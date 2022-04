Portée et aperçu du marché de l’électrophysiologie, perspectives et tendances mondiales, prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions 2030 du marché de l’électrophysiologie, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial de l’électrophysiologie devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol224

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de l’électrophysiologie 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

L’électrophysiologie est une branche de la biomédecine axée sur l’analyse de l’activité électrique du corps. L’équipement d’électrophysiologie fait référence aux instruments utilisés pour diagnostiquer et traiter les troubles cardiaques comme la tachycardie et la fibrillation auriculaire.

Facteurs affectant

L’électrophysiologie est un marché relativement nouveau par rapport à tous les autres marchés des dispositifs médicaux, ce qui pousse de plus en plus d’acteurs à adopter cette technologie qui devrait se développer dans un futur proche.

Le développement de technologies améliorées de cartographie et de guidage a amélioré le traitement médical et la surveillance du rythme cardiaque. L’adoption croissante de technologies de pointe dans les appareils d’électrophysiologie est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché.

Les établissements de santé mettent en œuvre des dispositifs d’électrophysiologie pour traiter ces dispositifs, y compris le diagnostic, le traitement et la surveillance du bien-être du cœur. Cette caractéristique est cruciale pour faire avancer le marché.

La pénurie d’experts médicaux est également une préoccupation sur le marché. De plus, le coût d’obtention des procédures électrophysiologiques est significativement plus élevé en raison de ces facteurs. Le manque de couverture pour ces procédures ralentit la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

Il y a eu un effet mitigé de Covid-19 sur le marché mondial de l’électrophysiologie. Les protocoles de verrouillage de la distanciation sociale et autres étaient devenus une source importante de perturbation du marché. La croissance du marché a été fortement impactée par le fait que les patients évitent les hôpitaux et autres établissements de soins de santé, ce qui a eu un impact négatif sur la demande d’appareils d’électrophysiologie. En conséquence, les personnes souffrant de problèmes cardiaques sont plus susceptibles d’être infectées par le coronavirus et sont plus susceptibles de subir une crise cardiaque. Par conséquent, l’utilisation de l’électrophysiologie pour le diagnostic et le traitement des troubles cardiaques a explosé, alimentant la croissance du marché.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol224

Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de l’électrophysiologie. Cela est dû à une variété de facteurs, notamment une augmentation des troubles médicaux liés au cœur tels que les arrêts cardiaques, les crises cardiaques, les arythmies, etc. en raison de l’évolution des modes de vie et du manque d’activité physique. De plus, des politiques de remboursement favorables ont contribué à l’essor de l’électrophysiologie dans cette région.

Principaux concurrents

Les principaux concurrents sur le marché mondial de l’électrophysiologie sont :

Acutus Medical (États-Unis)

Acutus Medical (États-Unis)

Apn Health, LLC (États-Unis)

Biotronik (Europe)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

CathRx Ltd (Australie)

Cook Medical (États-Unis)

EPMap-System GmbH (Allemagne)

Ge Healthcare (États-Unis)

Imricor Medical Systems (États-Unis)

Japan Lifeline (Japon)

Johnson & Johnson (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Europe)

API Medtronic (Europe)

Merit Medical Systems (États-Unis)

Microport Scientific Corporation (Chine)

Schwarzer Cardiotek GmbH (Allemagne)

Stéréotaxie (États-Unis)

Tz Medical (États-Unis)

Autres joueurs de premier plan.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol224

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial de l’électrophysiologie comprend le type de produit, l’indication, l’utilisateur final et la région.

Segmentation basée sur le type de produit

Cathéters d’ablation EP

Cathéters EP de cryoablation

Cathéters d’ablation par radiofréquence

Cathéters d’ablation par radiofréquence à pointe irriguée

Cathéters d’ablation par radiofréquence conventionnels

Systèmes d’ablation par micro-ondes

Systèmes d’ablation au laser

Accessoires de cartographie avancée de navigation

Appareils de laboratoire EP

Systèmes à rayons X EP

Systèmes de cartographie 3D

Systèmes d’enregistrement EP

Systèmes de direction à distance EP

Autres

Cathéters de diagnostic EP

Cathéters de diagnostic EP conventionnels

Cathéters de diagnostic orientables

Cathéters de diagnostic fixes

Cathéters de diagnostic EP avancés

Cathéters de diagnostic EP à ultrasons

Accéder aux appareils

Autres

Segmentation basée sur l’indication

Fibrillation auriculaire (FA)

Flutter auriculaire

Syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

Tachycardie de réentrée nodale auriculo-ventriculaire (AVNRT)

Autres

Segmentation basée sur l’utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de spécialité et de diagnostic

Autres

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol224

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol224

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com