Portée de la taille du marché des puces chirurgicales, statut et principaux fournisseurs clés (BD, GE, Teleflex, Hamilton, Abbott) | Prévisions jusqu’en 2029

Présentation du marché mondial des puces chirurgicales :

Pour une croissance commerciale puissante, les entreprises doivent adopter le service de rapport d’étude de marché des puces chirurgicales qui est devenu suffisamment essentiel sur ce marché en évolution rapide. L’analyse concurrentielle couverte dans ce rapport de marché permet d’avoir des idées sur les stratégies des principaux acteurs du marché. Le rapport analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les barrières à l’entrée, les risques, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport sur le marché des puces chirurgicales donne des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise pour l’année 2022 à 2029 dans le cadre de l’étude d’analyse concurrentielle.

Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché sont mentionnés dans le rapport sur le marché des puces chirurgicales en ce qui concerne leurs mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions. Toutes les données et informations incluses dans le rapport sont extraites de sources incroyablement fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des livres blancs, des revues, des journaux et des fusions. L’analyse de marché et les informations couvertes par le rapport d’étude de marché sur les puces chirurgicales offrent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source impérative de conseils qui fournit une direction exacte aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie.

Le marché mondial des puces chirurgicales représentera 5 391,43 millions USD d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 8,29 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la puce chirurgicale est un type de gadget de circuit coordonné de reconnaissance / transpondeur RFID enfermé dans du verre de silicate et ancré dans le corps d’une personne. Un implant sous-cutané contient généralement un numéro d’identification exceptionnel qui peut être connecté à des données contenues dans une base de données extérieure telles que des preuves individuelles reconnaissables, des médicaments, des allergies, des antécédents médicaux et des informations de contact.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des puces chirurgicales sont l’augmentation des tentatives de réduction de l’investissement en temps et en capital lors des activités de recherche dans les domaines de la médecine et de la découverte de médicaments, les investissements élevés des gouvernements et des organisations privées dans le développement. de puces à ADN.

Segmentation globale du marché Puces chirurgicales :

Sur la base du type, le marché des puces chirurgicales est segmenté en puces à ADN , puces cérébrales, puces de laboratoire, puces à protéines et puces à tissus.

Sur la base du segment Application du marché des puces chirurgicales, le marché est segmenté en diagnostic et traitement du cancer, expression génique, génotypage SNP, génomique et diagnostic clinique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des puces chirurgicales est segmenté en hôpitaux, centres de recherche, cliniques et autres.

Selon l’analyse régionale, la région Amérique du Nord est en tête du marché des puces chirurgicales en raison de l’augmentation des dépenses de R&D dans le domaine de la santé et de l’amélioration des technologies de la santé. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des investissements en R&D et de la forte présence d’économies émergentes telles que l’Inde et la Chine.

Principaux acteurs clés :

BD

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Téléflex Incorporé

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Getinge AB

Hamilton Medical

Medtronic

Royal Philips SA

Agilent Technologies, Inc.

Abbott

Hoffmann-La Roche SA

ResMed

Laboratoires Bio-Rad, Inc

PerkinElmer Inc

Thermo Fisher Scientific

SCIENION

Groupe Smith Plc

Eurofins Scientifique

Macrogène, Inc.

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

