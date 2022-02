Portée du marché des radiopharmaceutiques en Asie-Pacifique, estimations des produits et cadre stratégique, prévisions 2028 | Applications avancées d’accélérateur, Bayer Ag, Bracco Imaging S.P.A, Cardinal Health Inc

Le marché des produits radiopharmaceutiques APAC devrait passer de 1 384,59 millions de dollars US en 2021 à 2 661,38 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,8 % de 2021 à 2028. La thérapie alpha ciblée (TAT) est la technique la plus récente et en évolution utilisée pour le traitement local et systémique du cancer. La recherche préclinique et les essais cliniques prouvent que les radionucléides émetteurs alpha tuent les cellules cancéreuses ciblées et n’endommagent pas les cellules saines (cytotoxicité sélective). 211At, 213Bi, 225Ac et 227Th font partie des radio-isotopes émetteurs alpha utilisés pour marquer les vecteurs de ciblage tels que les anticorps monoclonaux ; les anticorps monoclonaux marqués par des radionucléides émetteurs α émergent comme une radioimmunothérapie efficace. Les radio-isotopes à plus courte portée (particules α) sont utilisés pour traiter les patients atteints d’un cancer hématologique.

Obtenir un exemple de copie du rapport: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00025878

Le segment de marché des radiopharmaceutiques en Asie-Pacifique par les fabricants comprend:

Advanced Accelerator Applications, Bayer Ag, Bracco Imaging S.P.A, Cardinal Health Inc, Curium, Eczacibai Monrol Nuclear Products Co., General Electric, Lantheus Medical Imaging, Inc., Nordion, Ntp Radioisotopes

L’APAC comprend cinq grands pays, à savoir la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud. Le marché est également évalué pour le reste des pays d’Asie-Pacifique. Le Japon a dominé le marché au cours de la période de prévision. Au cours des dernières années, le Japon s’est concentré de plus en plus sur le domaine de la médecine nucléaire. Le Japon est entré dans l’ère de la croissance la plus rapide de la population gériatrique ; le vieillissement croissant de la population a conduit à la transformation des systèmes médicaux. Par exemple, selon le Forum économique mondial, il y a actuellement 2,3 milliards de personnes dans la soixantaine au Japon. La transition sanitaire avancée s’observe dans le pays et met de plus en plus la pression sur la pérennité de ses systèmes de santé.

En termes de type, le segment de la médecine nucléaire diagnostique représentait la plus grande part du marché des radiopharmaceutiques APAC en 2020. En termes d’application, le segment de l’oncologie détenait une plus grande part de marché du marché des radiopharmaceutiques APAC en 2020. De plus, le segment des hôpitaux détenait une plus grande part du marché des radiopharmaceutiques APAC basée sur l’utilisateur final en 2020.

Optez pour une remise intéressante ici: https://www.businessmarketinsights.com/discount/TIPRE00025878

En termes de type de produit, le segment des produits radiopharmaceutiques jetables détenait une plus grande part en 2021. Sur la base de l’application, le segment des applications de recherche détenait la plus grande part en 2021. Sur la base de l’utilisateur final, les fournisseurs de composants sanguins et le segment des centres de transfusion détenaient la plus grande part en 2021.

Raisons d’acheter le rapport

Comprendre le paysage du marché Asie-Pacifique Radiopharmaceutique et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un rendement solide

Gardez une longueur d’avance sur la course en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché Asie-Pacifique des radiopharmaceutiques

Planifiez efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché Asie-Pacifique des radiopharmaceutiques en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché des radiopharmaceutiques en Asie-Pacifique

Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2021 à 2028 dans la région Asie-Pacifique.

Rapport d’achat à: https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00025878

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Business Market Insights

Phone: +442081254005

E-Mail ID: sales@businessmarketinsights.com

Web URL: https://www.businessmarketinsights.com/

LinkedIn URL: https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/