (Australie), Whole You (États-Unis), BMC Medical (Chine) , Braebon Medical (Canada), Lowenstein Medical (Allemagne), Drive DeVilbiss Healthcare (États-Unis) et SomnoMed (Australie). Ces entreprises lancent de nouveaux produits et collaborent avec d’autres leaders du marché pour innover et lancer de nouveaux produits afin de répondre aux besoins et exigences croissants des consommateurs.

Le marché mondial des dispositifs d’apnée du sommeil a été segmenté en fonction des dispositifs de diagnostic, des dispositifs thérapeutiques, de l’utilisateur final et de la région :

Appareils d’apnée du sommeil Appareils de diagnostic Outlook (Revenus, milliards USD, 2015 – 2026)

Appareils de polysomnographie (PSG)

Polygraphes respiratoires

Oxymètres de pouls

Dispositifs d’actigraphie

Dispositifs d’apnée du sommeil Perspectives des dispositifs thérapeutiques (chiffre d’affaires, milliards USD, 2015 – 2026)

Appareils à pression positive des voies respiratoires (PAP) Appareils

à oxygène Appareils

oraux Appareils

de ventilation assistée adaptative (ASV)

Perspectives de l’utilisateur final des appareils d’apnée du sommeil (chiffre d’affaires, milliards USD, 2015 – 2026)

Hôpitaux et laboratoires du sommeil

Soins à domicile

Perspectives régionales des appareils pour l’apnée du sommeil (chiffre d’affaires, milliards USD, 2015 – 2026)

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Allemagne Royaume-

Uni

France

Italie

Espagne

Belgique

Russie

Pays-Bas

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Argentine

Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Émirats arabes unis

Arabie saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

