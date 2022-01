Portée du marché des véhicules électriques 2021-2028 : analyse du marché avec tendances et opportunités | BYD, Ford Motor, General Motors, Nissan Motor, Tesla Inc., Toyota, Volkswagen AG

L’« Analyse du marché mondial des véhicules électriques jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des véhicules électriques avec une segmentation détaillée du marché par type, catégorie de véhicule et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des véhicules électriques et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Un véhicule électrique fonctionne à l’électricité, contrairement aux autres véhicules, qui fonctionnent au carburant. Au lieu d’avoir un moteur à combustion interne, ces véhicules ont un moteur électrique qui a besoin d’un approvisionnement continu en énergie à partir de batteries. Les batteries populaires utilisées dans ces véhicules sont au sel fondu, au lithium-ion et au zinc-air. Un véhicule électrique a un avantage concurrentiel sur les véhicules conventionnels en termes d’émissions de carbone, d’économie de carburant et d’entretien. La demande de véhicules électriques va s’accélérer considérablement dans les années à venir.

Les principaux acteurs du marché sont :

Groupe BAIC

Moteurs de la société BYD

Daimler AG

Ford Motor Company

General Motors

Moteurs Mitsubishi

Nissan Motor Corporation

Tesla Inc.

Toyota Motor Corporation

Volkswagen AG

La segmentation dans cette étude de recherche a été finalisée après une recherche secondaire approfondie et une recherche primaire approfondie. En outre, le marché est également segmenté sur la base de la technologie offerte par les principaux acteurs du secteur afin de comprendre les terminologies spécifiques au marché largement utilisées. Ainsi, nous avons intégré les segments de la recherche et finalisé la segmentation du marché.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des véhicules électriques

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures aux frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et toutes les économies du monde entier. La majorité des usines de fabrication sont soit temporairement fermées, soit fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle le véhicule électrique et les composants associés sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2019 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des véhicules électriques de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le scénario de rapport d’étude de marché sur les véhicules électriques Insight comprend : –

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial des véhicules électriques en fonction du type, du type de produits, du service et de la géographie.

Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre deux), mettant en évidence les principales tendances et perspectives du marché mondial des véhicules électriques.

Le chapitre trois présente la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre quatre fournit en outre une analyse PEST pour chaque région.

Le chapitre cinq met en évidence la dynamique clé de l’industrie sur le marché des véhicules électriques, y compris les facteurs qui animent le marché, la dissuasion dominante, les opportunités potentielles ainsi que les tendances futures. L’analyse d’impact de ces facteurs et contraintes est également traitée dans cette section.

Le chapitre six traite du scénario de marché mondial des véhicules électriques, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu’en 2028.

Le chapitre douze présente les profils détaillés des entreprises clés opérant sur le marché mondial Véhicules électriques. Les entreprises ont été profilées sur la base de leurs faits clés, de leur description commerciale, de leurs produits et services, de leur aperçu financier, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.

Le chapitre treize, c’est-à-dire que l’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de non-responsabilité.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs qui influencent la croissance du marché des véhicules électriques au niveau mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, la part de marché par région et segmenter ; positions de marché régionales; opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; défis et menaces de la concurrence actuelle et des perspectives ; Profils d’entreprise clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

