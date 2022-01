Portée de la taille du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T, statut et principaux fournisseurs clés (Autolus, Amgen, Xyphos BioAtla) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T:

Le rapport d’enquête sur le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T analyse l’évolution des tendances de l’industrie. Ce rapport de marché est une analyse de fond complète de l’industrie de la santé qui comprend une évaluation du marché parental. Dans ce document de marché, les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Il tente en profondeur de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport gagnant sur le traitement par thérapie cellulaire CAR-T est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Les tendances de développement de l’industrie et les canaux de commercialisation sont analysés dans le meilleur rapport sur le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T. Il offre une analyse détaillée de l’industrie de la santé avec une croissance et un TCAC significatif au cours de la période de prévision 2022-2029 par analyse des principaux fabricants, région, types et segment de marché par applications. L’étude de marché de ce rapport est menée pour comprendre le paysage actuel du marché mondial en 2022. Les principaux acteurs du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T prennent des mesures telles que des lancements de produits, des coentreprises, des développements, des fusions et des acquisitions qui affecte l’industrie du marché et des soins de santé dans son ensemble et affecte également les valeurs des ventes, des importations, des exportations, des revenus et du TCAC.

Le marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T augmente avec un TCAC de 30,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 37 423,56 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la thérapie cellulaire CAR-T ou les lymphocytes T récepteurs d’antigènes chimériques sont les lymphocytes T qui sont génétiquement modifiés afin de produire un récepteur de lymphocytes T artificiel qui peut être utilisé comme immunothérapie pour le traitement de divers cancers. Les récepteurs antigéniques chimériques sont les protéines réceptrices qui ont été conçues dans les laboratoires pour fournir aux lymphocytes T la nouvelle capacité de cibler une protéine spécifique.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du traitement par thérapie cellulaire CAR-T sont l’augmentation de l’utilisation de la thérapie cellulaire CAR-T pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses, la sensibilisation accrue aux immunothérapies a conduit les gens à en rencontrer plusieurs types. des thérapies CAR-T et leur efficacité.

Segmentation globale du marché Traitement par thérapie cellulaire CAR-T :

Sur la base du produit, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en cellules CAR-T autologues et en cellules CAR-T allogéniques.

Sur la base de la structure, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en cellules CAR-T de première génération, cellules CAR-T de deuxième génération, cellules CAR-T de troisième génération et cellules CAR-T de quatrième génération.

Sur la base des antigènes ciblés, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en antigènes sur les tumeurs solides, les antigènes sur les hémopathies malignes et autres.

Sur la base de la marque, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en yescarta, kymriah, tecartus et autres.

Sur la base de l’application thérapeutique, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en hémopathies malignes, cancer du pancréas, cancer du sein, cancer du poumon, cancer gastrique, myélome multiple, leucémie lymphoïde chronique, lymphome à cellules du manteau, lymphome folliculaire, grand B diffus lymphome cellulaire, leucémie aiguë lymphoblastique et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Analyse régionale, les États-Unis dominent le marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T en Amérique du Nord et devraient croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de l’infrastructure de soins de santé bien établie pour la CAR autologue -Segments de cellules T. Le Japon est à la tête de la croissance du marché du traitement par thérapie cellulaire CAR-T APAC et le segment des cellules CAR-T autologues domine dans le pays en raison de l’augmentation de la recherche concernant le traitement par thérapie cellulaire CAR-T.

Principaux acteurs mondiaux :

Bellium Pharmaceutiques Inc. Adaptimmune Therapeutics plc Société Bristol-Myers Squibb Services Johnson & Johnson inc. BioAtla Inc. AbbVie inc. Novartis SA Kite Pharma (une filiale de Gilead Sciences Inc.) Aurore Biopharma CARINA BIOTECH Sorrento Therapeutics Inc. Cartesian Therapeutics Inc. TC BioPharm Limitée Celyad Oncologie SA Tessa Thérapeutique Ltée

