Portée de l’Europe Taille du marché de la surveillance fœtale, statut et principaux fournisseurs clés (GE, Analogic, Fujifilm, Trismed) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché de la surveillance fœtale en Europe:

Un brillant rapport d’étude de marché sur la surveillance fœtale met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport rend disponibles les fluctuations des valeurs du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. La transformation du paysage du marché est principalement observée en raison des mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets dans lesquels le rapport sur le marché de la surveillance fœtale est divisé. Ce rapport d’analyse de marché couvre un éventail de facteurs qui ont une influence sur le marché et l’industrie de la santé, notamment les informations sur l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs, les contraintes, les opportunités clés, la technologie et perspectives d’application, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils d’entreprises clés. Pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services, les entreprises adoptent désormais fortement une solution de rapport d’étude de marché.

Le marché européen de la surveillance fœtale devrait croître à un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les systèmes de surveillance fœtale sont les équipements utilisés pour surveiller le rythme cardiaque fœtal et l’état de santé de l’utérus de la mère. La surveillance du rythme cardiaque fœtal et de la contraction utérine aide le médecin à effectuer une mise à jour régulière de l’état de santé du fœtus, du flux sanguin et de la circulation, de la croissance et du développement et de la santé maternelle. Ils incluent la technologie des ultrasons pour ce processus, tandis que les progrès technologiques et la hausse du taux de natalité dans la région stimuleront le marché au cours de la période de prévision.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen de la surveillance fœtale sont l’élargissement des informations auprès des médecins et des détenus concernant les avantages et la disponibilité des équipements, l’augmentation de la demande de surveillance fœtale pendant la grossesse et les progrès technologiques en matière de naissances prématurées et de taux de naissance, la croissance de le taux d’accouchement prématuré, le taux d’hémorragie et la forte augmentation du besoin de supplément de surveillance fœtale.

Segmentation du marché de la surveillance fœtale en Europe :

Sur la base du produit, le marché européen de la surveillance fœtale est segmenté en échographie, cathéter de pression intra-utérine (IUPC), solutions de télémétrie, surveillance fœtale électronique, électrodes fœtales, oppler fœtal, accessoires et consommables, etc.

Sur la base de la méthode, le marché européen de la surveillance fœtale est segmenté en invasif et non invasif.

Sur la base de l’application, le marché européen de la surveillance fœtale est segmenté en surveillance fœtale intrapartum, surveillance fœtale antepartum.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen de la surveillance fœtale est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Analyse géographique, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont les principales régions avec un marché prometteur au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de la population sensibilisée au contrôle régulier de la santé fœtale. De plus, l’initiative du gouvernement visant à améliorer les infrastructures de soins de santé et les progrès technologiques en matière de surveillance fœtale stimuleront la croissance du marché régional.

Principaux acteurs européens :

GE Santé

analogique

Fujifilm

Royal Philips

Siemens

Medtronic

Trismed Ltd

Instruments Shenzen Bestman

Arjohuntleigh

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de la surveillance fœtale, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur la surveillance fœtale, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Surveillance fœtale Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché de la surveillance fœtale en Europe : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché de la surveillance fœtale en Europe par régions

5 Analyse du marché de la surveillance fœtale en Europe par type

6 Analyse du marché de la surveillance fœtale en Europe par applications

7 Analyse du marché de la surveillance fœtale en Europe par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché de la surveillance fœtale en Europe

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché de la surveillance fœtale en Europe 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

