Portée et aperçu du marché de la cryothérapie, croissance, opportunités, prévisions des acteurs clés, perspectives 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché de la cryothérapie pour 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La taille du marché mondial de la cryothérapie devrait atteindre 6 727,3 millions d’ici 2026 à un TCAC de 9,8 % selon une nouvelle étude publiée par Report Ocean.

Le rapport Taille du marché de la cryothérapie, part, tendances, rapport d’analyse de l’industrie par type d’appareil (cryoguns, cryosondes, bouteilles de gaz, cryochambres, manomètres à gaz, appareils à thermocouple); Par type de thérapie (cryochirurgie, thérapie par poche de glace, thérapie de chambre) ; Par type d’application et par régions – Segment Forecast 2019-2026 fournit une analyse approfondie des tendances actuelles et futures du marché.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de la cryothérapie 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

La cryothérapie est connue en science médicale comme une application à basse température pour le traitement des tissus malins et des lésions tissulaires malignes appelées lésions. La cryothérapie trouve des applications courantes dans le traitement des douleurs musculaires, des entorses, des gonflements, des lésions des tissus mous et des gonflements postopératoires.

La cryothérapie connue sous le nom de cryoablation est une thérapie non invasive qui est utile dans la réduction de la douleur, le traitement de la peau anormale et le traitement des tumeurs locales. La cryochirurgie dirige le froid extrême vers les tissus malades pour les détruire. Ensuite, une thérapie par pack de glace est administrée à une zone blessée du corps. Ce n’est pas pour rien que le marché des appareils de cryothérapie est considéré comme le traitement le plus puissant contre le cancer. L’augmentation de l’incidence du cancer donnera lieu à des progrès phénoménaux sur le marché. La cryothérapie, également appelée cryoablation, est une thérapie non invasive utilisée pour soulager la douleur, traiter les peaux anormales et traiter les tumeurs localisées. Il peut être administré localement ou sur tout le corps.

Les facteurs clés qui animent le marché de la cryothérapie comprennent la forte prévalence du cancer, la demande croissante de procédures peu invasives, les prouesses technologiques des équipements de cryothérapie et la popularité croissante dans les industries du fitness, du bien-être et de la beauté. L’incertitude sur les méthodes traditionnelles existe toujours car l’utilisation du gaz argon et des sondes cryptographiques ne sont pas des normes définitives et doivent demander l’approbation de l’organisme de réglementation. La sécurité et l’efficacité ont un long chemin à parcourir. Par conséquent, le manque de preuves cliniques limite les facteurs de croissance du marché des unités de cryothérapie.

Les gaz cryogéniques à haut risque et les approbations réglementaires strictes pour les gaz pourraient constituer des contraintes pour le marché. D’autre part, les facteurs de succès de la cryochirurgie sont qu’elle se démarque de la chirurgie traditionnelle, marquée par peu de complications, des cicatrices négligeables, moins de douleur et un séjour hospitalier plus court. Ces facteurs soutiendront le marché.

Le marché de la cryothérapie en Amérique du Nord et en Europe est stimulé par la demande croissante des athlètes et des acteurs de cinéma pour récupérer plus rapidement d’une blessure et prévenir le vieillissement. Les entreprises sont constamment à la recherche de produits innovants pour la cryothérapie afin d’élargir la base d’utilisateurs dans les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine et le Brésil. L’Amérique du Nord se démarque des autres régions par sa domination du marché.

Le segment du type de thérapie par cryochirurgie dépasse les autres types de thérapies en raison de la domination de la chirurgie mini-invasive. La cryochirurgie aide à réparer les tissus endommagés sans nuire aux tissus sains du corps. Des effets secondaires négligeables et des récupérations plus rapides entraîneront le succès du marché au cours de la période de prévision. Une cryothérapie corps entier (WBC) est utile pour améliorer les performances des athlètes et réduit ses temps d’arrêt en l’aidant à récupérer plus tôt des blessures musculaires et des douleurs.

L’oncologie domine le segment de marché avec 80 % de part de marché. Cela est dû au nombre croissant de patients ciblés par le cancer avec des taux de mortalité croissants. La cryothérapie est avantageuse, d’autant plus qu’elle offre une solution de redressement aux patients non traitables, non opérables et à ceux qui ne répondent pas au traitement. La cryothérapie est également utilisée dans le traitement de la peau et pour traiter les lésions oculaires. La particularité de la méthode réside dans l’application d’azote liquide à l’aide d’un coton-tige ou d’un pulvérisateur.

Les principaux acteurs du marché de la cryothérapie sont CryoConcepts LP, Medtronic plc, Brymill Cryogenci Systems, Cortex Technoologies, Cooper Surgical, Inc. et Zimmer Medizin Systems.

Report Ocean a segmenté le marché mondial de la cryothérapie en fonction du type de produit, de l’application, de la thérapie, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives du type de produit de cryothérapie (revenu en millions USD 2015-2026)

Cryogun

Cryosondes

Les bouteilles de gaz

Manomètres à gaz

Appareils thermocouples

Perspectives des applications de cryothérapie (Revenus en millions USD 2025-2026)

Oncologie

Cardiologie

Dermatologie

Gestion de la douleur

Gynécologie

Perspectives du type de thérapie par cryothérapie (revenus en millions USD 2015-2026)

Cryochirurgie

Thérapie de poche de glace

Thérapie en chambre cryogénique

Perspectives régionales de cryothérapie (Revenus en millions USD 2015-2026)

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

ROYAUME-UNI

France

Allemagne

Italie

Espagne

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Amérique latine

Mexique

Brésil

Moyen-Orient et Afrique

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

