Portée de la taille du marché de la thérapie guidée par l’image, statut et principaux fournisseurs clés (GE, Abbott, Siemens, FUJIFILM, TOSHIBA, Hitachi) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial de la thérapie guidée par l’image :

Le marché mondial de la thérapie guidée par l’image devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,25 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le système de thérapie guidée par l’image est connu pour être une technologie de diagnostic utilisée dans les processus peu invasifs. Ce système est une approche nouvelle et différente de l’intervention chirurgicale qui permet l’utilisation de plates-formes d’imagerie pour concevoir, réaliser et estimer des procédures chirurgicales.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la thérapie guidée par l’image sont l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de l’incidence de maladies chroniques comme le cancer, le nombre croissant d’initiatives pour la radiothérapie du cancer.

Segmentation globale du marché Thérapie guidée par l’image :

Sur la base du produit, le marché mondial de la thérapie guidée par l’image est segmenté en tomographie par émission de positrons (TEP), imagerie par résonance magnétique (IRM) et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la thérapie guidée par l’image est segmenté en oncologie, cardiologie et électrophysiologie, neurochirurgie, urologie, etc.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la thérapie guidée par l’image est segmenté en centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux et cliniques.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché de la thérapie guidée par l’image en raison de l’amélioration de l’infrastructure des soins de santé. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché de la thérapie guidée par l’image en raison de l’augmentation de la population vieillissante. De plus, les cas croissants de maladies cibles et l’amélioration des infrastructures de soins de santé devraient encore propulser la croissance du marché de la thérapie guidée par l’image dans la région dans les années à venir.

Principaux acteurs clés du marché mondial de la thérapie guidée par l’image :

Royal Philips SA

Abbott

Siemens

Compagnie générale d’électricité

FUJIFILM Holdings Corporation

Medtronic

Brainlab SA

Systèmes médicaux Varian Inc.

CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON

Société analogique

SOCIÉTÉ TOSHIBA

Hitachi Ltd.

Systèmes XinRay

C-RAD

Elekta AB

Accuray Incorporé

IBA dans le monde

Isoray inc.

Systèmes médicaux Mevision

Société Olympe

KARL STORZ

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de la thérapie guidée par l’image comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur la thérapie guidée par l’image, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la thérapie guidée par l’image, les principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de la thérapie guidée par l’image : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la thérapie guidée par l’image par régions

5 Analyse du marché mondial de la thérapie guidée par l’image par type

6 Analyse du marché mondial de la thérapie guidée par l’image par applications

7 Analyse du marché mondial de la thérapie guidée par l’image par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la thérapie guidée par l’image

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la thérapie guidée par l’image 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

