Portée du marché du système de nettoyage automatique des tubes en Europe, perspectives futures et analyse concurrentielle 2020 à 2027 | Ball Tech Energy Ltd., Conco Services LLC, Ecomax Solutions Pvt. Ltd

Le marché européen des systèmes de nettoyage automatique de tubes devrait passer de 29,02 millions de dollars US en 2021 à 40,42 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,8 % de 2021 à 2028.

Selon le rapport 2027 de The Business Market Insights « Europe Automatic Tube Cleaning System Market », examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché du système de nettoyage automatique des tubes en Europe offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux.

« L’introduction de nouveaux projets énergétiques devrait accélérer le marché européen des systèmes de nettoyage automatique de tubes. Étant donné que les compagnies d’électricité opèrent dans un environnement de plus en plus hostile – en raison d’une déréglementation et d’une libéralisation rapides, combinées à une production d’électricité respectueuse de l’environnement – le maintien des performances des tubes à condensateur, qui ont un impact si important sur l’efficacité de la production d’électricité, devient une appréhension majeure. Étant donné que de nombreuses centrales électriques de la région Europe utilisent l’eau de mer pour le refroidissement, il est essentiel de maintenir les tubes du condenseur qui refroidissent de grandes quantités d’eau de mer en parfait état en empêchant la vie marine de pénétrer et de coller aux tubes et en les gardant propres.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché européen du système de nettoyage automatique des tubes sont EUROPE

• Ball Tech Energy Ltd.

• Conco Services LLC

• Ecomax Solutions Pvt. Ltd.

• Ovivo

• Taprogge GMBH

• WesTech Engineering, Inc.

Segmentation du marché du système de nettoyage automatique des tubes en Europe

Marché des systèmes de nettoyage automatique de tubes en Europe – Par type

• Système de nettoyage automatique du tube à billes

• Système de nettoyage automatique du tube de brosse

Marché du système de nettoyage automatique de tubes en Europe – par industrie

• La production d’énergie

• Pétrole et gaz

• Espace commercial

• Hospitalité

• Les autres

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional Europe Système de nettoyage automatique des tubes est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Europe Système de nettoyage automatique des tubes est analysée et décrite dans le rapport.

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional du système de nettoyage automatique des tubes en Europe en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand.

