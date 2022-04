Portée et aperçu du marché de l’esthétique médicale, portée et aperçu du marché, étude de croissance, tendances futures, demandes et données des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances du secteur et les prévisions pour 2030 du marché mondial des soins de santé, couvrant divers éléments du secteur et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial de l’esthétique médicale devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché mondial des soins de santé 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Le spécialiste de la médecine anesthésique se concentre sur la modification de l’apparence des produits cosmétiques en traitant les cicatrices, le relâchement cutané, les rides, les grains de beauté et les taches hépatiques. Comme c’est le cas dans la chirurgie plastique traditionnelle, y compris la dermatologie, la chirurgie buccale et maxillo-faciale, la chirurgie reconstructive et la reconstruction. La médecine esthétique est généralement suffisante pour ces procédures. Les progrès technologiques et les progrès de l’équipement ont augmenté la demande de services de santé à travers le monde. Les technologies d’esthétique médicale sont utilisées non seulement dans les pays développés mais aussi dans les pays en développement.

Facteurs affectant

La sensibilisation croissante du marché à la médecine esthétique et à la chirurgie esthétique et la demande croissante sont les principaux facteurs permettant aux entreprises de prédire leur segment de marché.

Il y a une augmentation des dépenses de consommation en médicaments esthétiques dans le monde et une demande croissante de produits chirurgicaux principalement parmi la population active, ce qui entraîne un besoin accru de médecine esthétique dans divers pays.

Le tourisme médical croissant, l’augmentation de la population adulte, l’augmentation des revenus et la sensibilisation accrue aux spécialités esthétiques ont contribué à l’augmentation de la demande d’instruments médico-esthétiques. Ces pays comptent de nombreux spécialistes qui contribuent à la croissance du marché de l’esthétique médicale.

Plusieurs risques cliniques et complications associés aux procédures médico-esthétiques limitent la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le COVID-19 a limité la croissance du marché de l’esthétique médicale. À la suite de COVID-19, certaines parties de l’industrie médicale ont enregistré des bénéfices, mais l’industrie de l’esthétique médicale a connu des baisses importantes. À la suite du verrouillage induit par le coronavirus, l’industrie de l’esthétique médicale a été confrontée à des défis avec sa chaîne d’approvisionnement, sa logistique et la livraison de produits et services aux hôpitaux et aux utilisateurs finaux. De plus, le marché a souffert d’une baisse de la demande en raison de la peur des utilisateurs finaux de contracter le virus, ce qui les a découragés de se rendre dans les hôpitaux et les chirurgiens.

Immédiatement après la pandémie, le marché devrait croître considérablement en raison de l’avènement de robots avancés équipés d’IA qui aideront les médecins à maintenir une distance de sécurité avec les patients.

Analyse régionale

Le marché nord-américain de l’esthétique médicale domine le marché mondial. La croissance des industries du cinéma et du divertissement peut être attribuée à l’augmentation de ces traitements esthétiques médicaux, car les personnes associées à ces industries sont plus susceptibles de les subir. De plus, l’industrie croissante du tourisme médical dans cette région a stimulé le marché de l’esthétique médicale dans le monde entier.

Principaux concurrents

Les principaux concurrents de premier plan sur le marché mondial de l’esthétique médicale sont:

AbbVie-Allergan (Europe)

Alma Lasers, Ltd (Moyen-Orient)

Anika Therapeutics Inc. (États-Unis)

Bausch Health Companies Inc. (Amérique du Nord)

Cutera, Inc. (États-Unis)

Cynosure (États-Unis)

El En SpA (Europe)

Fotona doo (Europe)

Galderma (Europe)

Johnson & Johnson (États-Unis)

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA (Europe)

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial de l’esthétique médicale se concentre sur le produit, l’utilisateur final et la région.

Segmentation basée sur le produit

Produits d’esthétique faciale

Produits de comblement cutané

Toxine botulique

Microdermabrasion

Pelures chimiques

Appareils de remodelage du corps

Dispositifs de réduction de graisse non chirurgicaux

Appareils de réduction de la cellulite

Appareils de liposuccion

Implants cosmétiques

Implants mammaires

Implants en silicone

Implants salins

Implants faciaux

Implants fessiers

Appareils d’épilation

Appareils d’épilation au laser

Appareils d’épilation IPL

Appareils esthétiques de la peau

Appareils de resurfaçage au laser

Dispositifs de resserrement de la peau non chirurgicaux

Produits de micro-aiguilletage

Appareils de luminothérapie

Appareils de détatouage

Produits de levage de fil

Cosméceutiques et éclaircissants pour la peau délivrés par un médecin

Produits pour les cils dispensés par un médecin

Appareils laser pour le traitement des ongles

Segmentation basée sur l’utilisateur final

Cliniques, hôpitaux et spas médicaux

Centres de beauté

Soins à domicile

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol225

