Portée et aperçu du marché de la thérapie cellulaire CAR-T, perspectives et tendances mondiales, prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché de la thérapie cellulaire CAR-T pour 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La taille du marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T devrait atteindre 8,92 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 34,5 % de 2020 à 2026, selon une nouvelle étude publiée par Report Ocean.

Le rapport «Part de marché de la thérapie cellulaire CAR-T, taille, tendances, rapport d’analyse de l’industrie par antigène cible (CD19 / CD22, BCMA, autres); Par indication (lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), leucémie lymphoblastique aiguë (LAL), leucémie lymphoïde chronique (LLC), myélome multiple (MM), lymphome folliculaire (FL), autres ); Par régions: prévisions de segment, 2020-2026 »fournit des informations approfondies sur la dynamique actuelle du marché et donne une analyse détaillée des tendances de croissance futures de ce marché.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de la thérapie cellulaire CAR-T 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Ce rapport de marché se concentre sur CAR-T qui est l’une des thérapies les plus innovantes disponibles sur le marché qui utilise les cellules immunitaires des patients pour lutter contre le cancer. Les WBC (globules blancs) sont extraits – remaniés – réinjectés dans le corps du patient pour combattre les cellules malignes. Cette nouvelle thérapie a rejoint le train en marche des traitements contre le cancer et devrait être l’une des thérapies les plus recherchées sur le marché. La majorité des entreprises ont déjà commencé à investir en eux pour gagner une meilleure part de marché dans cette industrie.

Selon l’analyse de Polaris Market Research, le potentiel du marché est d’environ 9 milliards de dollars d’ici 2026, avec un accent particulier sur l’indication du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) en 2020-21. Cependant, on s’attend à ce que le marché commence également à se concentrer sur l’indication du myélome multiple (MM) et le marché pour le même devrait croître à un taux de croissance annuel composé de plus de 80 % de 2020 à 2026.

On estime que les États-Unis sont l’un des principaux marchés de la thérapie cellulaire CAR-T en raison de la R&D continue qui se déroule dans cette région, également soutenue par les approbations réglementaires en cours des nouvelles thérapies. Parallèlement aux nouveaux développements thérapeutiques, les entreprises se concentrent également sur la création de centres de sensibilisation au cancer et sur la manière dont cette nouvelle thérapie contribuerait au traitement du cancer. Cela aiderait le marché à se développer dans cette région. La région européenne devrait également suivre de près les États-Unis, où les agences européennes de médecine (EMA) ont approuvé Kymriah et Yescarta, ce qui devrait pousser le marché à poursuivre sa croissance dans cette région. Cependant, le marché de l’Asie-Pacifique en est à ses débuts, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) du Japon étant la première autorité de réglementation à approuver Kymriah en APAC.

On peut voir que le scénario commercial du marché est dynamique et que les grandes entreprises se font concurrence pour augmenter leur part de marché dans les principales zones géographiques des États-Unis et d’Europe. Par exemple, Novartis et Gilead ont proposé respectivement 33 et 28 centres agréés aux États-Unis. Certaines des principales entreprises de ce domaine, telles que Celgene, devraient déposer des demandes d’approbation auprès de la FDA pour deux autres CAR-T lisocabtagene maraleucel dans le lymphome et bb2121 (idecabtagene vicleucel) dans le myélome.

En plus d’ouvrir de nouveaux centres et d’obtenir les approbations gouvernementales nécessaires, les entreprises se concentrent également sur les partenariats, les acquisitions et les fusions. Par exemple, Celgene a acquis Juno Therapeutics en novembre 2018 pour environ 9 milliards de dollars en 2018 et Bristol-Myers Squibb a finalisé son acquisition de Celgene en novembre 2019.

Parmi les principaux acteurs clés du marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T figurent Bluebird Bio (États-Unis), Celgene Corporation (États-Unis), Gilead Sciences, Inc. (États-Unis), Cellectis (France), Servier Laboratories (France), Pfizer Inc. (États-Unis). ), Mereck KGaA (Allemagne), Amgen Inc. (États-Unis), Intellia Therapeutics (États-Unis), Novartis International AG (Suisse), Caribou Biosciences, Inc. (États-Unis), Celyad (Belgique), Bellicum Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis) , Noile-Immune Biotech (Japon), Nanjing Legend Biotechnology Co., Ltd. (Chine), Johnson & Johnson (États-Unis), Sangamo Therapeutics, Inc. (États-Unis) entre autres.

Report Ocean a segmenté le rapport sur le marché de la thérapie cellulaire CAR-T sur la base des antigènes cibles, des indications et de la région

Perspectives des antigènes cibles des cellules CAR-T (chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2026)

CD19/CD22

BCMA (antigène de maturation des cellules B)

Autres (MUC16, L1CAM, ROR1, EGFRvIII, PSCA, NKR-2, IL13Rα2, LewisY)

Perspectives de l’indication des cellules CAR-T (chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2026)

Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL)

Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL)

Leucémie lymphoïde chronique (LLC)

Myélome multiple (MM)

Lymphome folliculaire (LF)

Autres

Perspectives régionales CAR-T Cell (chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2026)

NOUS

L’Europe 

Japon

Reste du monde

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

