Portée du marché du diagnostic de la santé des femmes, opportunités, impact de Covid-19, risques et défis, fabricants, prévisions jusqu’en 2028

Marché mondial des diagnostics de la santé des femmes , par dispositifs de diagnostic (systèmes d’imagerie et de surveillance, dispositifs de biopsie, réactifs et kits, biomarqueurs, autres), application (tests d’ostéoporose, tests OVC , tests de cancer du col de l’utérus, tests de cancer du sein, tests de grossesse et de fertilité, génétique prénatale Dépistage et dépistage des porteurs, dépistage des maladies infectieuses, dépistage des MST, tests par ultrasons), utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic et d’imagerie, cliniques, établissements de soins à domicile) – tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

La biopsie, l’échographie, la chimiothérapie et l’imagerie par résonance magnétique font partie des tests, techniques et traitements de laboratoire modernes utilisés dans le diagnostic de la santé des femmes. Plusieurs instituts de diagnostic de la santé proposent désormais une large gamme de solutions de tests de laboratoire pour aider au diagnostic et à la gestion des maladies et affections rares affectant les femmes.

Le segment des tests du cancer du sein représentait la plus grande part de marché en raison du fait que le cancer du sein devient plus courant et que les gens sont de plus en plus conscients des techniques avancées de détection du cancer du sein telles que ABUS. Data Bridge Market Research analyse que le marché du diagnostic de la santé des femmes devrait croître à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, à 27,10 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 51,67 milliards USD d’ici 2029.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Diagnostics pour la santé des femmes

Le paysage concurrentiel du marché du diagnostic de la santé des femmes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du diagnostic de la santé des femmes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du diagnostic de la santé des femmes sont :

Siemens (Allemagne)

Hologic, Inc. (États-Unis)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)

Abbott (États-Unis)

BD (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Thermo Fisher Scientific (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

NeuroLogica Corp. (États-Unis)

Shimadzu Corporation (Japon)

bioMérieux SA (France)

Carestream Health (États-Unis)

PRODUITS MEDGYN, INC. (ÉTATS-UNIS)

URIT MEDICAL ELECTRONIC CO., LTD (Chine)

CUISINIER (États-Unis)

Cardinal Health (États-Unis)

PerkinElmer Inc. (États-Unis)

General Electric Company (États-Unis)

Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)

Danher (États-Unis)

Sysmex Corporation (Japon)

Hitachi, Ltd. (Japon)

Canon Inc. (Japon)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

Définition du marché mondial des diagnostics pour la santé des femmes

Le diagnostic et le traitement des problèmes et des maladies susceptibles de nuire à la santé physique et mentale des femmes sont appelés diagnostics de santé des femmes. Troubles gynécologiques, cancer du sein, cancer de l’ovaire, contraception, infections sexuellement transmissibles (IST), cancers féminins, ménopause, hormonothérapie, grossesse et accouchement, santé sexuelle, ostéoporose, maladies cardiaques et affections bénignes pouvant affecter les fonctions d’une femme corps font partie des spécialités et des domaines d’intervention du domaine.

Dynamique du marché du diagnostic de la santé des femmes

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du diagnostic de la santé des femmes au cours de la période de prévision sont les suivants :

Conducteurs

Augmentation de l’incidence des maladies infectieuses chez les femmes

La majorité des maladies sexuellement transmissibles peuvent être dangereusement transmises à un fœtus ou à un nourrisson. Aux États-Unis, les MST responsables de plus de la moitié de tous les cas d’infertilité évitable vont encore accélérer la croissance du marché.

Adoption croissante des tests au point de service et de diagnostic rapide

Les tests POC, par exemple, sont fréquemment utilisés pour détecter le VIH chez les patients. Les troubles infectieux tels que le VIH, les infections urinaires et la tuberculose peuvent être mieux gérés avec des tests POC rapides, en particulier dans les pays en développement où les soins médicaux rapides sont rares et devraient en outre propulser la croissance du marché.

Augmentation de la population gériatrique

Parce que les personnes âgées ont des fonctions physiologiques réduites, une circulation sanguine altérée et sont plus sujettes aux maladies chroniques, l’expansion du bassin gériatrique soutient la croissance du marché.

Opportunités

En outre, on estime en outre que l’amélioration de l’infrastructure de soins de santé offrira des opportunités potentielles de croissance du marché du diagnostic de la santé des femmes dans les années à venir.

