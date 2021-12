Portée du marché de la RFID, facteurs de croissance des entreprises, politiques de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la RFID devraitenregistrer un TCAC sain de 11,72 % au cours de la période de prévision 2019-2026. RFID est un acronyme pour « identification par radiofréquence » et se rapporte à une technique dans laquelle des données numériques intégrées dans des étiquettes RFID ou des étiquettes intelligentes sont découvertes par un téléspectateur via des ondes radio. La RFID est identique au code-barres en ce que les données de l’étiquette ou de l’étiquette sont détectées par une machine qui stocke les données dans une base de données. Cependant, la RFID présente plusieurs avantages par rapport aux systèmes utilisant un logiciel de suivi de codes à barres.

Le rapport RFID met en évidence l’idée d’une analyse de haut niveau des principaux segments de marché et de la reconnaissance des opportunités. L’analyse du marché et la segmentation du marché ont été examinées ici en termes de marchés, de portée géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de grille de position sur le marché DBMR, de matrice de défi de marché DBMR, de sources secondaires, et hypothèses. Ce rapport de marché effectue une analyse complète des profils d’entreprise des principaux acteurs du marché qui offre un paysage concurrentiel. Le rapport sur le marché RFID présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs du marché.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont :

Honeywell International Inc,

Société mondiale HID,

Impinj, Inc,

IBM Corporation,

Invengo Technology Pte Ltd,

Semi-conducteurs NXP,

Id Protrac,

ACTATEK (UK) Ltd,

Alien Technology, LLC,

AVERY DENNISON CORPORATION,

Structure unique du rapport : marché mondial de la RFID

Par Produits (Tags, Lecteurs, Logiciels),

Balises (taille de plaquette, type de balise, fréquence, application, facteur de forme, matériau),

Utilisateur final (industriel, transport, vente au détail, biens de consommation, soins de santé, éducation, autres),

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de la RFID dans le monde, le marché mondial de la RFID est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents du secteur : marché mondial de la RFID Honeywell International Inc, HID Global Corporation, Impinj, Inc, IBM Corporation, Invengo Technology Pte Ltd, NXP Semiconductors, Protrac iD, ACTATEK (UK) Ltd, Alien Technology, LLC, AVERY DENNISON CORPORATION, Brady Worldwide , Inc, BT, Checkpoint Systems, Inc, Confidex Ltd, Datalogic SpA, RFID, INC, Siemens, Smartrac NV, TagMaster entre autres.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Le déploiement amélioré de la RFID dans les installations de production pour augmenter la productivité contribue à la croissance du marché

L’utilisation améliorée de la mise en œuvre de la sécurité et de l’authentification stimule la croissance du marché

L’augmentation des politiques gouvernementales propulse la croissance du marché

La mise en œuvre massive des technologies RFID dans le secteur de la vente au détail stimule la croissance du marché

Développements clés sur le marché : marché mondial de la RFID

En novembre 2018, PervasID annonce la sortie de son nouveau produit Multi-Ranger. La société qui avait auparavant fourni 1,87 million de dollars pour le financement en série a créé le premier lecteur RFID multifonctionnel précis à 99 % + pour résoudre les problèmes de stock pour les détaillants. Pour que la technologie RFID apporte des avantages réels aux distributeurs, elle doit augmenter les revenus, offrir une efficacité opérationnelle améliorée et augmenter les revenus tout en nécessitant de faibles dépenses. La part de marché a augmenté par la suite avec le lancement du dernier produit et l’augmentation du portefeuille de produits de l’entreprise.

En août 2018, Marchi Engenharia a annoncé la mise en œuvre de la dernière marque d’outils d’identification par radiofréquence sous la marque Via Onda. Le module et les antennes M-ID40 ont été les premiers instruments que la société a construits pour entrer dans l’industrie. Le lecteur Via Onda est destiné à surveiller l’entrée des voitures et des individus, la gestion des stocks, la conception des restaurants et des hôpitaux, la sécurité en cas d’accident des wagons de marchandises et le piétinement des piétons, et l’inventaire des produits. Ce lancement de produit a élargi la gamme de la marque de l’entreprise et augmenté sa part de marché.

Cependant, le coût élevé des produits RFID est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial de la RFID au cours de la période de prévision.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial de la RFID couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

