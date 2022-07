Portée des produits du marché de l’hyperautomatisation, demande, scénario commercial, tendances, part, applications, types et prévisions 2027

Le marché mondial de l’hyperautomatisation devrait atteindre 22,84 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché de l’hyperautomatisation connaît une croissance rapide attribuable à l’utilisation de technologies comprenant l’automatisation des processus robotiques (RPA), l’apprentissage artificiel (IA), l’apprentissage automatique (ML), la biométrie et les chatbots, entre autres, dans divers secteurs verticaux de l’industrie, y compris BFSI, commerce de détail , la fabrication, l’automobile et la santé, entre autres.

L’hyperautomatisation offre divers avantages par rapport à d’autres types d’automatisation, notamment l’automatisation rapide des processus, l’amélioration de la motivation et de la satisfaction de la main-d’œuvre, l’affectation des employés à d’autres tâches critiques, la mise en œuvre d’analyses avancées, l’amélioration de la précision des informations, la réduction des risques, une meilleure conformité, une productivité accrue. , et une meilleure collaboration sur le lieu de travail.

Les tendances croissantes de l’automatisation dans le secteur manufacturier gagnent du terrain dans le monde entier et, à leur tour, stimulent la croissance du marché. Plusieurs entreprises manufacturières mettent en œuvre l’hyperautomatisation pour réduire les dépenses opérationnelles (OPEX) et améliorer l’efficacité globale du processus de fabrication.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de l’hyperautomatisation est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux participants sont UiPath, SolveXia, Appian, Mitsubishi Electric Corporation, Automation Anywhere Inc., Allerin Tech Pvt. Ltd., OneGlobe LLC, Wipro Limited, Tata Consultancy Services Ltd. et Catalytic Inc., entre autres.

Principaux faits saillants du rapport

Par technologie, la génération de langage naturel (NLG) est susceptible de croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. NLG aide les ordinateurs à transformer des données structurées en informations textuelles dans un langage compréhensible par les humains.

La plate-forme NLG fournit des solutions dédiées aux utilisateurs finaux tels que BFSI, la fabrication et les soins de santé, entre autres, évolutives et rapidement déployables à un coût de mise en œuvre inférieur.

Par secteur vertical, BFSI, en termes de taille de marché, détenait la plus grande part de marché de l’hyperautomatisation en 2019. L’industrie BFSI possède un énorme potentiel pour l’application de l’hyperautomatisation. Quelques avantages offerts par l’hyperautomatisation comprennent le marketing, les ventes et la distribution, les rapports réglementaires, les services bancaires, le traitement des paiements, les opérations de prêt, le soutien aux entreprises, les opérations de back-office, etc.

Le marché de l’hyperautomatisation en Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part de marché de l’hyperautomatisation en 2019 et devrait croître à un taux de 17,6 % au cours de la période de prévision.

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché de l’hyperautomatisation :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

de la MEA

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’hyperautomatisation sur la base de la technologie, des secteurs verticaux et de la région :

Perspectives technologiques

Automatisation des processus robotiques (RPA)

Intelligence artificielle (IA)

Apprentissage automatique (ML)

Biométrie

Chatbots

Génération de langage naturel (NLG)

Autres

Perspectives des marchés verticaux

BFSI

détail

Fabrication

Santé

Autres

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

