Portée des produits du marché des appareils auditifs, demande, scénario commercial, tendances, part, applications, types et prévisions 2020-2027

Le marché mondial des aides auditives devrait atteindre 8 967,7 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché des prothèses auditives connaît une croissance rapide attribuable à l’application croissante des prothèses auditives contour d’oreille, intra-auriculaires, intra-auriculaires et intra-auriculaires, ainsi que des implants cochléaires, entre autres, dans le adultes et pédiatrie. Les développements technologiques innovants dans les aides auditives sont cruciaux pour alimenter la demande du marché.

Par exemple, les personnes malentendantes sont considérées comme 300,0 % plus sujettes aux chutes, et la technologie, développée par Starkey, en cas de chute enverrait automatiquement des alertes à trois contacts d’urgence les informant de la chute, ainsi que le l’emplacement de la personne malentendante. Par ailleurs, il existe des technologies capables de détecter et de générer des alertes sonores pour indiquer que la personne est sur le point de tomber.

Le soutien du gouvernement pour améliorer la vie des personnes malentendantes est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché.

L’augmentation de la population gériatrique est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché. On estime que d’ici 2050, environ 16,0 % de la population mondiale sera âgée de plus de 65 ans, ce qui devrait avoir quintuplé depuis 1950. Les personnes âgées souffrent de diverses complications, dont une perte auditive. La perte auditive chez les personnes gériatriques peut survenir en raison de divers facteurs, mais généralement, elle résulte de changements dans le nerf auditif et l’oreille interne avec le vieillissement. En outre, les médicaments et certains problèmes de santé peuvent également déclencher la maladie.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le appareils auditifs sont:

Benson Hearing, Starkey, Medtronic, Sivantos Pte. Ltd., MED_EL, WIDEX USA Inc., GN Store Nord A/S, Phonak, William Demat Holding A/S et Rion

Le rapport met principalement en lumière les éléments essentiels des aides auditives, tels que les définitions, les arrangements, les applications et l’examen des l’industrie, discuter des offres de produits, produire des formulaires, évaluer les prix et les matières premières, entre autres. Le rapport sur les aides auditives examine le paysage mondial en procédant à une évaluation à l’échelle de l’économie, ainsi qu’à une étude approfondie portant sur le coût des produits, les moteurs et les contraintes, la production, la distribution, les demandes et le taux de croissance d’une année sur l’autre.

Étendue de la recherche : les

segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2017-2027) Prothèses auditives contour d’oreille Prothèses auditives – intra-auriculaires auditives Autres



Perspectives sur la perte auditive (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Perte auditive neurosensorielle Perte auditive conductive



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) adultes Pédiatrie



Cette étude du marché des appareils auditifs aborde également la volatilité des coûts observée à la fois dans les données historiques collectées pour la période 2017-2019 et les tendances potentielles pour les années de prévision 2020-2028, sur la base de la capacité optimale ainsi que les points de vue et estimations de marché estimés. Ce rapport sur le marché mondial évalue également les données relatives aux vendeurs opérant dans le secteur et aux acheteurs, fournissant une base de données exhaustive des aspects cruciaux du secteur Appareils auditifs.

Évaluant la dynamique contemporaine du marché, le rapport d’enquête statistique a également démontré les dernières avancées décisives et les acteurs du marché sur la base d’une évaluation critique de celles-ci. L’étude établit des prévisions précises pour l’entreprise afin d’aider les consommateurs à planifier leurs futurs mouvements commerciaux après avoir acquis une perspective juste du futur secteur.

Certains aspects clés explorés dans ce rapport sont les suivants :

Par type, on estime que les aides auditives canalaires connaissent le taux de croissance le plus rapide de 7,8 % au cours de la période de prévision. Les aides auditives intra-auriculaires ont moins de chances de submerger les auditeurs de larsen, et le blocage du conduit auditif est moins problématique, atténuant ainsi l’effet d’occlusion.

Par perte auditive, la perte auditive neurosensorielle détenait une part de marché substantielle en 2019. La perte auditive neurosensorielle (SNHL) survient après une lésion de l’oreille interne. Il peut également survenir en raison de problèmes de voies nerveuses de l’oreille interne au cerveau. Le SNHL peut entraîner des difficultés à entendre les sons faibles et même les sons plus forts.

Par application, on estime que la pédiatrie observe un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision, car l’amplification du son stimule et favorise la croissance des centres auditifs du cerveau, contribuant ainsi à l’apprentissage critique de l’enfant.

L’Europe, en termes de revenus, détenait la plus grande part de marché des aides auditives en 2019 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région est due à la croissance de la population gériatrique et à l’augmentation des cas de perte auditive.

Table des matières :

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les faits saillants des principaux segments de marché et des acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Dans l’ensemble, le rapport d’intelligence du marché des appareils auditifs déduit des estimations précises du marché en utilisant les principes de répartition et de données Triangulation pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

