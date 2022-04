Portée et aperçu du marché de la thérapeutique de la xérostomie (bouche sèche), avec la croissance la plus élevée dans un avenir proche par les principaux acteurs clés 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché mondial des soins de santé pour 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Selon un nouveau rapport publié par Polaris Market Research, la taille du marché mondial des thérapies pour la xérostomie devrait atteindre 822,1 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=31976

Le rapport «Taille du marché, part, tendances et analyse de l’industrie de Xerostomia Therapeutics par produit (dentifrices, salive artificielle, substituts de salive, stimulants salivaires, médicaments et stylo salivaire); Par canal de distribution ; Par régions : prévisions de segment, 2019-2026 » fournit une analyse approfondie de la dynamique actuelle du marché et des tendances futures prévues.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché mondial des soins de santé 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=31976

La xérostomie, généralement appelée affection de la bouche sèche, survient en raison d’un manque ou d’une diminution de la salive. En règle générale, la xérostomie n’est pas considérée comme une maladie, mais c’est un problème qui survient en raison de nombreux scénarios cliniques tels que les effets indésirables de la radioactivité sur la tête et le cou, généralement dus à la radiothérapie et aux effets négatifs d’une variété de médicaments. pourrait ne pas être toujours lié à la fonctionnalité réduite des glandes salivaires. La xérostomie est un trouble habituel principalement observé chez les personnes âgées et on estime qu’elle touche environ 20 % des personnes dans le monde. Cependant, ce n’est pas un problème lié à l’âge car il est généralement déclenché comme un effet secondaire des médicaments.

L’augmentation des plans d’indemnisation favorables pour les produits de xérostomie ainsi que l’augmentation de la réactivité et de la sensibilisation aux maladies associées à la maladie sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché. L’augmentation des occurrences de xérostomie ainsi que des conditions médicales pertinentes telles que la maladie de Parkinson, l’hypertension artérielle, la maladie de Sjogren, ainsi que le diabète sucré a un impact positif sur le marché international. Selon Colgate-Palmolive Company, on estime que plus de vingt-cinq millions de personnes aux États-Unis ont le problème de la bouche sèche. De même, la Sjogren Syndrome Foundation estime que plus de quatre millions de personnes souffrent de la maladie de Sjogren, qui est l’un des syndromes qui provoque la bouche sèche. Cependant, pour endiguer ce problème, cette fondation mène des programmes de sensibilisation aux États-Unis pour les personnes qui souffrent de cette condition et aussi pour éduquer le public en général. Ce facteur a également contribué à pousser le marché global dans cette région. Parallèlement à différentes fondations sensibilisant le public, de nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques travaillent à des acquisitions et à des coentreprises avec des sociétés émergentes pour augmenter leur portefeuille de produits et sensibiliser le public, poussant davantage le marché global.

Le rapport sur le marché mondial des thérapies pour la xérostomie a été segmenté par type, canal de distribution et région et il est prévu que la taille du marché était de 625,3 millions en 2018 et devrait croître à un TCAC de 3,6 % de 2019 à 2026. Le segment de marché des dentifrices devrait être le segment le plus important en 2018 en raison de son adaptabilité accrue, de ses prix réduits et de sa disponibilité. Il est suivi de près par le segment des stimulants salivaires qui devrait connaître un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=31976

Dans le segment des canaux de distribution, le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en termes de revenus en 2018. Cela était principalement dû à la facilité d’accessibilité, à la disponibilité des médicaments de marque et génériques et à la réduction des prix des articles. Au niveau régional, l’Amérique du Nord est estimée être la principale région en 2018, suivie du marché européen. La sensibilisation accrue des habitants de ces régions et les initiatives prises par diverses fondations et entreprises devraient stimuler le marché. L’Asie-Pacifique, quant à elle, devrait croître à un rythme plus élevé en raison de la croissance des infrastructures médicales et de l’augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine.

Certaines des principales sociétés de ce marché comprennent Colgate-Palmolive Company, Church & Dwight Co., Inc, EUSA Pharma, GlaxoSmithKline plc, Forward Science, Mission Pharmacal Company, Eisai Inc., OraHealth Inc., Parnell Pharmaceuticals, Inc., OraPharma , Inc, Saliwell Ltd., Dentaid et Sun Pharmaceutical Industries Limited.

Polaris Market Research a segmenté le rapport sur le marché mondial de la thérapeutique de la xérostomie en fonction du type de produit, du canal de distribution et de la région :

Perspectives du type de produit Xerostomia Therapeutics (chiffre d’affaires, millions USD, 2016 – 2026)

salive artificielle

Dentifrices

Stimulants salivaires

Substituts de salive

Médicaments

Stylo salivaire

Perspectives du canal de distribution de Xerostomia Therapeutics (chiffre d’affaires, millions USD, 2016 – 2026)

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=31976

Perspectives régionales de Xerostomia Therapeutics (chiffre d’affaires, millions USD, 2016 – 2026)

Amérique du Nord

nous

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

La France

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Reste de l’Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Mexique

Brésil

Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=31976

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com