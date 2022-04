Portée et aperçu du marché de la biotechnologie, prévisions des estimations, par application, segments 2022-2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché de la biotechnologie pour 2030, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial de la biotechnologie devrait atteindre 741,7 milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision, selon une nouvelle étude publiée par Report Ocean.

Le rapport ‘Partage de marché de la biotechnologie, taille, tendances et rapport d’analyse de l’industrie, par technologie (fermentation, ingénierie et régénération tissulaires, technologie PCR, nanobiotechnologie, chromatographie, séquençage d’ADN, dosages cellulaires, autres) ; Par Application (BioPharmacie, BioServices, BioAgriculture, BioIndustriel, Bioinformatique) ; et par régions : prévisions de segment, 2019-2026’ fournit une analyse approfondie de la dynamique actuelle du marché et des tendances futures prévues.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de la biotechnologie 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

La croissance de l’hépatite B, l’intérêt croissant pour les produits horticoles tels que la canne à sucre, le riz, les haricots et le blé en raison de l’augmentation de la population dans des économies telles que les États-Unis, la Chine et l’Inde devraient stimuler le marché global de la biotechnologie. La croissance de ce marché est en outre propulsée par des éléments tels que le manque d’eau, le faible rendement des articles, les attaques d’insectes et la disponibilité limitée des terres agraires, ce qui incite les entreprises à investir et à mener des activités de R&D à plus grande échelle. Un autre facteur qui contribue à la croissance du marché comprend les médicaments régénératifs. L’existence d’une énorme section d’entreprises se concentrant sur l’avancement des traitements régénératifs devrait pousser le développement du marché jusqu’en 2026. Les développements technologiques dans les domaines de l’intelligence artificielle sur ce marché devraient soutenir les progrès avec des opportunités possibles. Les entreprises utilisent l’intelligence artificielle pour comprendre les cas de cancer, tout en travaillant sur les essais médicaux.

Encourager les politiques gouvernementales associées aux progrès biologiques propulse également la croissance de ce marché. Des économies établies comme les États-Unis et le Royaume-Uni et des économies en croissance comme la Chine et l’Inde investissent dans les initiatives de R&D en biotechnologie. Les gouvernements s’associent à des entreprises privées pour étendre leurs recherches dans ce domaine.

En raison des améliorations technologiques et des applications répandues de la biotechnologie dans les soins de santé, le marché a connu une forte croissance au cours de la période de prévision. Les entreprises introduisent constamment de tout nouveaux médicaments et vaccins biotechnologiques pour faire face au diagnostic et au développement biopharmaceutique dans le secteur de la santé, se rapprochant pour pousser le marché plus loin vers sa croissance. La bioinformatique devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir. Les développements dans les outils de combinaison de données via la plate-forme de cloud computing facilitent l’analyse et l’assistance pour traiter d’énormes informations de séquençage de nouvelle génération. Ces progrès sont rapprochés pour stimuler considérablement l’adoption d’outils bioinformatiques dans de nombreuses applications des sciences de la vie dans un proche avenir. L’application de produits basés sur la nanotechnologie devrait améliorer le développement dans ce secteur. La réduction des coûts et l’augmentation du nombre de services liés à la biotechnologie devraient stimuler le marché avec des avenues rentables.

Les organisations pharmaceutiques et biotechnologiques nord-américaines ont connu un excellent succès au cours des deux dernières années, ce qui s’est traduit par une plus grande part de marché. Les universités et les instituts de recherche introduisent également divers programmes basés sur la biotechnologie qui aideraient le marché à acquérir la traction dont il a tant besoin. Le marché de l’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait croître au rythme le plus important en raison de l’amélioration et de la croissance des infrastructures de santé associées aux entreprises locales de cette région qui se concentrent sur le développement de médicaments avancés pour guérir les maladies chroniques telles que le cancer à l’aide de la biotechnologie. Grâce à une aide gouvernementale et fédérale solide et au recrutement de chercheurs extrêmement qualifiés, des pays comme la Chine et l’Inde ont pu rapidement développer leurs capacités en matière de médicaments régénératifs.

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché comprennent Abbott Laboratories, Agilent Technologies, Amgen, BioGen Medical Instruments, Bio-Rad Laboratories, Danaher, F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Merck, PerkinElmer, Qiagen, Thermo Fisher Scientific, Gilead, Celgene, Novo Nordisk A/S, Novartis AG, Sanofi Aventis et Lonza.

Report Ocean a segmenté le marché mondial de la biotechnologie sur la base de la technologie, de l’application et de la région :

Perspectives de la technologie biotechnologique (chiffre d’affaires, milliards USD, 2015 – 2026)

Nanobiotechnologie

Séquençage ADN

Régénération et ingénierie tissulaire

Chromatographie

Technologie PCR

Fermentation

Dosages cellulaires

Autres

Perspectives des applications biotechnologiques (chiffre d’affaires, milliards USD, 2015 – 2026)

BioPharmacie

BioServices

BioAgriculture

BioIndustriel

Bioinformatique

Perspectives régionales de la biotechnologie (chiffre d’affaires, milliards USD, 2015 – 2026)

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

La France

Italie

Espagne

Pays-Bas

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée

Singapour

Malaisie

Thaïlande

l’Amérique latine

Brésil

Mexique

Moyen-Orient et Afrique

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

