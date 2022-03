Portée de la taille du marché des dossiers médicaux électroniques (DME), statut et principaux fournisseurs clés (GE, AdvancedMD, AllMeds, Amazing Charts) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (EMR):

Le rapport crédible sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) , comme les autres rapports, suit un certain flux de processus en plusieurs étapes. Le premier est l’initiation du produit qui comprend la définition de la portée du projet, la définition du calendrier et la finalisation des objectifs, ainsi que la définition du calendrier. Vient ensuite l’analyse de l’industrie qui couvre la finalisation des ressources en ligne/hors ligne, l’approbation des ressources et la collecte d’informations. Vient ensuite le nettoyage des données où le filtrage des données requises et les données de formatage ont lieu. Pour rendre le rapport exceptionnel, il comprend la conception du rapport selon le modèle – Word, PPT ou InDesign, l’ajout d’infographies, de graphiques et de graphiques et la finalisation du rapport après les commentaires des clients. Le rapport final est envoyé après incorporation des modifications ; le cas échéant, puis approbation.

Un rapport d’étude de marché qualitatif sur les dossiers médicaux électroniques (DME) est utile aux entreprises pour établir parfaitement leurs opinions et leurs motivations et planifier leur emploi du temps. Ce rapport de l’industrie est idéal pour la précision et l’exactitude qui aideront à répondre aux besoins des entreprises à des tarifs abordables. En utilisant ce rapport de l’industrie, les forces et les faiblesses ainsi que les menaces et les opportunités pour l’entreprise peuvent être connues. Définir le problème et les objectifs, collecter et générer des données de marché avec les statistiques à l’appui, tout est effectué dans un processus rationalisé qui rend ce rapport très précis. Une équipe d’analystes de marché hautement motivés et talentueux travaille constamment pour former le rapport le plus admirable sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME).

Le marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, le DME ou dossier médical électronique fait référence à l’appareil numérique qui contient les antécédents médicaux et de traitement du patient. L’appareil aide à aider les cliniciens à suivre les données au fil du temps et est utile car on peut suivre et gérer facilement leur santé. Il est capable de générer et d’envoyer des ordonnances aux pharmacies par voie électronique. Ils consistent en des données telles que des signes vitaux, des statistiques personnelles, des résultats de tests de laboratoire, des informations de facturation et autres.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME) sont le nombre croissant d’hôpitaux adoptant des solutions de DME, l’augmentation de la numérisation dans le secteur de la santé et les initiatives gouvernementales telles que l’encouragement des médecins à adopter les dossiers de santé électroniques, la création de centres de vulgarisation régionaux. fournir des conseils techniques et autres et investir dans la formation des travailleurs des technologies de l’information de la santé.

Segmentation globale du marché Dossiers médicaux électroniques (DME) :

Sur la base du composant, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en sur site et basé sur le cloud.

Sur la base des applications, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en DME général et DME spécialisé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en DME hospitalier et DME médical.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en systèmes de base et en systèmes entièrement fonctionnels.

Sur la base du type, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en DME traditionnels, DME à reconnaissance vocale et DME interopérables.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) lors de l’adoption à grande échelle des dossiers de santé électroniques par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de santé, la présence de grandes entreprises et l’expansion de l’infrastructure informatique des soins de santé.

Principaux acteurs clés du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (EMR):

AdvancedMD, Inc. ALERT Life Sciences Computing, SA AllMeds, Inc. Incroyable Charts LLC Aprima Bernoulli Systèmes de soins de santé Cambio CareCloud Corporation Société Cerner Changer les soins de santé Société des systèmes Medsphere CompuGroup Medical SE ICSP Soins de santé CureMD eClinicalWorks eMDs, Inc Epic Systems Corporation COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ et plus…………

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les dossiers médicaux électroniques (DME), y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des dossiers médicaux électroniques (DME), principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des dossiers médicaux électroniques (EMR): table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME) par région

5 Analyse du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME) par type

6 Analyse du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (EMR) par applications

7 Analyse du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME) par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME)

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME) 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

