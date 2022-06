Portée des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour les soins de santé Taille du marché, statut et principaux fournisseurs clés (Oracle, IBM, Allscripts, Cerner) | Prévisions jusqu’en 2029

L’étude et les estimations du vaste marché des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour la santéaide à comprendre les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’amélioration d’un produit. Grâce aux données de marché de ce document de marché, les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie Santé peuvent être identifiés et analysés. Pour une compréhension claire et meilleure des faits et des chiffres, les données sont représentées sous forme de graphiques et de tableaux. Grâce aux études, aux informations et aux analyses mentionnées dans le rapport fiable sur le marché des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour la santé, obtenez une idée compréhensible du marché avec lequel il devient facile de prendre des décisions commerciales rapidement et facilement.

Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes dans l’important document sur le marché des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour la santé. Pour avoir connaissance de toutes les choses ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, large et de qualité suprême. Le rapport couvre l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse des principaux acteurs ou concurrents et la méthodologie de recherche détaillée. Un rapport tout compris sur le marché des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour la santé comprend un certain nombre de dynamiques de marché et des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.

Le marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour les soins de santé devrait croître à un TCAC de 20,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les services de conseil en informatique de santé se concentrent principalement sur la gestion, l’automatisation et le contrôle des différentes tâches et procédures dans différentes organisations de soins de santé. Ces services sont largement utilisés pour inspecter les bénéfices, la compétence et l’organisation de l’organisation et également donner des idées sur les moyens d’amélioration.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour la santé sont la numérisation rapide des soins de santé, l’augmentation du soutien gouvernemental aux solutions informatiques pour les soins de santé et l’augmentation des investissements en capital-risque dans l’informatique de la santé, l’augmentation du besoin de sécurité des données et adoption élevée des modèles de soins de santé numériques par rapport aux modèles de soins de santé sur papier.

Segmentation globale du marché Services de conseil en technologies de l’information (TI) pour les soins de santé :

Sur la base du type de service, le marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour les soins de santé est segmenté en stratégie HCIT et gestion de projet / programme, analyse, conception et développement d’applications de santé, intégration et migration HCIT, gestion du changement HCIT, sécurité du système de santé / médical configuration et évaluation des risques, rapports et analyses de données des entreprises de soins de santé, assistance à la mise en service et à la mise en service de la production, gestion des processus commerciaux de la santé, conformité réglementaire et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour les soins de santé est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé et autres.

Sur le plan géographique, la région Amérique du Nord est en tête du marché des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour les soins de santé en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer l’adoption des solutions HCIT et des exigences législatives strictes et des accréditations nécessaires aux solutions informatiques pour les soins de santé. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des progrès technologiques rapides et des investissements élevés des sociétés pharmaceutiques multinationales.

Principaux acteurs mondiaux :

Accenture

Oracle

IBM

Infosys limitée

Compétent

Royal Philips SA

Allscripts Healthcare LLC

SI agit

Société Cerner

Cisco Systems Inc.

NTT Data Inc.

Genpact

Deloitte Touche Tohmatsu India LLP

HCL Technologies Limitée

Hexaware Technologies Limitée

Informations

Larsen & Toubro

Microsoft

Tata Consultancy Services Limited

Wipro Limitée

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour la santé, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les technologies de l’information (TI) pour la santé Services de conseil, y compris les produits, les ventes/revenus et la position

sur le marché

Marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) pour les soins de santé : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) des soins de santé par région

5 Analyse du marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) des soins de santé par type

6 Analyse du marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) de la santé par applications

7 Analyse du marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) de la santé par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) de la santé

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des services de conseil en technologies de l’information (TI) de la santé 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

