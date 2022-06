Portée du marché des biomarqueurs, opportunités, impact de Covid-19, risques et défis, fabricants, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport aide à valider la recherche interne, car une double vérification avec un tiers aide grandement à ne pas être aveuglé par les propres données de l’organisation. Avec le rapport, les entreprises peuvent utiliser des données exploitables et prendre des décisions éclairées. Une fois que le comportement des consommateurs, le marché, les concurrents et les problèmes qui affecteront l’industrie à l’avenir sont compris (via un rapport de marché), les entreprises sont mieux armées pour positionner la marque. La combinaison de tout cela avec les données quantitatives collectées permettra un développement de produit plus réussi. Pour la planification stratégique, le rapport joue un rôle important.

La réflexion stratégique pour définir des objectifs organisationnels généraux, lancer le développement d’un nouveau produit, planifier une expansion géographique du marché ou même une fusion et acquisition a besoin de bases solides pour relever la variété des défis qui se présentent et le rapport de marché y contribue. La collecte, la présentation et l’analyse des données d’études de marché d’une manière plus intelligente, plus interactive et plus cohérente garantiront que les communications client, les campagnes marketing, le parcours utilisateur et les offres répondent de manière cohérente aux besoins du public à tous les niveaux. Grâce à cela, une croissance plus rapide, une fidélité accrue des clients et davantage de bénéfices peuvent être réalisés.

Marché des biomarqueurs , par type (biomarqueurs de sécurité, biomarqueurs d’efficacité, biomarqueurs de validation), produit (consommables, services, logiciels, hormonothérapie de croissance), mécanisme (génétique, épigénétique, protéomique, lipidomique et autres mécanismes), application (développement de diagnostics, médicaments Découverte et développement, médecine personnalisée, évaluation du risque de maladie, autres), indication de la maladie (cancer, troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques, troubles immunologiques, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Un biomarqueur est une molécule biologique ou un gène utilisé pour évaluer efficacement et précisément les réactions pharmaceutiques, les procédures pathogènes et les processus biologiques. Les biomarqueurs sont des molécules présentes dans le sang, d’autres fluides corporels et les tissus. Ils sont également appelés marqueurs moléculaires ou molécules signatures. Les biomarqueurs sont couramment utilisés pour évaluer la réponse de l’organisme à un certain traitement pour une maladie ou une affection. Ils aident les professionnels de la santé à prendre de meilleures décisions cliniques et à diagnostiquer la santé des patients. L’utilisation de biomarqueurs comme paramètres de substitution dans le processus de développement thérapeutique a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biomarqueurs, qui s’élevait à 12,4 milliards USD en 2021, atteindrait 34,39 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biomarqueurs

Le paysage concurrentiel du marché biomarqueurs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des biomarqueurs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biomarqueurs sont:

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

QIAGEN (Allemagne)

PerkinElmer, Inc. (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

Enzo Biochem, Inc. (États-Unis)

Charles River Laboratories International, Inc. (États-Unis)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

Utilisateur (États-Unis)

Siemens (États-Unis)

Epigenomics AG (Allemagne)

General Electric (États-Unis)

Définition du marché

Les biomarqueurs (également appelés molécules de signature ou marqueurs moléculaires) sont essentiellement utilisés pour vérifier comment le corps réagit à un traitement de toute condition ou maladie et aident à examiner les fonctions des organes et d’autres problèmes de santé. Ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la technologie d’imagerie pour fournir une imagerie claire des tumeurs oncologiques et d’autres problèmes.

Dynamique du marché des biomarqueurs

Conducteurs

Augmentation du nombre de patients avec une population croissante

Le besoin croissant de diagnostics non invasifs du cancer est l’un des principaux facteurs qui propulsent le marché des biomarqueurs vers l’avant. De plus, le nombre croissant de patients atteints de cancer et de programmes de recherche ainsi que l’augmentation des modes de vie malsains et des maladies chroniques comme les problèmes cardiovasculaires et le diabète contribuent tous à la croissance globale du marché.

