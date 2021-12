Portée de la taille, du statut et des principaux fournisseurs clés du marché des services esthétiques en Europe (Ottawa Skin Clinic, VIVA Skin Clinics, MD, Medical Spa) | Prévision jusqu’en 2027

Synthèse du marché des services esthétiques en Europe :

Le rapport d’étude de marché des services esthétiques fournit des analyses et des données selon des catégories telles que les segments de marché, les régions, les types, la technologie, l’utilisateur final, les applications, etc. Le rapport propose des données actuelles sur l’industrie et les tendances à venir de l’industrie, permettant la reconnaissance des produits et des utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des revenus et la rentabilité. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de la part de marché sont révélées dans le rapport. Le rapport de marché est une analyse complète de l’étude de l’industrie de la santé. Le rapport Europe Aesthetic Services permet également de sécuriser les économies dans la distribution des produits et de découvrir la meilleure façon d’aborder le potentiel.

De plus, le document d’analyse persuasif du marché des services esthétiques est structuré avec différentes représentations graphiques telles que des graphiques, des tableaux, des figures et des diagrammes avec la disposition spécifique des contours vitaux, des diagrammes stratégiques et des figures illustratives basées sur des informations fiables pour décrire une image correcte du jugement de valeur et graphiques de revenu. Les études de marché couvertes dans ce rapport publicitaire aident la direction d’une entreprise à planifier en fournissant des informations précises et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs goûts, attitudes, préférences et intentions d’achat changeants, etc. Avec les données couvertes dans le premier rapport sur les services esthétiques de classe, la commercialisation des produits peut être rendue efficace et économique, ce qui conduit à l’élimination de tout type de gaspillage.

Le marché européen des services esthétiques devrait atteindre 6,34 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 10,54 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen des services esthétiques sont le détournement de la population vers des procédures minimalement non invasives et non invasives, la reconnaissance des cosmétiques par les clients, l’adoption croissante des personnes gériatriques, la sensibilisation croissante du public aux procédures cosmétiques, l’accessibilité de produits technologiquement avancés et conviviaux et une demande croissante de traitements esthétiques chez les hommes.

Segmentation du marché des services esthétiques en Europe :

Sur la base du type, le marché des services esthétiques est segmenté en services esthétiques du visage, éclaircissement de la peau, appareils de remodelage du corps et implantation esthétique.

Sur la base de l’application, le marché des services esthétiques est segmenté en anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, lésions vasculaires, remodelage corporel et cellulite, amélioration des seins, brûlures, lésions pigmentaires, reconstruction, détatouage et psoriasis et vitiligo.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services esthétiques est segmenté en cliniques de dermatologie, hôpitaux, chaînes de spas et centres de dermatologie.

Selon l’analyse régionale, l’Europe domine le marché des services esthétiques où l’Allemagne détient la majorité des actions en raison de la vigueur des économies locales, de la connaissance et de l’intérêt croissants des consommateurs pour les procédures et du marketing agressif des principales entreprises au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Acteurs clés européens :

Chirurgie Plastique Visage Rousso Esthétique Visage

La Clinique de la peau d’Ottawa

Cliniques de la peau VIVA

Miroir Miroir Beauté Boutique

Association internationale des bureaux d’éthique commerciale Inc

Saltz Spa Vitoria

Mark L. Jewell

MARYLAND

Marketing numérique limpide

Azul Chirurgie Esthétique

Spa médical

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des services esthétiques, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les services esthétiques, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des services esthétiques, moteurs du marché et contraintes

Marché des services esthétiques en Europe : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance en Europe 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché des services esthétiques en Europe par régions

5 Analyse du marché des services esthétiques en Europe par type

6 Analyse du marché des services esthétiques en Europe par applications

7 Analyse du marché des services esthétiques en Europe par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des services esthétiques en Europe

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des services esthétiques en Europe 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

