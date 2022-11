Portée, défis et tendances du rapport sur le marché du guacamole 2022, analyse des régions clés et des acteurs clés jusqu’en 2029

L’objectif du rapport sur le marché de Guacamole est de fournir une analyse détaillée de l’industrie du marché de Guacamole et de son impact sur la base des applications et dans différentes régions géographiques, d’analyser stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. Tenant compte de la façon dont les gens vivent, croient et dépensent, une analyse d’étude de marché a été réalisée pour fournir des informations de qualité sur le marché. Les profils d’entreprise de tous les acteurs clés et marques dominant le marché Guacamole avec des mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC sont mentionnés dans le rapport.

Pour élaborer un rapport d’étude de marché sur le guacamole aussi suprême, un travail méticuleux et acharné de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs experts a été utilisé. De plus, des informations complexes sur le marché sont converties en une version simplifiée à l’aide d’outils et de techniques éprouvés, puis fournies au client. Un rapport de marché comme celui-ci revêt une immense importance pour la croissance de toute entreprise. Comprenant avec précision les exigences des clients, ce rapport rassemble des informations sur les produits et les entreprises pour une croissance durable du marché. Le rapport complet sur le marché du guacamole est le mieux adapté aux besoins des clients.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial Guacamole

Data Bridge Market Research analyse que le marché du guacamole était évalué à 1,78 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 3,53 milliards USD en valeur d’ici 2029 avec un TCAC de 8,95 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Définition du marché

Le guacamole est une pâte d’avocat épaisse ou semi-liquide à base de tomates hachées, d’oignons, de piments et d’assaisonnements. Le guacamole est une trempette mexicaine traditionnelle qui a pris naissance pendant la civilisation aztèque.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUES DE RAPPORTS DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Nature (Biologique, Conventionnel), Emballage (Bouteilles en verre, Pots en verre, Contenants en plastique, Stand Up Pouch), Forme (Surgelé, Séché, Prêt à préparer), Utilisation finale (Industrie agroalimentaire, HoReCa, Ménages), Canal de distribution (B2B , B2C) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couvert Avo-King (Mexique), MegaMex Foods, LLC. (États-Unis), SNOWCREST (Canada), SABRA DIPPING CO., LLC, (États-Unis), Westfalia Fruit (Pty) Ltd (États-Unis), Conagra Brands (États-Unis), Calavo Growers, Inc. (États-Unis), B&G Foods, Inc. (États-Unis), Ventura Foods, LLC, (États-Unis), Casa Sanchez SF (États-Unis), Hormel Foods Corporation (États-Unis).États-Unis), Woolworths Group Limited (États-Unis) Opportunités Demande croissante d’aliments et de régimes à base de plantes

Les consommateurs changent leurs préférences pour les aliments riches en nutriments Changent les préférences des consommateurs pour les produits alimentaires

Demande croissante des industries des arômes et des snacks

Étendue du marché et marché du guacamole

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le guacamole sont Avo-King, Inc., Hormel Foods Corporation, MegaMex Foods, LLC., MEGAMEX FOODS, LLC, SABRA DIPPING CO., LLC, YUCATAN FOODS, Westfalia Fruit (Pty) Ltd, Conagra Brands. , Calavo Growers, Inc., B&G Foods, Inc., Ventura Foods, Casa Sanchez SF, Woolworths Group Limited, Curation Foods., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial du guacamole

Le marché du guacamole est segmenté en fonction de la nature, de l’emballage, de la forme, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

La nature

BIO

Conventionnel

emballage

Bouteilles en verre

bocaux en verre

Conteneurs en plastique

sacs verticaux

Mouler

Congelé

sec

prêt à faire

utilisation finale

industrie agro-alimentaire

l’industrie de la restauration

maisons

Canal de distribution

B2B

B2C

Chance

La demande croissante d’aliments à base de plantes a contraint les principaux fabricants à rechercher des alternatives aux ingrédients conventionnels pour adapter leurs produits au nouveau paradigme et maximiser la rentabilité. Cela a également accru l’accent mis sur la préservation de la qualité des cultures et l’intensification de la production sur les terres agricoles existantes. Les régimes à base de plantes améliorent la santé intestinale, permettant une meilleure absorption des nutriments et, par conséquent, améliorant le système immunitaire. Le guacamole est un dérivé direct du fruit de l’avocat et est également composé d’ingrédients végétaux plus simples. Cela permet aux fabricants de vendre leurs produits à des prix compétitifs.

restriction

Les avocats sont chers, ce qui les rend hors de portée du groupe à revenu intermédiaire, ce qui pose un défi important au marché du guacamole. Les avocats sont considérés par de nombreux clients comme trop périssables pour être achetés, et les efforts pour les garder frais pendant longtemps constituent un obstacle supplémentaire à leur acceptation. Bien qu’il y ait une forte demande d’avocats, le maintien de l’approvisionnement et la gestion d’un produit hautement périssable avec une courte durée de conservation pouvant entraîner un gaspillage alimentaire sont quelques-uns des problèmes auxquels est confronté le marché du guacamole.

Este informe de mercado de guacamole proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado , análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché du guacamole, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé des analystes,

