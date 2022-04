Portée et aperçu du marché de l’informatique de nouvelle génération, prévisions d’analyse 2022 jusqu’en 2030 par acteurs clés, part, tendance, segmentation

La taille du marché mondial de l’informatique de nouvelle génération était de 158,3 milliards de dollars américains en 2021. La taille du marché mondial de l’informatique de prochaine génération devrait atteindre 785,1 milliards de dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,5 % au cours de la prévision. période de 2022 à 2030.

Les technologies informatiques de nouvelle génération évoluent avec l’émergence de nouvelles technologies et disciplines de recherche telles que l’informatique distribuée, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’apprentissage en profondeur, l’informatique en nuage, l’informatique parallèle, l’informatique en grille et les applications connexes. Gérez les données, les applications, etc., offrez un traitement des données beaucoup plus efficace en centralisant le stockage, la mémoire, le traitement, la bande passante, etc., en utilisant Internet et des services distants centralisés. Il peut également centraliser toutes les ressources informatiques et les gérer automatiquement via un logiciel sans intervention.

Facteurs influençant la croissance du marché

Parmi les facteurs qui stimulent le marché mondial figurent l’augmentation des investissements dans la technologie informatique de nouvelle génération, le besoin croissant de calcul haute performance et la demande croissante d’informatique de nouvelle génération de la part de la recherche médicale et des secteurs financiers.

L’adoption de l’informatique de nouvelle génération pour les entreprises sur site, la croissance de la technologie informatique quantique et l’augmentation du nombre d’industries du jeu mettant en œuvre des applications informatiques de nouvelle génération devraient créer des opportunités lucratives pour le marché mondial au cours de la période de prévision.

Les défis opérationnels élevés et les problèmes associés à la stabilité et à la correction des erreurs peuvent ralentir la croissance globale du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le marché de l’informatique de nouvelle génération s’est développé ces dernières années. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, les revenus des logiciels ont légèrement diminué en 2020. La plupart des pays ont mis en place un confinement et fermé des villes pour empêcher la propagation du virus. Le marché des ordinateurs de nouvelle génération devrait prospérer dans les années à venir après s’être remis de la pandémie de COVID 19. En outre, diverses organisations dans les pays asiatiques utilisaient une technologie informatique de pointe pour améliorer les processus commerciaux et améliorer l’efficacité opérationnelle. En outre, divers pays ont installé des applications d’informatique quantique et adoptent des solutions d’informatique quantique pour les opérations de soins de santé et de sciences de la vie sans transmission de virus.

Perspectives régionales

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. La forte croissance économique et le développement continu de l’informatique de nouvelle génération et de l’analyse de données en temps réel poussent les entreprises à investir massivement dans le marché de l’informatique de nouvelle génération pour soutenir la croissance et augmenter la productivité. En outre, des acteurs de premier plan se concentrent sur l’optimisation de leurs opérations et l’amélioration de leur efficacité globale pour rester compétitifs sur le marché, ce qui devrait offrir des opportunités lucratives pour le marché au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents

Les principales entreprises de premier plan présentées sur le marché mondial de l’informatique de nouvelle génération sont :

Amazon Web Services Incorporé

Société IBM

Alibaba Group Holding Limitée

Cisco Systems Incorporé

Google incorporé

Société intel

Oracle Corporation

Atos SE

Microsoft Corporation

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial de l’informatique de nouvelle génération se concentre sur le type, la taille de l’entreprise, le composant, l’offre, l’utilisateur final et la région.

Segmentation basée sur le type

Calcul du type de cerveau

Calcul approximatif et probabiliste

Calcul de l’efficacité énergétique

Calcul thermodynamique

Calcul basé sur la mémoire

Informatique optique

Calcul haute performance

L’informatique quantique

Les autres

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Petite entreprise

Moyenne entreprise

Grande entreprise

Segmentation basée sur le composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Segmentation basée sur l’offre

Basé sur le cloud

Sur site

Segmentation basée sur l’utilisateur final

BFSI

Soins de santé

Espace et Défense

Énergie et puissance

Transport et logistique

Produits chimiques

Milieu universitaire

Gouvernement

Télécom

Les autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