Contraintes / défis Marché mondial des diagnostics pour la santé des femmes

D’autre part, l’augmentation du coût des systèmes et des procédures d’imagerie diagnostique devrait encore entraver la croissance du marché du diagnostic de la santé des femmes au cours de la période ciblée. Cependant, les directives réglementaires strictes pourraient encore remettre en question la croissance du marché du diagnostic de la santé des femmes dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché du diagnostic de la santé des femmes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des diagnostics de santé des femmes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des diagnostics pour la santé des femmes

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché du diagnostic de la santé des femmes. Pour contenir l’épidémie de coronavirus (COVID-19), les pays ont fermé leurs frontières et entravé les transports et les voyages, entravant le commerce et les transports internationaux. Les chaînes d’approvisionnement pour les diagnostics de santé des femmes ont été interrompues, ce qui a entraîné une baisse temporaire de la demande en raison de l’instabilité économique mondiale et du marché des capitaux. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché des diagnostics de santé pour femmes devrait être considérablement impacté.

Développement récent

En septembre 2021, Terumo Aortic avait annoncé le lancement de PANTHER, la recherche mondiale sur la transplantation chirurgicale de la société. Cette étude post-commercialisation prospective et rétrospective multicentrique et multibras porte sur l’ensemble de la gamme de greffons chirurgicaux tricotés et tissés et de patchs cardiovasculaires de la société.

Portée du marché mondial des diagnostics pour la santé des femmes et taille du marché

Le marché du diagnostic de la santé des femmes est segmenté en fonction du matériel, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Appareils de diagnostic

Systèmes d’imagerie et de surveillance

Appareils de biopsie

Réactifs et kits

Biomarqueurs

Les autres

Sur la base des dispositifs de diagnostic, le marché du diagnostic de la santé des femmes est segmenté en systèmes d’imagerie et de surveillance, dispositifs de biopsie, réactifs et kits, biomarqueurs et autres.

Application

Test d’ostéoporose

Test OEV

Test du cancer du col de l’utérus

Dépistage du cancer du sein

Tests de grossesse et de fertilité

Dépistage génétique prénatal et test de portage

Dépistage des maladies infectieuses

Test MST

Échographies

Sur la base de l’application, le marché des diagnostics de santé des femmes est segmenté en tests d’ostéoporose, tests OVC, tests de cancer du col de l’utérus, tests de cancer du sein, tests de grossesse et de fertilité, dépistage génétique prénatal et tests de portage, tests de maladies infectieuses, tests de MST et tests échographiques. Les tests d’ostéoporose sont en outre sous-segmentés en densitométrie osseuse et tests sanguins in vitro. Les tests OVC sont en outre sous-segmentés en tests de marqueurs tumoraux OVC, tests d’imagerie diagnostique OVC et autres tests OVC. Le test du cancer du col de l’utérus est en outre sous-segmenté en frottis vaginaux et en test HPV. Le dépistage du cancer du sein est en outre sous-segmenté en mammographie, tests de marqueurs tumoraux du cancer du sein, biopsies et autres tests du cancer du sein. Les tests de grossesse et de fertilité sont en outre sous-segmentés en tests de laboratoire, tests de grossesse et kits de prédiction de l’ovulation et moniteurs de fertilité. Le dépistage génétique prénatal et les tests de portage sont en outre sous-segmentés en tests de mucoviscidose, tests du syndrome de Down et du syndrome d’Edwards, tests de torche et autres tests de maladies génétiques prénatales. Le dépistage des maladies infectieuses est en outre sous-segmenté en dépistage du SARM, dépistage des infections urinaires, dépistage de l’hépatite, dépistage de la tuberculose et autres tests de maladies infectieuses. Le test des MST est en outre sous-segmenté en test CT/NG, test du VIH et autres tests de MST. Les tests échographiques sont en outre sous-segmentés en imagerie mammaire et imagerie OB/GYN.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de diagnostic et d’imagerie

Cliniques

Milieu de soins à domicile

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du diagnostic de la santé des femmes est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et d’imagerie, cliniques et établissements de soins à domicile.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du diagnostic de la santé des femmes vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du diagnostic de la santé des femmes, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché du diagnostic de la santé des femmes. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

