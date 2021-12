Portée de la taille, du statut et des principaux fournisseurs clés du marché des soins avancés des plaies en Allemagne (3M, J&J, Smith & Nephew) | Prévision jusqu’en 2029

Synthèse du marché des soins avancés des plaies en Allemagne :

Un rapport d’étude de marché de premier ordre sur les soins avancés des plaies prend en considération divers segments de l’analyse de marché demandée par les entreprises d’aujourd’hui. Le rapport fournit des estimations des valeurs TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché concernant l’industrie de la santé qui sont utiles aux entreprises pour décider de nombreuses stratégies. L’année de base pour le calcul dans le rapport est prise comme 2020 alors que l’année historique est 2019 qui dira comment le marché Soins des plaies avancés va se comporter au cours des années de prévision en informant la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché. Le rapport de classe mondiale sur les soins avancés des plaies aide à être sur la bonne voie en se concentrant sur les données et les réalités de l’industrie.

Les études de marché d’un rapport commercial exceptionnel sur les soins avancés des plaies aident à évaluer plusieurs paramètres importants qui peuvent être mentionnés comme l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché. Les estimations de marché ainsi que les nuances statistiques incluses dans ce rapport de marché donnent une vue perspicace du marché. L’analyse de marché sert les aspects présents et futurs du marché, principalement en fonction des facteurs sur lesquels les entreprises contribuent à la croissance du marché, des tendances cruciales et de l’analyse de segmentation. Le rapport de recherche sur le marché mondial des soins avancés des plaies présente également une étude approfondie sur différents segments et régions du marché.

Le marché allemand des soins avancés des plaies croît avec un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 et devrait atteindre 847,32 millions USD d’ici 2029 contre 555,18 millions USD en 2019.

Selon l’analyse du rapport de marché, les plaies endommagent la peau saine et les muqueuses qui se présentent sous de nombreuses formes telles que la brasion, la lacération, la perforation et l’avulsion. Les plaies peuvent être de deux types chroniques ou aiguës. Les plaies aiguës sont causées par un traumatisme et soutenues par une intervention chirurgicale. Contrairement à cela, les blessures chroniques sont associées à des maladies systémiques majeures telles qu’une infection, une ulcération buccale, une stomatite et une mauvaise cicatrisation des plaies et ne guérissent généralement pas correctement et rapidement. Les patients cancéreux courent un risque élevé de développer des plaies causées par les complications dues au cancer, à de mauvaises performances et à des causes iatrogènes telles que la chimiothérapie et la radiothérapie.

L’un des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché allemand des soins avancés des plaies est l’augmentation des cas de maladies chroniques et de plaies chroniques.

Segmentation du marché des soins avancés des plaies en Allemagne :

Sur la base du type de produit, le marché allemand des soins avancés des plaies est classé en pansements, dispositifs de thérapie, produits biologiques et autres.

Sur la base du type de plaie, le marché allemand des soins avancés des plaies est classé en soins des plaies primaires, soins des plaies secondaires et soins des plaies tertiaires.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché allemand des soins avancés des plaies est classé en hôpitaux, centres de soins des plaies, centres ambulatoires, soins à domicile, cliniques et autres.

Principaux acteurs clés du marché allemand des soins avancés des plaies :

Smith et neveu

Mölnlycke Health Care AB

3M

Organogenèse Inc

Groupe Coloplast

ConvaTec Group PLC

Société des sciences de la vie d’Integra

Services Johnson & Johnson inc.

MEDTRONIC

Braun Melsungen SA

PAUL HARTMANN Limitée

Cardinal Santé

Advanced Medical Solutions Group plc

Industries Medline inc.

Hollister Incorporé

Zimmer Biomet

SOCIÉTÉ AVERY DENNISON

Baxter

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des soins avancés des plaies comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les soins avancés des plaies, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Soins avancés des plaies Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché allemand des soins avancés des plaies : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Allemagne 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché des soins avancés des plaies en Allemagne par régions

5 Allemagne Analyse du marché des soins avancés des plaies par type

6 Allemagne Analyse du marché des soins avancés des plaies par applications

7 Allemagne Analyse du marché des soins avancés des plaies par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Allemagne Analyse des coûts des fabricants du marché des soins avancés des plaies

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des soins avancés des plaies en Allemagne 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

