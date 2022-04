Portée du marché du collagène, demande, analyse de la part des revenus, prévisions de croissance, 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial du collagène était évalué à 3,92 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 6,15 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 5,8%. C’est la protéine structurelle la plus abondante trouvée naturellement. C’est un élément essentiel dans le corps car il facilite la régénération, la guérison et la formation de tissus dans les organismes. Le marché devrait connaître une croissance significative en raison de l’adoption croissante des produits à base de collagène en raison de leurs caractéristiques supérieures telles que la gélification, l’émulsification et la liaison.

Le rapport comprend une étude approfondie de l’industrie, des initiatives stratégiques adoptées par les grandes entreprises, des perspectives de croissance, de la position sur le marché et des parts détenues par les principaux participants afin de fournir aux lecteurs un aperçu complet du paysage concurrentiel. Le rapport étudie également les initiatives stratégiques entreprises par les grandes entreprises du marché, y compris les lancements de produits, l’innovation de produits et le développement technologique, afin de renforcer leur position sur le marché. Il étudie également les événements commerciaux notables, y compris les collaborations, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les promotions de marque.

Le rapport propose une analyse approfondie des régions en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, la dynamique de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, les progrès technologiques et de produits, les tendances actuelles et émergentes, les demandes des consommateurs, les changements de comportement des consommateurs et la présence d’acteurs clés du marché dans chaque région. Le rapport couvre également une analyse complète par pays pour mieux comprendre la portée et la croissance du marché.

Acteurs clés :

Les principaux participants comprennent Matrix, Koninklijke DSM, Rousselot, CONNOILS, Advanced BioMatrix, entre autres

Market-O-Nomics:

Une population croissante de personnes obèses est susceptible de stimuler le marché car une diminution du niveau de collagène est produite dans le corps des personnes souffrant d’obésité.

Le collagène natif est largement utilisé dans les formulations cosmétiques comme ingrédients anti-âge et rajeunissants pour la peau. Cela devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché mondial.

Les problèmes de santé et médicaux croissants et la prise de conscience croissante à ce sujet soutiennent considérablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La demande de produits hydrolysés devrait augmenter en raison de l’augmentation de l’application dans les chirurgies et la greffe osseuse.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

La demande de collagène hydrolysé devrait augmenter en raison de son application dans des procédures médicales telles que la greffe osseuse, l’ingénierie tissulaire et les chirurgies dentaires.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance lucrative à un TCAC de 5,8% en raison de l’expansion des industries cosmétiques dans la région

Le segment des aliments et des boissons devrait connaître le TCAC le plus élevé de 6,1% au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’amélioration du mode de vie des personnes et à l’application croissante de collagène dans les compléments alimentaires.

Il a un effet hydratant propriétés anti-âge. La croissance de l’industrie cosmétique est susceptible de soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’amélioration du niveau de vie, la demande accrue de cosmétiques par les femmes et les hommes devraient stimuler la croissance de ce segment.

L’Asie-Pacifique devrait représenter 20% du marché mondial du collagène. Cela est dû à la demande croissante des industries de l’alimentation et des boissons et des soins de santé de la région.

Les restrictions culturelles concernant l’utilisation de la peau d’animal sont un facteur majeur qui défie la croissance du marché

Segmentation du marché :

Source (chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Bovin

Porcin

Volaille

Marin

Autrui

Produit (chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Gélatine

Collagène hydrolysé

Collagène natif

Autrui

Type d’application (chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Aliments et boissons

Santé

Cosmétique

Autrui

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine Brésil



Avantages de l’achat du rapport sur le marché mondial du collagène:

Expertise inimitable : Les analystes fourniront des informations approfondies sur les rapports.

Assistance aux analystes : obtenez votre requête résolue auprès de notre équipe avant et après l'achat du rapport .

Satisfaction du client: Notre équipe vous aidera avec tous vos besoins de recherche et personnalisera le rapport .

Notre équipe vous aidera avec tous vos besoins de recherche et personnalisera le rapport Qualité assurée: Nous nous concentrons sur la qualité et l’exactitude du rapport.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

