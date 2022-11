Portée, aperçu, opportunités, moteurs et analyse des risques du marché de la farine de poisson jusqu’en 2029

Analyse et échelle du marché de la farine de poisson

Les assaisonnements sont devenus une partie importante de nombreuses cultures à la table mondiale. La farine de poisson devrait devenir populaire parmi tous les condiments dans les années à venir. La demande croissante d’assaisonnements nutritifs et la population croissante soucieuse de sa santé stimulent la croissance du marché de la farine de poisson.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché de la farine de poisson croît à une valeur de 6,6 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 10,92 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché de l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix. . , Analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement du consommateur.

Les principaux acteurs du marché couverts dans ce rapport sont:

Croda International Limited (Royaume-Uni)

Société copec sa (Chili)

Biomega comme (Noruega)

Oceana Group Limited (Afrique du Sud)

Omega Protein Corporation (États-Unis)

Fmc Corporation (États-Unis)

Austevoll Seafood ASA (Norvège)

Alysta, Inc. (ETATS-UNIS)

Pioneer Fishing (Private) Limited (Afrique du Sud)

Marché de la farine de poisson – L’analyse régionale comprend:

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada).

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte).

Un aperçu complet, le paysage concurrentiel et une analyse stratégique du développement actuel, de la compétitivité de base et de la faisabilité des investissements des principaux concurrents du marché de la farine de poisson sont présentés. L’utilisation, la valeur, le prix de vente, l’analyse des importations et des exportations de différentes régions de 2020 à 2027 sont répertoriées.Le volume de production, les revenus, la marge brute et le prix unitaire dans différentes régions sont expliqués. En términos del estado de utilización del mercado de harina de pescado, como el volumen de utilización, el valor, el precio de venta y la importación y exportación en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, Sudáfrica y el resto du monde. La description générale de l’entreprise, les spécifications des produits, les matières premières,

Attraction du rapport sur le marché de la farine de poisson: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance, ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque, sont présentés.

Les données de prévision du marché de la farine de poisson aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Ce rapport sert de guide complet de micro-surveillance pour tous les principaux marchés de la farine de poisson.

Une vision concise du marché aidera à la compréhension.

Une vision concurrentielle du marché Farine de poisson aidera les acteurs à faire le bon choix.