Augmentation du nombre de CRO

Le faible coût des essais cliniques dans les pays émergents, la prévalence croissante du cancer et les nouvelles initiatives de recherche devraient accélérer la croissance du marché des biomarqueurs au cours de la période de prévision. L’utilisation de techniques peu invasives pour l’identification d’affections telles que le cancer, en revanche, représente une opportunité qui déclenchera la germination du marché des biomarqueurs au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Importance croissante des diagnostics compagnons

Le marché des biomarqueurs devrait augmenter pour des raisons telles que la prévalence croissante du cancer dans le monde, l’augmentation des financements et des subventions pour la recherche sur les biomarqueurs et l’amélioration continue des produits.

Opportunités

Les gouvernements promeuvent également les technologies de biomarqueurs dans toute l’Europe, ce qui stimule le financement de la recherche sur les biomarqueurs. En conséquence, l’augmentation des activités de R&D devrait stimuler le marché européen des technologies de biomarqueurs dans les années à venir. En outre, l’utilisation croissante des technologies de biomarqueurs dans le développement de médicaments et les études de cartographie du génome et une inclination croissante pour les médicaments sur mesure stimulent le marché européen des technologies de biomarqueurs.

Contraintes/Défis

Cependant, des obstacles tels que des besoins d’investissement élevés, des coûts de traitement élevés et des dépenses d’équipement coûteuses devraient entraver l’expansion du marché, tout comme les défis techniques liés à la collecte d’échantillons et l’absence de remboursement approprié.

Ce rapport sur le marché des biomarqueurs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des biomarqueurs, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des biomarqueurs

L’épidémie de COVID-19 a provoqué des perturbations généralisées dans presque tous les secteurs. Dans son domaine, le secteur de la santé a également connu une influence sans précédent. Cependant, ce n’est pas le cas dans l’industrie des biomarqueurs, car les biomarqueurs sont essentiels au développement de médicaments de soins chroniques, où le gouvernement et les sociétés pharmaceutiques investiront massivement, étouffant la croissance du marché. Diverses études ont été entreprises et il a été découvert que les biomarqueurs jouent un rôle important dans le diagnostic et le traitement du COVID-19.

Développement récent

En février 2022, Abbott Laboratories a lancé Lingo, un bio-portable grand public qui peut suivre les signaux corporels importants et aider les consommateurs à mieux comprendre et améliorer leur santé globale. Cela pourrait permettre aux biohackers d’utiliser un flux continu de données plutôt que des tests périodiques de piqûre au doigt, des échantillons d’urine et des lectures d’haleine.

OncoDNA, une entreprise de génomique et de pronostic, a lancé le kit OncoDEEP en février 2022. Le kit fournit une solution de flux de travail complète qui permet aux laboratoires dotés de capacités NGS d’entreprendre des tests approfondis de biomarqueurs, d’effectuer des analyses de données avancées et d’aider les oncologues à fournir le plus efficace et personnalisé traitements contre le cancer pour leurs patients.

Portée du marché des biomarqueurs en Europe

Le marché des biomarqueurs est segmenté en fonction du type, du produit, de l’indication de la maladie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Consommables

Prestations de service

Logiciel

Taper

Biomarqueurs de sécurité

Biomarqueurs d’efficacité

Biomarqueurs prédictifs

Biomarqueurs de substitution

Pharmacodynamie Biomarqueurs

Biomarqueurs pronostiques

Biomarqueurs de validation

Application

Diagnostique

Découverte et développement de médicaments

Médecine personnalisée

Évaluation du risque de maladie

Autres applications

Indication de la maladie

Cancer par type de test Biopsie solide Biopsie liquide

Maladies infectieuses

Troubles immunitaires

Troubles neurologiques

Troubles cardiovasculaires

Autres indications de maladies

Analyse / aperçus régionaux du marché des biomarqueurs

Le marché des biomarqueurs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, indication de maladie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des biomarqueurs sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

L’Allemagne domine le marché en raison de la disponibilité d’un système de santé de haute qualité et d’un taux de prévalence élevé du cancer dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des biomarqueurs vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des biomarqueurs, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des biomarqueurs. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.



